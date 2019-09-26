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Как испечь малиновый кекс с кокосовой стружкой

Рецепт вкусной выпечки к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:54
Кекс с малиной в духовке
Кекс с малиной в духовке
Фото: Depositphotos

В сентябре есть еще много малины. Ее можно есть свежей, добавлять в напитки, десерты и выпечку. Мы рекомендуем приготовить с этими ягодами вкусный домашний кекс.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:

Он получается рассыпчатым, нежным и ароматным. Малина придает ему приятную кислинку, а кокосовая стружка – экзотическую нотку.

Малиновый кекс с кокосом

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 180 г сливочного масла
  • 100 г кокосовой стружки
  • 160 г сахара
  • 3 яйца
  • 170 г муки
  • 100 мл молока
  • Разрыхлитель
  • Щепотка соли
  • 400 г свежей малины

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Способ приготовления:

  1. Мягкое сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром. Добавить яйца, хорошо перемешать.
  2. В отдельной миске соединить просеянную муку, разрыхлитель соль и кокосовую стружку. Добавить полученную сухую смесь к тесту. Влить молоко и перемешать до однородности.
  3. В подготовленную форму поместить тесто, добавить ягоды. Выпекать при 180º С до готовности.
  4. Остудить, по желанию покрыть глазурью и украсить свежими ягодами и мятой.

Как приготовить глазурь для кекса из сливочного сыра

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 60 г сливочного масла
  • 50 мл молока
  • 200 г сахарной пудры
  • 225 г сыра Филадельфия

Способ приготовления:

  1. Размягченное масло взбить в пышную, светлую массу.
  2. Частями ввести сливочный сыр, взбивая на средней скорости.
  3. Добавить просеянную сахарную пудру и ванильный экстракт, перемешать.
  4. Влить молоко или сливки, еще раз перемешать.

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Источник: Сегодня
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