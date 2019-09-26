Как испечь малиновый кекс с кокосовой стружкой
Рецепт вкусной выпечки к чаю
В сентябре есть еще много малины. Ее можно есть свежей, добавлять в напитки, десерты и выпечку. Мы рекомендуем приготовить с этими ягодами вкусный домашний кекс.
Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:
Он получается рассыпчатым, нежным и ароматным. Малина придает ему приятную кислинку, а кокосовая стружка – экзотическую нотку.
Малиновый кекс с кокосом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 180 г сливочного масла
- 100 г кокосовой стружки
- 160 г сахара
- 3 яйца
- 170 г муки
- 100 мл молока
- Разрыхлитель
- Щепотка соли
- 400 г свежей малины
Способ приготовления:
- Мягкое сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром. Добавить яйца, хорошо перемешать.
- В отдельной миске соединить просеянную муку, разрыхлитель соль и кокосовую стружку. Добавить полученную сухую смесь к тесту. Влить молоко и перемешать до однородности.
- В подготовленную форму поместить тесто, добавить ягоды. Выпекать при 180º С до готовности.
- Остудить, по желанию покрыть глазурью и украсить свежими ягодами и мятой.
Как приготовить глазурь для кекса из сливочного сыра
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 60 г сливочного масла
- 50 мл молока
- 200 г сахарной пудры
- 225 г сыра Филадельфия
Способ приготовления:
- Размягченное масло взбить в пышную, светлую массу.
- Частями ввести сливочный сыр, взбивая на средней скорости.
- Добавить просеянную сахарную пудру и ванильный экстракт, перемешать.
- Влить молоко или сливки, еще раз перемешать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить брауни с малиной. Мы также делились рецептом манника с малиной.
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Источник: Сегодня