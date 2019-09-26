Как испечь малиновый кекс с кокосовой стружкой

Рецепт вкусной выпечки к чаю

Кекс с малиной в духовке Фото: Depositphotos

В сентябре есть еще много малины. Ее можно есть свежей, добавлять в напитки, десерты и выпечку. Мы рекомендуем приготовить с этими ягодами вкусный домашний кекс.

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Он получается рассыпчатым, нежным и ароматным. Малина придает ему приятную кислинку, а кокосовая стружка – экзотическую нотку.

Малиновый кекс с кокосом

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

180 г сливочного масла

100 г кокосовой стружки

160 г сахара

3 яйца

170 г муки

100 мл молока

Разрыхлитель

Щепотка соли

400 г свежей малины

Способ приготовления:

Мягкое сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром. Добавить яйца, хорошо перемешать. В отдельной миске соединить просеянную муку, разрыхлитель соль и кокосовую стружку. Добавить полученную сухую смесь к тесту. Влить молоко и перемешать до однородности. В подготовленную форму поместить тесто, добавить ягоды. Выпекать при 180º С до готовности. Остудить, по желанию покрыть глазурью и украсить свежими ягодами и мятой.

Как приготовить глазурь для кекса из сливочного сыра

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 ч. л. ванильного экстракта

60 г сливочного масла

50 мл молока

200 г сахарной пудры

225 г сыра Филадельфия

Способ приготовления:

Размягченное масло взбить в пышную, светлую массу. Частями ввести сливочный сыр, взбивая на средней скорости. Добавить просеянную сахарную пудру и ванильный экстракт, перемешать. Влить молоко или сливки, еще раз перемешать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить брауни с малиной. Мы также делились рецептом манника с малиной.

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