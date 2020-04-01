Как испечь манный пирог с курицей и сыром: пошаговый рецепт от Григория Германа
Готовим несладкий пирог из манной крупы в духовке
Из манки можно не только сварить кашу на завтрак, но и приготовить вкусный несладкий пирог с курицей и сыром. Это блюдо очень напоминает итальянскую поленту, которую делают из кукурузной крупы тонкого помола.
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Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Манный пирог с курицей
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 ст.л. манной крупы
- 300 мл куриного бульона
- 150 г вареного куриного филе
- 30 г сливочного масла
- 100 г твердого сыра
- Щепотка куркумы
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Нагрейте куриный бульон. Добавьте нарезанное филе.
- Уменьшите огонь и постепенно, все время помешивая, начните добавлять манку. Варите две минуты, помешивая, а затем еще пять минут.
- Добавьте кусочек сливочного масла, посолите и всыпьте куркуму.
- Выложите манную кашу в форму для запекания и разровняйте. Дайте остыть.
- Посыпьте сверху тертым сыром.
- Отправьте в горячую духовку на три минуты, чтобы сыр расплавился.
Как подавать пирог
Разрежьте манный пирог с курицей на порционные куски и посыпьте мелко нарезанной зеленью.
Напомним, ранее мы писали, как сделать манник с кокосовой стружкой в мультиварке. "Сегодня" также рассказывали, как испечь быстрый яблочный пирог с манкой.
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