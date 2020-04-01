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Как испечь манный пирог с курицей и сыром: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим несладкий пирог из манной крупы в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 13:24

Из манки можно не только сварить кашу на завтрак, но и приготовить вкусный несладкий пирог с курицей и сыром. Это блюдо очень напоминает итальянскую поленту, которую делают из кукурузной крупы тонкого помола.

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Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Манный пирог с курицей

Манный пирог с курицей
Манный пирог с курицей
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 ст.л. манной крупы
  • 300 мл куриного бульона
  • 150 г вареного куриного филе
  • 30 г сливочного масла
  • 100 г твердого сыра
  • Щепотка куркумы
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Нагрейте куриный бульон. Добавьте нарезанное филе.
  2. Уменьшите огонь и постепенно, все время помешивая, начните добавлять манку. Варите две минуты, помешивая, а затем еще пять минут.
  3. Добавьте кусочек сливочного масла, посолите и всыпьте куркуму.
  4. Выложите манную кашу в форму для запекания и разровняйте. Дайте остыть.
  5. Посыпьте сверху тертым сыром.
  6. Отправьте в горячую духовку на три минуты, чтобы сыр расплавился.

Как подавать пирог

Разрежьте манный пирог с курицей на порционные куски и посыпьте мелко нарезанной зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как сделать манник с кокосовой стружкой в мультиварке. "Сегодня" также рассказывали, как испечь быстрый яблочный пирог с манкой.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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