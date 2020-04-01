Как испечь манный пирог с курицей и сыром: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим несладкий пирог из манной крупы в духовке

Из манки можно не только сварить кашу на завтрак, но и приготовить вкусный несладкий пирог с курицей и сыром. Это блюдо очень напоминает итальянскую поленту, которую делают из кукурузной крупы тонкого помола.

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Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Манный пирог с курицей

Манный пирог с курицей Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 ст.л. манной крупы

300 мл куриного бульона

150 г вареного куриного филе

30 г сливочного масла

100 г твердого сыра

Щепотка куркумы

Щепотка соли

Способ приготовления:

Нагрейте куриный бульон. Добавьте нарезанное филе. Уменьшите огонь и постепенно, все время помешивая, начните добавлять манку. Варите две минуты, помешивая, а затем еще пять минут. Добавьте кусочек сливочного масла, посолите и всыпьте куркуму. Выложите манную кашу в форму для запекания и разровняйте. Дайте остыть. Посыпьте сверху тертым сыром. Отправьте в горячую духовку на три минуты, чтобы сыр расплавился.

Как подавать пирог

Разрежьте манный пирог с курицей на порционные куски и посыпьте мелко нарезанной зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как сделать манник с кокосовой стружкой в мультиварке. "Сегодня" также рассказывали, как испечь быстрый яблочный пирог с манкой.

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