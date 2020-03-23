Как испечь настоящий тарт Татен с яблоками
Французы считают, что подавать этот пирог следует только теплым
Тарт Татен – это перевернутый пирог с карамелью. Чаще всего его пекут с яблоками. Это один из самых любимых и популярных французских десертов.
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По легенде, пирог является случайным изобретением одной из сестер Татен, которые в XIX веке держали в провинции одноименный отель. Согласно легенде, женщина впопыхах поставила пирог в печь "наизнанку", и так и подала его к столу. Гости были в восторге.
Французский яблочный пирог с карамелью
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 149 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- Сливочное масло – 175 г
- Ледяная вода – 5 ст. л.
- Соль – 1 щепотка
- Ванилин – 1 пакетик
- Сахар – 150 г
- Твердые яблоки – 1 кг
Способ приготовления:
- Просеять муку и натереть в нее 100 г холодного масла. Добавит соль, половину пакетика ванилина. Постепенно добавляя воду, замесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку и поставить в холодильник на полчаса.
- Яблоки очистить от кожуры и разрезать на четвертинки.
- На сковороде, в которой будет выпекаться пирог, растопить 75 г сливочного масла и сахар на слабом огне. Когда сахар начнет темнеть по краям, размешать смесь ложкой и посыпать оставшимся ванилином.
- Снять сковороду с огня и выложить по кругу четвертинки яблок.
- Вернуть сковороду на минимальный огонь на 10-15 минут. Размешивать не нужно.
- Разогреть духовку до 180 ºС.
- Тесто раскатать в пласт толщиной около 4 мм. Накрыть им яблоки, лишнее тесто завернуть внутрь, около бортиков. Сверху наколоть вилкой.
- Выпекать около 40 минут – до зарумянивания теста. Затем достать из духовки и дать несколько минут постоять. Провести ножом между пирогом и стенками формы. Накрыть большим блюдом и быстро перевернуть. Весь пирог должен оказаться на этом блюде.
- Подавать пирог теплым, дополнив сливочным мороженым.
Полезный совет
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Яблоки можно заменить грушами, абрикосами, сливами или персиками.
Смотрите видео, как приготовить тарт Татен по рецепту Алексея Суханова:
Напомним, ранее мы делились рецептом Татена с абрикосами и корицей. Кроме этого, "Сегодня" писали, как сделать этот французский пирог со сливами.
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