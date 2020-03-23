Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь настоящий тарт Татен с яблоками

Французы считают, что подавать этот пирог следует только теплым

Ирина Павлина
Сегодня, 12:44

Тарт Татен – это перевернутый пирог с карамелью. Чаще всего его пекут с яблоками. Это один из самых любимых и популярных французских десертов.

Читайте также:
Грушевый тарт Татен по рецепту Гордона Рамзи

По легенде, пирог является случайным изобретением одной из сестер Татен, которые в XIX веке держали в провинции одноименный отель. Согласно легенде, женщина впопыхах поставила пирог в печь "наизнанку", и так и подала его к столу. Гости были в восторге.

Французский яблочный пирог с карамелью

Тарт Татен с яблоками
Тарт Татен с яблоками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 149 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Мука – 200 г
  • Сливочное масло – 175 г
  • Ледяная вода – 5 ст. л.
  • Соль – 1 щепотка
  • Ванилин – 1 пакетик
  • Сахар – 150 г
  • Твердые яблоки – 1 кг

Способ приготовления:

  1. Просеять муку и натереть в нее 100 г холодного масла. Добавит соль, половину пакетика ванилина. Постепенно добавляя воду, замесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку и поставить в холодильник на полчаса.
  2. Яблоки очистить от кожуры и разрезать на четвертинки.
  3. На сковороде, в которой будет выпекаться пирог, растопить 75 г сливочного масла и сахар на слабом огне. Когда сахар начнет темнеть по краям, размешать смесь ложкой и посыпать оставшимся ванилином.
  4. Снять сковороду с огня и выложить по кругу четвертинки яблок.
  5. Вернуть сковороду на минимальный огонь на 10-15 минут. Размешивать не нужно.
  6. Разогреть духовку до 180 ºС.
  7. Тесто раскатать в пласт толщиной около 4 мм. Накрыть им яблоки, лишнее тесто завернуть внутрь, около бортиков. Сверху наколоть вилкой.
  8. Выпекать около 40 минут – до зарумянивания теста. Затем достать из духовки и дать несколько минут постоять. Провести ножом между пирогом и стенками формы. Накрыть большим блюдом и быстро перевернуть. Весь пирог должен оказаться на этом блюде.
  9. Подавать пирог теплым, дополнив сливочным мороженым.

Полезный совет

Яблоки можно заменить грушами, абрикосами, сливами или персиками.

Смотрите видео, как приготовить тарт Татен по рецепту Алексея Суханова:

Напомним, ранее мы делились рецептом Татена с абрикосами и корицей. Кроме этого, "Сегодня" писали, как сделать этот французский пирог со сливами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Классический рецепт кексов в формочках Как приготовить постный бисквитный пирог с вареньем Как испечь вкусное постное печенье без сахара Как испечь постный яблочный штрудель на пиве
яблоки пирог карамель рецепт французская кухня тарт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Мититеи по молдавски: рецепт с фото пошагово
Мититеи по молдавски: рецепт с фото пошагово
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Котлеты из фарша с манкой: рецепт с фото пошагово
Котлеты из фарша с манкой: рецепт с фото пошагово

Популярные статьи

Сегодня, 11:32Fun

Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни

Сегодня, 10:16Fun

"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людям

Вчера, 12:10Food

Классический рецепт кексов в формочках

Вчера, 11:27Fun

Праздник 40 святых: традиции и ритуалы

Вчера, 08:45Events

40 святых 2020: приметы, история и значение праздника

21 мартаFood

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления бодрящего напитка

21 мартаFun

Праздник 40 святых: что нельзя делать, приметы, обычаи и традиции

20 мартаFood

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

20 мартаWellness

Неожиданные симптомы коронавируса: о чем рассказывают выздоровевшие

20 мартаПсихология

Когда Украина справится с коронавирусом: ответ экстрасенса и астролога

20 мартаWellness

Как правильно носить маски: 5 важных советов

20 мартаFun

157-летний пароход после крушения природа превратила в остров: невероятное видео

20 мартаТехно

Несчастье помогло: как коронавирус спасает планету

20 мартаFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

20 мартаПсихология

Как сохранить счастливые отношения в семье: ТОП-5 правил от Андрея Бурима

20 мартаWellness

Коронавирус: что чувствует инфицированный человек в первые дни после заражения

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Комаровский назвал симптомы нехватки воды в организме
Комаровский назвал симптомы нехватки воды в организме
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
"Рождаюсь заново": экс-Борис Апрель изменил внешность и имя
"Насиликоненная": Ани Лорак удивила бюстом в тизере нового клипа
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)