Как испечь настоящий тарт Татен с яблоками

Французы считают, что подавать этот пирог следует только теплым

Тарт Татен – это перевернутый пирог с карамелью. Чаще всего его пекут с яблоками. Это один из самых любимых и популярных французских десертов.

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По легенде, пирог является случайным изобретением одной из сестер Татен, которые в XIX веке держали в провинции одноименный отель. Согласно легенде, женщина впопыхах поставила пирог в печь "наизнанку", и так и подала его к столу. Гости были в восторге.

Французский яблочный пирог с карамелью

Тарт Татен с яблоками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

149 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Сливочное масло – 175 г

Ледяная вода – 5 ст. л.

Соль – 1 щепотка

Ванилин – 1 пакетик

Сахар – 150 г

Твердые яблоки – 1 кг

Способ приготовления:

Просеять муку и натереть в нее 100 г холодного масла. Добавит соль, половину пакетика ванилина. Постепенно добавляя воду, замесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку и поставить в холодильник на полчаса. Яблоки очистить от кожуры и разрезать на четвертинки. На сковороде, в которой будет выпекаться пирог, растопить 75 г сливочного масла и сахар на слабом огне. Когда сахар начнет темнеть по краям, размешать смесь ложкой и посыпать оставшимся ванилином. Снять сковороду с огня и выложить по кругу четвертинки яблок. Вернуть сковороду на минимальный огонь на 10-15 минут. Размешивать не нужно. Разогреть духовку до 180 ºС. Тесто раскатать в пласт толщиной около 4 мм. Накрыть им яблоки, лишнее тесто завернуть внутрь, около бортиков. Сверху наколоть вилкой. Выпекать около 40 минут – до зарумянивания теста. Затем достать из духовки и дать несколько минут постоять. Провести ножом между пирогом и стенками формы. Накрыть большим блюдом и быстро перевернуть. Весь пирог должен оказаться на этом блюде. Подавать пирог теплым, дополнив сливочным мороженым.

Полезный совет

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Яблоки можно заменить грушами, абрикосами, сливами или персиками.

Смотрите видео, как приготовить тарт Татен по рецепту Алексея Суханова:

Напомним, ранее мы делились рецептом Татена с абрикосами и корицей. Кроме этого, "Сегодня" писали, как сделать этот французский пирог со сливами.

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