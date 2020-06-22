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Как испечь немецкий абрикосовый пирог в духовке

Сегодня, 14:58

Рецепт вкусной выпечки со свежими абрикосами

Этот рецепт абрикосового пирога непременно станет одним из ваших любимых. Он простой в приготовлении, очень мягкий, вкусный и ароматный.

Используйте персики, если вы не любите абрикосы или если их сезон прошел. Храните пирог в холодильнике и вынимайте его за 30 минут до подачи, чтобы он нагрелся до комнатной температуры.

Пирог с абрикосами в духовке

Пирог с абрикосами
Пирог с абрикосами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 221 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 10 столовых ложек масла (размягченного)
  • 2/3 стакана сахара
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта (или 1 столовая ложка ванильного сахара)
  • 3 больших яйца
  • 1/2 столовой ложки тертой лимонной цедры
  • 2 чашки муки
  • 2 чайных ложки разрыхлителя
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/4 стакана пахты, кислого молока или кефира
  • 700 г абрикосов (около 14 свежих, вымытых, разрезанных пополам и без косточек)
  • Взбитые сливки – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Нагрейте духовку до 180 ºС. Смажьте форму диаметром 27 см маслом и отложите в сторону.
  2. В большой миске разотрите сливочное масло с сахаром и ванилью. Добавьте яйца по одному, а в конце – лимонную цедру.
  3. В отдельной маленькой миске смешайте муку с разрыхлителем и солью. Добавьте в яичную смесь. Влейте пахту или кефир и хорошо перемешайте.
  4. Выложите тесто в форму для выпечки. Сверху распределите половинки абрикоса срезом вниз.
  5. Выпекайте от 30 до 40 минут или до золотистого цвета.
  6. Подавайте со взбитыми сливками при желании.

На заметку

Смажьте верх готового пирога абрикосовым вареньем для придания дополнительной сладости. Вы также можете посыпать этот традиционный немецкий десерт сахарной пудрой.

Смотрите видео, как испечь вишневый пирог:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный абрикосовый пирог на кефире. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь дрожжевой пирог с абрикосами и творогом.

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Источник: Сегодня
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