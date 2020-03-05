Как испечь нежный яблочный пирог с заливкой из сгущенного молока
Готовим необычный пирог в мультиварке
Существует огромное количество рецептов яблочного пирога. Это и знакомая всем шарлотка, и французские тарты, и знаменитый Цветаевский пирог со сметанной заливкой.
Читайте также:Как испечь пышный маковый пирог в духовке
Мы рекомендуем приготовить необычный пирог с яблоками в мультиварке. Его особенность заключается в том, что после выпечки он заливается смесью кефира и сгущенки. В этого получается очень нежный и сочный десерт.
Яблочный пирог с пропиткой
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 206 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан сахара
- 100 г сливочного масла
- 80 мл растительного масла
- 2 яйца
- 200 г муки
- 0,5 ч. л. соды
- 1 ч. л. корицы
- 2 яблока
- Соль
Для заливки:
- 150 мл сгущенки
- 150 мл кефира
Смотрите видео, как приготовить перевернутый яблочный пирог:
Способ приготовления:
- Яблоки помыть и нарезать кубиками.
- Сливочное масло растопить и немного остудить. В миску влить сливочное масло, растительное масло, сахар, добавить два яйца. Хорошо взбить венчиком.
- Муку смешать с содой, корицей и щепоткой соли. Добавить мучную смесь в яичную, хорошо перемешать.
- Тесто должно получится густым, поэтому при необходимости всыпать еще муки.
- Добавить яблоки и снова перемешать.
- Чашу мультиварки смазать маслом и выложить в нее тесто, разровнять.
- Включить мультиварку в режим "Выпечка". Готовить пирог 45 минут, затем перевернуть и печь еще около 15 минут или до сухой зубочистки. Остудить пирог.
- Для заливки смешать кефир и сгущенное молоко до однородности.
- С помощью зубочистки часто наколоть пирог. Затем медленно полить заливкой. Дать настояться пирогу минимум час, а лучше оставить пропитываться на ночь.
Как подавать пирог
Слегка посыпать яблочный пирог молотой корицей и украсить листиками мяты.
Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное