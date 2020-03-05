Как испечь нежный яблочный пирог с заливкой из сгущенного молока

Готовим необычный пирог в мультиварке

Существует огромное количество рецептов яблочного пирога. Это и знакомая всем шарлотка, и французские тарты, и знаменитый Цветаевский пирог со сметанной заливкой.

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Мы рекомендуем приготовить необычный пирог с яблоками в мультиварке. Его особенность заключается в том, что после выпечки он заливается смесью кефира и сгущенки. В этого получается очень нежный и сочный десерт.

Яблочный пирог с пропиткой

Пирог с яблоками в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

206 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан сахара

100 г сливочного масла

80 мл растительного масла

2 яйца

200 г муки

0,5 ч. л. соды

1 ч. л. корицы

2 яблока

Соль

Для заливки:

150 мл сгущенки

150 мл кефира

Смотрите видео, как приготовить перевернутый яблочный пирог:

Способ приготовления:

Яблоки помыть и нарезать кубиками. Сливочное масло растопить и немного остудить. В миску влить сливочное масло, растительное масло, сахар, добавить два яйца. Хорошо взбить венчиком. Муку смешать с содой, корицей и щепоткой соли. Добавить мучную смесь в яичную, хорошо перемешать. Тесто должно получится густым, поэтому при необходимости всыпать еще муки. Добавить яблоки и снова перемешать. Чашу мультиварки смазать маслом и выложить в нее тесто, разровнять. Включить мультиварку в режим "Выпечка". Готовить пирог 45 минут, затем перевернуть и печь еще около 15 минут или до сухой зубочистки. Остудить пирог. Для заливки смешать кефир и сгущенное молоко до однородности. С помощью зубочистки часто наколоть пирог. Затем медленно полить заливкой. Дать настояться пирогу минимум час, а лучше оставить пропитываться на ночь.

Как подавать пирог

Слегка посыпать яблочный пирог молотой корицей и украсить листиками мяты.

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

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