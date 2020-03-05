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Как испечь нежный яблочный пирог с заливкой из сгущенного молока

Готовим необычный пирог в мультиварке

Ирина Павлина
Сегодня, 12:23

Существует огромное количество рецептов яблочного пирога. Это и знакомая всем шарлотка, и французские тарты, и знаменитый Цветаевский пирог со сметанной заливкой.

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Мы рекомендуем приготовить необычный пирог с яблоками в мультиварке. Его особенность заключается в том, что после выпечки он заливается смесью кефира и сгущенки. В этого получается очень нежный и сочный десерт.

Яблочный пирог с пропиткой

Пирог с яблоками в мультиварке
Пирог с яблоками в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 206 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 80 мл растительного масла
  • 2 яйца
  • 200 г муки
  • 0,5 ч. л. соды
  • 1 ч. л. корицы
  • 2 яблока
  • Соль

Для заливки:

  • 150 мл сгущенки
  • 150 мл кефира

Смотрите видео, как приготовить перевернутый яблочный пирог:

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть и нарезать кубиками.
  2. Сливочное масло растопить и немного остудить. В миску влить сливочное масло, растительное масло, сахар, добавить два яйца. Хорошо взбить венчиком.
  3. Муку смешать с содой, корицей и щепоткой соли. Добавить мучную смесь в яичную, хорошо перемешать.
  4. Тесто должно получится густым, поэтому при необходимости всыпать еще муки.
  5. Добавить яблоки и снова перемешать.
  6. Чашу мультиварки смазать маслом и выложить в нее тесто, разровнять.
  7. Включить мультиварку в режим "Выпечка". Готовить пирог 45 минут, затем перевернуть и печь еще около 15 минут или до сухой зубочистки. Остудить пирог.
  8. Для заливки смешать кефир и сгущенное молоко до однородности.
  9. С помощью зубочистки часто наколоть пирог. Затем медленно полить заливкой. Дать настояться пирогу минимум час, а лучше оставить пропитываться на ночь.

Как подавать пирог

Слегка посыпать яблочный пирог молотой корицей и украсить листиками мяты.

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

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Источник: Сегодня
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