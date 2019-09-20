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Как испечь осеннее печенье с яблоками и корицей

Готовим нежное печенье с кусочками фруктов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
Печенье с яблоками
Печенье с яблоками
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусное домашнее печенье? Тогда возьмите на заметку наш рецепт. Печенье с яблоками получается очень мягким и ароматным.

Смотрите видео, как приготовить галетное печенье с ягодами:

Его можно испечь и с другими фруктами или даже овощами, которые есть под рукой: отличной заменой яблоку станут груша, банан, кабачок или морковь. 

Яблочное печенье в духовке

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты на 20-25 шт:

  • 1/2 стакана коричневого сахара
  • 1/2 стакана сливочного масла комнатной температуры
  • 1 яйцо
  • 1 1/2 стакана муки
  • 1/2 ч.л. корицы
  • Мускатный орех – на кончике ножа 
  • 1/ 4 ч. л. соли 
  • 1/2 ч. л. соды
  • 1 среднее яблоко, порубить 

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Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 190º С. Противень смазать растительным маслом или накрыть бумагой для выпечки. 
  2. Сахар взбить с маслом и яйцом в легкую, пышную массу с помощью миксера.
  3. Муку просеять с солью и содой, соединить с яично-масляной массой. Вмешать мускатный орех, корицу и нарезанное яблоко. 
  4. Выкладывать тесто на противень с помощью чайной ложки, оставляя около 5 см свободного пространства. 
  5. Выпекать примерно 10 минут до золотисто-коричневого цвета. 
  6. Переложить на решетку и полностью остудить перед подачей.

Секреты приготовления печенья 

  • Для печенья лучшего всего подойдут яблоки сорта Гренни Смит.
  • Яблоки можно не резать на кусочки, а натереть на терке.
  • Заготовки нужно обязательно выкладывать на противень, оставляя свободное пространство, так как печенье увеличивается в объеме во время приготовления.
  • В печенье можно добавить тертую лимонную цедру, молотую гвоздику или кардамон.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печенье с лимонной начинкой. "Сегодня" также делились рецептом сырных крекеров.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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