Как испечь осеннее печенье с яблоками и корицей
Готовим нежное печенье с кусочками фруктов
Хотите приготовить вкусное домашнее печенье? Тогда возьмите на заметку наш рецепт. Печенье с яблоками получается очень мягким и ароматным.
Смотрите видео, как приготовить галетное печенье с ягодами:
Его можно испечь и с другими фруктами или даже овощами, которые есть под рукой: отличной заменой яблоку станут груша, банан, кабачок или морковь.
Яблочное печенье в духовке
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты на 20-25 шт:
- 1/2 стакана коричневого сахара
- 1/2 стакана сливочного масла комнатной температуры
- 1 яйцо
- 1 1/2 стакана муки
- 1/2 ч.л. корицы
- Мускатный орех – на кончике ножа
- 1/ 4 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. соды
- 1 среднее яблоко, порубить
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 190º С. Противень смазать растительным маслом или накрыть бумагой для выпечки.
- Сахар взбить с маслом и яйцом в легкую, пышную массу с помощью миксера.
- Муку просеять с солью и содой, соединить с яично-масляной массой. Вмешать мускатный орех, корицу и нарезанное яблоко.
- Выкладывать тесто на противень с помощью чайной ложки, оставляя около 5 см свободного пространства.
- Выпекать примерно 10 минут до золотисто-коричневого цвета.
- Переложить на решетку и полностью остудить перед подачей.
Секреты приготовления печенья
- Для печенья лучшего всего подойдут яблоки сорта Гренни Смит.
- Яблоки можно не резать на кусочки, а натереть на терке.
- Заготовки нужно обязательно выкладывать на противень, оставляя свободное пространство, так как печенье увеличивается в объеме во время приготовления.
- В печенье можно добавить тертую лимонную цедру, молотую гвоздику или кардамон.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печенье с лимонной начинкой. "Сегодня" также делились рецептом сырных крекеров.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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