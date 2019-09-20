Как испечь осеннее печенье с яблоками и корицей

Готовим нежное печенье с кусочками фруктов

Печенье с яблоками Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусное домашнее печенье? Тогда возьмите на заметку наш рецепт. Печенье с яблоками получается очень мягким и ароматным.

Смотрите видео, как приготовить галетное печенье с ягодами:

Его можно испечь и с другими фруктами или даже овощами, которые есть под рукой: отличной заменой яблоку станут груша, банан, кабачок или морковь.

Яблочное печенье в духовке

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты на 20-25 шт:

1/2 стакана коричневого сахара

1/2 стакана сливочного масла комнатной температуры

1 яйцо

1 1/2 стакана муки

1/2 ч.л. корицы

Мускатный орех – на кончике ножа

1/ 4 ч. л. соли

1/2 ч. л. соды

1 среднее яблоко, порубить

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 190º С. Противень смазать растительным маслом или накрыть бумагой для выпечки. Сахар взбить с маслом и яйцом в легкую, пышную массу с помощью миксера. Муку просеять с солью и содой, соединить с яично-масляной массой. Вмешать мускатный орех, корицу и нарезанное яблоко. Выкладывать тесто на противень с помощью чайной ложки, оставляя около 5 см свободного пространства. Выпекать примерно 10 минут до золотисто-коричневого цвета. Переложить на решетку и полностью остудить перед подачей.

Секреты приготовления печенья

Для печенья лучшего всего подойдут яблоки сорта Гренни Смит.

Яблоки можно не резать на кусочки, а натереть на терке.

Заготовки нужно обязательно выкладывать на противень, оставляя свободное пространство, так как печенье увеличивается в объеме во время приготовления.

В печенье можно добавить тертую лимонную цедру, молотую гвоздику или кардамон.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печенье с лимонной начинкой. "Сегодня" также делились рецептом сырных крекеров.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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