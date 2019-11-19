Как испечь осенний пирог с тыквой и яблоками

Рецепт простого тыквенного пирога в духовке

Пирог с тыквой и яблоками Фото: Depositphotos

Тыквенный пирог с яблоками – вкусная и простая выпечка, которую можно приготовить к домашнему чаепитию.

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Для приготовления десерта важно выбирать тыкву с плотной сладкой мякотью. Обычно ее нарезают кубиками и предварительно запекают в духовке. Но в нашем сырую тыкву просто трут на терке, как и яблоки.

Пирог с тыквой и яблоками

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

129 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Мука – 1,5 стакана

Сахар – 1 стакан

Яйца – 3 шт.

Ванильный сахар – 10 г

Тыква — 300 г

Яблоко – 1 шт.

Разрыхлитель для теста – 0,5 ч.л.

Сливочное масло для смазывания формы – 30 г

Манная крупа для присыпки формы – 15 г

Способ приготовления:

Натереть тыкву на самую крупную терку и дать ей немного постоять, чтобы стекла часть сока. Натереть также на самую крупную терку яблоко. В отдельной посуде хорошо взбить яйца и сахар до устойчивой и пышной пены. Добавить немного разрыхлителя. Добавить во взбитые яйца муку, ванильный сахар, тертое яблоко и тыкву, которую предварительно следует отжать от лишнего сока руками. Выложить массу в предварительно смазанную сливочным маслом и присыпанную манной крупой форму. Выпекать в духовке в течение 30 минут при температуре 170-180 ºС.

Чем полезна тыква

Тыква богата витамином А, который полезен для глаз, иммунной системы, кожи и костей. Тыква также является хорошим источником калия, минерала, снижающего риск возникновения гипертонии.



Осенний овощ содержит флавоноиды – антиоксиданты, которые замедляют процессы старения и препятствуют развитию опухолей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вертуту с тыквой и орехами. Мы также делились рецептом американского тыквенного пирога со сметаной.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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