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Как испечь осенний пирог с тыквой и яблоками

Рецепт простого тыквенного пирога в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:24
Пирог с тыквой и яблоками
Пирог с тыквой и яблоками
Фото: Depositphotos

Тыквенный пирог с яблоками – вкусная и простая выпечка, которую можно приготовить к домашнему чаепитию.

Смотрите видео, как приготовить тыквенный хлеб:

Для приготовления десерта важно выбирать тыкву с плотной сладкой мякотью. Обычно ее нарезают кубиками и предварительно запекают в духовке. Но в нашем сырую тыкву просто трут на терке, как и яблоки.

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Пирог с тыквой и яблоками

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 129 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Мука – 1,5 стакана
  • Сахар – 1 стакан
  • Яйца – 3 шт.
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Тыква — 300 г
  • Яблоко – 1 шт.
  • Разрыхлитель для теста – 0,5 ч.л.
  • Сливочное масло для смазывания формы – 30 г
  • Манная крупа для присыпки формы – 15 г

Способ приготовления:

  1. Натереть тыкву на самую крупную терку и дать ей немного постоять, чтобы стекла часть сока. Натереть также на самую крупную терку яблоко.
  2. В отдельной посуде хорошо взбить яйца и сахар до устойчивой и пышной пены. Добавить немного разрыхлителя.
  3. Добавить во взбитые яйца муку, ванильный сахар, тертое яблоко и тыкву, которую предварительно следует отжать от лишнего сока руками.
  4. Выложить массу в предварительно смазанную сливочным маслом и присыпанную манной крупой форму.
  5. Выпекать в духовке в течение 30 минут при температуре 170-180 ºС.

Чем полезна тыква

Тыква богата витамином А, который полезен для глаз, иммунной системы, кожи и костей. Тыква также является хорошим источником калия, минерала, снижающего риск возникновения гипертонии.

Осенний овощ содержит флавоноиды – антиоксиданты, которые замедляют процессы старения и препятствуют развитию опухолей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вертуту с тыквой и орехами. Мы также делились рецептом американского тыквенного пирога со сметаной.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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