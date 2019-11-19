Как испечь осенний пирог с тыквой и яблоками
Рецепт простого тыквенного пирога в духовке
Тыквенный пирог с яблоками – вкусная и простая выпечка, которую можно приготовить к домашнему чаепитию.
Смотрите видео, как приготовить тыквенный хлеб:
Для приготовления десерта важно выбирать тыкву с плотной сладкой мякотью. Обычно ее нарезают кубиками и предварительно запекают в духовке. Но в нашем сырую тыкву просто трут на терке, как и яблоки.
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Пирог с тыквой и яблоками
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 129 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Мука – 1,5 стакана
- Сахар – 1 стакан
- Яйца – 3 шт.
- Ванильный сахар – 10 г
- Тыква — 300 г
- Яблоко – 1 шт.
- Разрыхлитель для теста – 0,5 ч.л.
- Сливочное масло для смазывания формы – 30 г
- Манная крупа для присыпки формы – 15 г
Способ приготовления:
- Натереть тыкву на самую крупную терку и дать ей немного постоять, чтобы стекла часть сока. Натереть также на самую крупную терку яблоко.
- В отдельной посуде хорошо взбить яйца и сахар до устойчивой и пышной пены. Добавить немного разрыхлителя.
- Добавить во взбитые яйца муку, ванильный сахар, тертое яблоко и тыкву, которую предварительно следует отжать от лишнего сока руками.
- Выложить массу в предварительно смазанную сливочным маслом и присыпанную манной крупой форму.
- Выпекать в духовке в течение 30 минут при температуре 170-180 ºС.
Чем полезна тыква
Тыква богата витамином А, который полезен для глаз, иммунной системы, кожи и костей. Тыква также является хорошим источником калия, минерала, снижающего риск возникновения гипертонии.
Осенний овощ содержит флавоноиды – антиоксиданты, которые замедляют процессы старения и препятствуют развитию опухолей.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вертуту с тыквой и орехами. Мы также делились рецептом американского тыквенного пирога со сметаной.
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