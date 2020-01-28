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Как испечь печенье с джемом на День святого Валентина

Рецепт вкусного печенья на 14 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Печенье на 14 февраля с джемом
Печенье на 14 февраля с джемом
Фото: freepik.com

День святого Валентина каждый год отмечают 14 февраля. На праздник можно сделать валентинки своими руками не только из бумаги, но и из теста. Например, испечь вкусное и красивое домашнее печенье с джемом.

Смотрите видео, как испечь галеты с ягодами:

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Печенье на 14 февраля

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 402 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 220 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 60 г сахарной пудры
  • 1/2 ч.л. корицы
  • Щепотка соли
  • 2 желтка
  • 300 г муки
  • 3 ст.л. джема

Способ приготовления:

  1. Размягченное сливочное масло взбить в пышный светлый крем. Добавить сахар и сахарную пудру, взбить. Затем всыпать корицу и соль, еще раз взбить.
  2. Добавить желтки и перемешать.
  3. В конце всыпать муку и замесить однородное тесто.
  4. Раскатать между двумя листами пергамента до толщины четыре-пять мм и убрать в холодильник минимум на час.
  5. Затем вырезать плужерами печенья, нанести в центр капельку джема с помощью кулинарного мешка.
  6. Выпекать печенье в разогретой до 180 ºС духовке около 10 минут. Готовое печенье остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Полезный совет

Песочное тесто хорошо хранится в морозильной камере. Перед приготовлением печенья ему следует дать оттаять в холодильнике.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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Источник: Сегодня
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