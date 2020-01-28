Как испечь печенье с джемом на День святого Валентина

Рецепт вкусного печенья на 14 февраля

Печенье на 14 февраля с джемом Фото: freepik.com

День святого Валентина каждый год отмечают 14 февраля. На праздник можно сделать валентинки своими руками не только из бумаги, но и из теста. Например, испечь вкусное и красивое домашнее печенье с джемом.

Смотрите видео, как испечь галеты с ягодами:

Читайте также: Домашнее печенье в виде сердечек на День святого Валентина

Печенье на 14 февраля

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

402 ккал на 100 г

Ингредиенты:

220 г сливочного масла

100 г сахара

60 г сахарной пудры

1/2 ч.л. корицы

Щепотка соли

2 желтка

300 г муки

3 ст.л. джема

Способ приготовления:

Размягченное сливочное масло взбить в пышный светлый крем. Добавить сахар и сахарную пудру, взбить. Затем всыпать корицу и соль, еще раз взбить. Добавить желтки и перемешать. В конце всыпать муку и замесить однородное тесто. Раскатать между двумя листами пергамента до толщины четыре-пять мм и убрать в холодильник минимум на час. Затем вырезать плужерами печенья, нанести в центр капельку джема с помощью кулинарного мешка. Выпекать печенье в разогретой до 180 ºС духовке около 10 минут. Готовое печенье остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Полезный совет

Песочное тесто хорошо хранится в морозильной камере. Перед приготовлением печенья ему следует дать оттаять в холодильнике.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.