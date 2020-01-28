Как испечь печенье с джемом на День святого Валентина
Рецепт вкусного печенья на 14 февраля
День святого Валентина каждый год отмечают 14 февраля. На праздник можно сделать валентинки своими руками не только из бумаги, но и из теста. Например, испечь вкусное и красивое домашнее печенье с джемом.
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Печенье на 14 февраля
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 402 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 220 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 60 г сахарной пудры
- 1/2 ч.л. корицы
- Щепотка соли
- 2 желтка
- 300 г муки
- 3 ст.л. джема
Способ приготовления:
- Размягченное сливочное масло взбить в пышный светлый крем. Добавить сахар и сахарную пудру, взбить. Затем всыпать корицу и соль, еще раз взбить.
- Добавить желтки и перемешать.
- В конце всыпать муку и замесить однородное тесто.
- Раскатать между двумя листами пергамента до толщины четыре-пять мм и убрать в холодильник минимум на час.
- Затем вырезать плужерами печенья, нанести в центр капельку джема с помощью кулинарного мешка.
- Выпекать печенье в разогретой до 180 ºС духовке около 10 минут. Готовое печенье остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.
Полезный совет
Песочное тесто хорошо хранится в морозильной камере. Перед приготовлением печенья ему следует дать оттаять в холодильнике.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.
Все подробности в спецтеме Valentine's Day
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