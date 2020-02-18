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Как испечь пирог из слоеного теста с сулугуни и зеленым луком

Рецепт быстрого и вкусного пирога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:16
Слоеный пирог с зеленью и сыром
Слоеный пирог с зеленью и сыром
Фото: Depositphotos

Несладкий пирог с сыром и зеленью – прекрасный вариант для завтрака или перекуса. Чтобы сэкономить время, мы советуем взять уже готовое слоеное тесто.

Смотрите видео, как приготовить пирог к завтраку:

Такой пирог настолько простой, что его практически невозможно испортить. С его приготовлением справиться даже начинающий кулинар.

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Пирог из слоеного теста с сулугуни и зеленым луком

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 239 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 больших пучка зеленого лука
  • 1 большой пучок укропа
  • 4 яйца
  • 1 упаковка слоеного теста
  • 30 мл молока
  • 500 г сулугуни
  • 100 г муки
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук и укроп нарубить, сулугуни натереть на крупной терке. Добавить три яйца.
  2. Посыпать рабочую поверхность мукой, раскатать тесто. Выложить половину теста на противень с высокими бортиками, выстеленный пергаментом.
  3. Положить начинку и равномерно распределить ее. Накрыть вторым пластом теста. Защипнуть края.
  4. Взять желток оставшегося яйца, смешать его с молоком, слегка взбить и смазать пирог.
  5. Выпекать в разогретой до 200 °С духовке в течение 30 минут.

Полезный совет

Вместо сулугуни можно взять адыгейский сыр, творог или не слишком соленую брынзу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный пирог с лососем и грибами. "Сегодня" также рассказывали, как испечь киш с курицей и кабачками.

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Источник: Сегодня
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