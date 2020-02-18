Как испечь пирог из слоеного теста с сулугуни и зеленым луком
Рецепт быстрого и вкусного пирога
Несладкий пирог с сыром и зеленью – прекрасный вариант для завтрака или перекуса. Чтобы сэкономить время, мы советуем взять уже готовое слоеное тесто.
Смотрите видео, как приготовить пирог к завтраку:
Такой пирог настолько простой, что его практически невозможно испортить. С его приготовлением справиться даже начинающий кулинар.
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Пирог из слоеного теста с сулугуни и зеленым луком
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 239 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 больших пучка зеленого лука
- 1 большой пучок укропа
- 4 яйца
- 1 упаковка слоеного теста
- 30 мл молока
- 500 г сулугуни
- 100 г муки
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук и укроп нарубить, сулугуни натереть на крупной терке. Добавить три яйца.
- Посыпать рабочую поверхность мукой, раскатать тесто. Выложить половину теста на противень с высокими бортиками, выстеленный пергаментом.
- Положить начинку и равномерно распределить ее. Накрыть вторым пластом теста. Защипнуть края.
- Взять желток оставшегося яйца, смешать его с молоком, слегка взбить и смазать пирог.
- Выпекать в разогретой до 200 °С духовке в течение 30 минут.
Полезный совет
Вместо сулугуни можно взять адыгейский сыр, творог или не слишком соленую брынзу.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный пирог с лососем и грибами. "Сегодня" также рассказывали, как испечь киш с курицей и кабачками.
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