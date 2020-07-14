Как испечь пирог с абрикосами и творогом: рецепт от Татьяны Литвиновой

Готовим аппетитный тарт с творогом, абрикосами и миндальными лепестками

Тарт с абрикосами и творогом по рецепту кулинарного эксперта Татьяны Литвиновой способен превратить любое чаепитие в праздник.

"Для этого тарта вам понадобится баночка абрикосового варенья, где сохранены половинки ягод. Либо размочите сладкую курагу и разделите ее пополам. А чтобы курага блестела, проварите ее в сиропе — 1 стакан сахара, 1/2 стакана воды. Диаметр формы – 26 см", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.

Тарт с творогом и абрикосами

Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Тесто:

250 г муки

130 г сливочного масла (охлажденного)

Щепотка соли

1 ст.л. с горкой сахара

1-2 ст.л. холодной воды

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Начинка:

Творог 500 г (9% или домашний)

2 яйца

Ваниль

1 ст.л. сахара

80 мл сливок 30 %

Абрикосы – 1 баночка 500 мл

Лепестки миндаля (опционально)

Смотрите видео, как приготовить вишневый пирог:

Способ приготовления:

Смешайте сухие ингредиенты для теста, добавьте к ним холодное масло, нарезанное кубиком (нарежьте его предварительно и храните в холодильнике). Растирайте пальцами, превращая в крошку, затем соберите в ком и подмесите несколько раз до однородности. Раскатайте тесто между двумя листами пергамента в пласт толщиной 1-2 см. Отправьте в холодильник на 1-2 часа. Достаньте и продолжите раскатывать до 2-3 мм. Работайте быстро, тесто не должно нагреться. Диаметр должен быть больше формы на 5 см с каждой стороны. Переложите аккуратно в форму, оставив один пергамент сверху. Отодвигая пергамент от бортика, пройдитесь скалкой по верху, подровняв край. Пройдитесь большим пальцем по кругу, уплотнив стык с дном. Слегка придавливая, приподнимите край на 2-3 см выше дна. Верните пергамент, укрыв края. Теперь тесто нужно заморозить, но если времени нет, высыпьте на пергамент соль или любой гнет (крупу, бобовые). Выпекайте при 180 ºС в течение 30 минут. Затем снимите пергамент с гнетом и проверьте на готовность. Допеките, если нужно, 10-15 минут. Взбейте в блендере ингредиенты для начинки. Выложите на дно и распределите равномерно. Запекайте еще 25-30 минут.

Как украсить пирог

Дайте тарту остыть, переложите на сервировочную тарелку, а затем выложите половинки абрикосов, дав им стечь предварительно, например, на сите. Украсьте прогретыми лепестками миндаля.

Напомним, ранее Татьяна Литвинова делились рецептом варенья из белой черешни с лимоном.

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