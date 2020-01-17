Как испечь пирог с мясом и белыми грибами

Готовим зимний пирог с грибной и мясной начинкой

Пирог с грибами и мясом Фото: Depositphotos

В этом несладком пироге великолепно сочетаются белые грибы и сметана, мясо и ароматные травы. А основа для него готовится из песочного теста. Получается очень ароматная выпечка – невозможно остановиться!

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог на завтрак:

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Рецепт пирога с жареным мясом и грибами

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

201 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г песочного теста

150 г говядины

100 г белых мороженных грибов

2 ст. л. сметаны 40%

1/2 шт. репчатого лука

5 г зеленого лука

5 веточек петрушки

4 веточки свежего тимьяна

60 г сливочного масла

40 мл оливкового масла

Розовый перец горошком

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Песочное тесто размять по дну формы для запекания. Затем в нескольких местах тесто проколоть вилкой. Для приготовления начинки нарезанные белые грибы обжарить сначала на оливковом масле, а затем на сливочном. Нарезать говядину брусочками и обжарить на оливковом масле. Добавить размятый чеснок и тимьян. Ввести небольшое количество сливочного масла. Добавить репчатый лук, нарезанный полукольцами, готовить несколько минут, а затем добавить к мясу и луку обжаренные грибы. Добавить сметану. Посолить и поперчить и тушить несколько минут. Зеленый лук и петрушку мелко нарубить и добавить в сковороду. Полученную массу выложить на тесто, посыпать розовым перцем и поставить в духовку на 15 минут при температуре 200 °С.

Полезный совет

Чтобы мясо не сварилось, а обжарилось, надо очень хорошо разогреть сковородку. А чтобы быстрее прожарился лук, его надо нарезать полукольцами и обязательно "раскрыть".

Напомним, ранее мы писали, как испечь киш с лесными грибами и сыром.

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