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Как испечь пирог с мясом и белыми грибами

Готовим зимний пирог с грибной и мясной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Пирог с грибами и мясом
Пирог с грибами и мясом
Фото: Depositphotos

В этом несладком пироге великолепно сочетаются белые грибы и сметана, мясо и ароматные травы. А основа для него готовится из песочного теста. Получается очень ароматная выпечка – невозможно остановиться!

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог на завтрак:

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Рецепт пирога с жареным мясом и грибами

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 201 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г песочного теста
  • 150 г говядины
  • 100 г белых мороженных грибов
  • 2 ст. л. сметаны 40%
  • 1/2 шт. репчатого лука
  • 5 г зеленого лука
  • 5 веточек петрушки
  • 4 веточки свежего тимьяна
  • 60 г сливочного масла
  • 40 мл оливкового масла
  • Розовый перец горошком
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Песочное тесто размять по дну формы для запекания. Затем в нескольких местах тесто проколоть вилкой.
  2. Для приготовления начинки нарезанные белые грибы обжарить сначала на оливковом масле, а затем на сливочном.
  3. Нарезать говядину брусочками и обжарить на оливковом масле. Добавить размятый чеснок и тимьян.
  4. Ввести небольшое количество сливочного масла. Добавить репчатый лук, нарезанный полукольцами, готовить несколько минут, а затем добавить к мясу и луку обжаренные грибы.
  5. Добавить сметану. Посолить и поперчить и тушить несколько минут.
  6. Зеленый лук и петрушку мелко нарубить и добавить в сковороду. Полученную массу выложить на тесто, посыпать розовым перцем и поставить в духовку на 15 минут при температуре 200 °С.

Полезный совет

Чтобы мясо не сварилось, а обжарилось, надо очень хорошо разогреть сковородку. А чтобы быстрее прожарился лук, его надо нарезать полукольцами и обязательно "раскрыть".

Напомним, ранее мы писали, как испечь киш с лесными грибами и сыром.

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Источник: domashniy.ru
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