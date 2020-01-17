Как испечь пирог с мясом и белыми грибами
Готовим зимний пирог с грибной и мясной начинкой
В этом несладком пироге великолепно сочетаются белые грибы и сметана, мясо и ароматные травы. А основа для него готовится из песочного теста. Получается очень ароматная выпечка – невозможно остановиться!
Смотрите видео, как приготовить заливной пирог на завтрак:
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Рецепт пирога с жареным мясом и грибами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 201 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г песочного теста
- 150 г говядины
- 100 г белых мороженных грибов
- 2 ст. л. сметаны 40%
- 1/2 шт. репчатого лука
- 5 г зеленого лука
- 5 веточек петрушки
- 4 веточки свежего тимьяна
- 60 г сливочного масла
- 40 мл оливкового масла
- Розовый перец горошком
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Песочное тесто размять по дну формы для запекания. Затем в нескольких местах тесто проколоть вилкой.
- Для приготовления начинки нарезанные белые грибы обжарить сначала на оливковом масле, а затем на сливочном.
- Нарезать говядину брусочками и обжарить на оливковом масле. Добавить размятый чеснок и тимьян.
- Ввести небольшое количество сливочного масла. Добавить репчатый лук, нарезанный полукольцами, готовить несколько минут, а затем добавить к мясу и луку обжаренные грибы.
- Добавить сметану. Посолить и поперчить и тушить несколько минут.
- Зеленый лук и петрушку мелко нарубить и добавить в сковороду. Полученную массу выложить на тесто, посыпать розовым перцем и поставить в духовку на 15 минут при температуре 200 °С.
Полезный совет
Чтобы мясо не сварилось, а обжарилось, надо очень хорошо разогреть сковородку. А чтобы быстрее прожарился лук, его надо нарезать полукольцами и обязательно "раскрыть".
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Источник: domashniy.ru