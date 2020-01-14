Как испечь пирожки с яблоками на кефире
Рецепт воздушных яблочных пирожков на кефире на дрожжах
Нежные яблочные пирожки хорошо подойдут для зимнего чаепития в кругу семьи. Благодаря кефиру они получаются мягкими, воздушными и долго не черствеют. Кроме корицы, в начинку можно добавить ваниль, гвоздику и лимонную цедру.
Смотрите видео, как испечь яблочный хлеб:
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Пирожки с яблоками на кефире и дрожжах
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 241 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 мл воды
- 100 мл кефира, ряженки или йогурта
- 3 стакана муки
- Щепотка соли
- 2 ч.л. дрожжей
- 2 ст.л. сахара
- 5 ст.л. растительного масла
Для начинки:
- Яблоки
- 1 ст.л. сахара
- 25 г сливочного масла
- Корица – по желанию
Способ приготовления:
- Смешать теплую воду, дрожжи и 1 ст.л. сахара. Оставить на 10-15 минут.
- Добавить к воде с дрожжами остальные составляющие. Замесить тесто и оставить его подниматься в теплом месте на несколько часов.
- Яблоки очистить от семян и кожуры, потушить с добавлением сливочного масла и сахара до мягкости. Дать полностью остыть.
- Сформировать из теста "колбаску", разрезать на кусочки и раскатать. Сверху положить начинку и сформировать пирожки.
- Смазать взбитым яичным желтком, молоком или сладкой чайной заваркой. Выпекать 20 минут при 180 ºС.
Полезный совет
Это тесто очень податливое и мягкое. Его можно не раскатывать, а разделить на ровные кусочки, прямо рукой на столе расплющить в лепешку, выложить начинку и защипать края.
Напомним, ранее мы делились рецептом постных пирожков с яблоками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить яблочные пирожки из слоеного теста.
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