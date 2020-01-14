Как испечь пирожки с яблоками на кефире

Рецепт воздушных яблочных пирожков на кефире на дрожжах

Пирожки с яблоками и корицей Фото: Depositphotos

Нежные яблочные пирожки хорошо подойдут для зимнего чаепития в кругу семьи. Благодаря кефиру они получаются мягкими, воздушными и долго не черствеют. Кроме корицы, в начинку можно добавить ваниль, гвоздику и лимонную цедру.

Смотрите видео, как испечь яблочный хлеб:

Пирожки с яблоками на кефире и дрожжах

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

241 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 мл воды

100 мл кефира, ряженки или йогурта

3 стакана муки

Щепотка соли

2 ч.л. дрожжей

2 ст.л. сахара

5 ст.л. растительного масла

Для начинки:

Яблоки

1 ст.л. сахара

25 г сливочного масла

Корица – по желанию

Способ приготовления:

Смешать теплую воду, дрожжи и 1 ст.л. сахара. Оставить на 10-15 минут. Добавить к воде с дрожжами остальные составляющие. Замесить тесто и оставить его подниматься в теплом месте на несколько часов. Яблоки очистить от семян и кожуры, потушить с добавлением сливочного масла и сахара до мягкости. Дать полностью остыть. Сформировать из теста "колбаску", разрезать на кусочки и раскатать. Сверху положить начинку и сформировать пирожки. Смазать взбитым яичным желтком, молоком или сладкой чайной заваркой. Выпекать 20 минут при 180 ºС.

Полезный совет

Это тесто очень податливое и мягкое. Его можно не раскатывать, а разделить на ровные кусочки, прямо рукой на столе расплющить в лепешку, выложить начинку и защипать края.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных пирожков с яблоками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить яблочные пирожки из слоеного теста.

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