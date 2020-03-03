Как испечь постный кофейный пирог с яблоками и изюмом
Рецепт ароматного пирога без масла, молока и яиц
Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится перед Пасхой, 18 апреля. Во время поста нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. При этом разрешены фрукты, овощи, бобовые, крупы и грибы. В некоторые дни можно употреблять рыбу.
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При этом Великий пост – не повод отказываться от вкусной домашней выпечки. Тем более, что ее можно приготовить без сливочного масла, яиц и молока.
Постный кофейный пирог с яблоком
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 180 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 мл кофе
- 1 ст.л. меда
- 100 г сахара
- 1/2 ч.л. соды
- 175 г муки
- Щепотка соли
- 25 мл растительного масла
- 1 яблоко
- 1 ст.л. изюма
- 1 ч.л. корицы
- 1/4 ч.л. кардамона
- 1 ч.л. молотого имбиря
- Щепотка мускатного ореха
Способ приготовления:
- В кастрюльку налить кофе, туда же добавить мед и сахар. Поставить на небольшой огонь и нагревать, постоянно помешивая, пока сахар и мед не растворятся. Снять с плиты.
- Добавить соду – вся смесь сильно вспенится. В эту массу добавить щепотку соли и просеянную муку. Затем всыпать пряности: корицу, имбирь, мускатный орех, кардамон. Перемешать. Добавить заранее замоченный изюм. Влить масло и снова перемешать.
- Яблоко почистить и порезать мелкими кубиками. Добавить в тесто и хорошо перемешать.
- Форму диаметром 20-22 см застелить пергаментом, выложить тесто и выпекать 25-30 минут при температуре 180 ºС.
- Готовый пирог достать из формы и остудить.
Полезный совет
Изюм в рецепте можно заменить вяленой клюквой или вишней.
Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить постный яблочный крамбл с корицей. "Сегодня" также делились рецептом постного пирога с замороженной вишней.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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