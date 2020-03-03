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Как испечь постный кофейный пирог с яблоками и изюмом

Рецепт ароматного пирога без масла, молока и яиц

Ирина Павлина
Сегодня, 12:36

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится перед Пасхой, 18 апреля. Во время поста нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. При этом разрешены фрукты, овощи, бобовые, крупы и грибы. В некоторые дни можно употреблять рыбу.

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При этом Великий пост – не повод отказываться от вкусной домашней выпечки. Тем более, что ее можно приготовить без сливочного масла, яиц и молока.

Постный кофейный пирог с яблоком

Яблочный пирог постный
Яблочный пирог постный
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 180 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 мл кофе
  • 1 ст.л. меда
  • 100 г сахара
  • 1/2 ч.л. соды
  • 175 г муки
  • Щепотка соли
  • 25 мл растительного масла
  • 1 яблоко
  • 1 ст.л. изюма
  • 1 ч.л. корицы
  • 1/4 ч.л. кардамона
  • 1 ч.л. молотого имбиря
  • Щепотка мускатного ореха

Способ приготовления:

  1. В кастрюльку налить кофе, туда же добавить мед и сахар. Поставить на небольшой огонь и нагревать, постоянно помешивая, пока сахар и мед не растворятся. Снять с плиты.
  2. Добавить соду – вся смесь сильно вспенится. В эту массу добавить щепотку соли и просеянную муку. Затем всыпать пряности: корицу, имбирь, мускатный орех, кардамон. Перемешать. Добавить заранее замоченный изюм. Влить масло и снова перемешать.
  3. Яблоко почистить и порезать мелкими кубиками. Добавить в тесто и хорошо перемешать.
  4. Форму диаметром 20-22 см застелить пергаментом, выложить тесто и выпекать 25-30 минут при температуре 180 ºС.
  5. Готовый пирог достать из формы и остудить.

Полезный совет

Изюм в рецепте можно заменить вяленой клюквой или вишней.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить постный яблочный крамбл с корицей. "Сегодня" также делились рецептом постного пирога с замороженной вишней.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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