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Как испечь постный яблочный штрудель на пиве

Рецепт вкусного домашнего штруделя

Ирина Павлина
Сегодня, 19:30

После долгой зимы часто хочется подкрепить силы чем-нибудь сладким. Но в нем, как правило, есть и яйца, и молочное, и жиры, которые нельзя употреблять верующим во время Великого поста. Выход для сладкоежек все же существует – можно приготовить постную выпечку.

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Мы предлагаем сделать вкусный яблочный штрудель на пиве с изюмом и корицей. Считается, что окончательного запрета на употребление пива во время Великого поста нет. Мнения православных священнослужителей в этом вопросе расходятся. Если у вас есть сомнения, используйте безалкогольную версию напитка или замените его водой.

Постный яблочный штрудель на пиве

Постный яблочный штрудель
Постный яблочный штрудель
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1-1,5 часа

Калорийность:

  • 201 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки
  • 200 мл пива
  • 50 г растительного масла
  • Сода – на кончике ножа

Для начинки:

  • 1,5 кг яблок
  • 300 г изюма
  • 1 стакан сахара
  • 1 ч. л. корицы

Способ приготовления:

  1. Изюм запариваем, яблоки очищаем от кожуры и режем кусочками, смешиваем с изюмом и сахаром.
  2. Замешиваем тесто из всех ингредиентов, раскатываем очень тонким слоем в виде прямоугольника.
  3. Выкладываем на тесто, примерно на треть его площади, изюм с яблоками, посыпаем корицей.
  4. Сворачиваем в рулет, выпекаем в разогретой духовке при температуре 200 °C в течение 30 минут.

Как подавать штрудель

Ешьте штрудель теплым или холодным, по желанию посыпав просеянной сахарной пудрой.

Смотрите видео, как приготовить сладкий яблочный хлеб:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный штрудель из теста фило. "Сегодня" также писали, как сделать штрудель с яблоками, творогом и изюмом.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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