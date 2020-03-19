Как испечь постный яблочный штрудель на пиве
Рецепт вкусного домашнего штруделя
После долгой зимы часто хочется подкрепить силы чем-нибудь сладким. Но в нем, как правило, есть и яйца, и молочное, и жиры, которые нельзя употреблять верующим во время Великого поста. Выход для сладкоежек все же существует – можно приготовить постную выпечку.
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Мы предлагаем сделать вкусный яблочный штрудель на пиве с изюмом и корицей. Считается, что окончательного запрета на употребление пива во время Великого поста нет. Мнения православных священнослужителей в этом вопросе расходятся. Если у вас есть сомнения, используйте безалкогольную версию напитка или замените его водой.
Постный яблочный штрудель на пиве
Время приготовления:
- 1-1,5 часа
Калорийность:
- 201 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки
- 200 мл пива
- 50 г растительного масла
- Сода – на кончике ножа
Для начинки:
- 1,5 кг яблок
- 300 г изюма
- 1 стакан сахара
- 1 ч. л. корицы
Способ приготовления:
- Изюм запариваем, яблоки очищаем от кожуры и режем кусочками, смешиваем с изюмом и сахаром.
- Замешиваем тесто из всех ингредиентов, раскатываем очень тонким слоем в виде прямоугольника.
- Выкладываем на тесто, примерно на треть его площади, изюм с яблоками, посыпаем корицей.
- Сворачиваем в рулет, выпекаем в разогретой духовке при температуре 200 °C в течение 30 минут.
Как подавать штрудель
Ешьте штрудель теплым или холодным, по желанию посыпав просеянной сахарной пудрой.
Смотрите видео, как приготовить сладкий яблочный хлеб:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный штрудель из теста фило. "Сегодня" также писали, как сделать штрудель с яблоками, творогом и изюмом.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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