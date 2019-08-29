Как испечь простой грушевый пирог с корицей

Рецепт сладкого пирога с начинкой из груш

Пирог с грушами простой Фото: Depositphotos

Этот грушевый пирог очень прост в приготовлении, но получается восхитительно вкусным. Корица и ваниль выгодно оттеняют вкус осенних фруктов.

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Когда вы будете готовить тесто, оно может показаться вам жидким, но не стоит добавлять больше муки. Груши для пирога подойдут абсолютно любые.

Простой грушевый пирог

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

100 г мягкого сливочного масла

175 г сахара

1 яйцо

Ванилин

110 г пшеничной муки

110 г цельнозерновой муки

1/4 ч.л. разрыхлителя

2-3 груши

1 ст.л. коричневого сахара

1 ч.л. молотой корицы

1 ст.л. ванильного сахара

Способ приготовления:

Мягкое сливочное масло растереть вместе с сахаром. Добавить ванилин, затем яйцо и хорошо перемешать. Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать. Груши очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать кубиками, добавить коричневый сахар и аккуратно перемешать. Отложить 3 ст.л. теста в сторону, а остальное выложить в хорошо смазанную и застеленную пергаментной бумагой форму. Равномерно распределить тесто по форме, сверху разложить грушевую начинку. К отложенному тесту добавить 1/4 чайной ложки разрыхлителя и хорошо перемешать. Влажной рукой разложить кусочки теста поверх грушевой начинки, оставляя небольшие участки открытыми. Посыпать сверху ванильным сахаром, смешанным с корицей. Выпекать пирог в заранее разогретой до 180 С духовке около 30-35 минут. Готовность проверить зубочисткой.

Напомним, ранее мы делились рецептом грушевого варенья на зиму. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить заливной пирог с грушей и ванилью.

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