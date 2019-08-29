Как испечь простой грушевый пирог с корицей
Рецепт сладкого пирога с начинкой из груш
Этот грушевый пирог очень прост в приготовлении, но получается восхитительно вкусным. Корица и ваниль выгодно оттеняют вкус осенних фруктов.
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Когда вы будете готовить тесто, оно может показаться вам жидким, но не стоит добавлять больше муки. Груши для пирога подойдут абсолютно любые.
Простой грушевый пирог
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 100 г мягкого сливочного масла
- 175 г сахара
- 1 яйцо
- Ванилин
- 110 г пшеничной муки
- 110 г цельнозерновой муки
- 1/4 ч.л. разрыхлителя
- 2-3 груши
- 1 ст.л. коричневого сахара
- 1 ч.л. молотой корицы
- 1 ст.л. ванильного сахара
Способ приготовления:
- Мягкое сливочное масло растереть вместе с сахаром. Добавить ванилин, затем яйцо и хорошо перемешать.
- Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать.
- Груши очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать кубиками, добавить коричневый сахар и аккуратно перемешать.
- Отложить 3 ст.л. теста в сторону, а остальное выложить в хорошо смазанную и застеленную пергаментной бумагой форму. Равномерно распределить тесто по форме, сверху разложить грушевую начинку.
- К отложенному тесту добавить 1/4 чайной ложки разрыхлителя и хорошо перемешать.
- Влажной рукой разложить кусочки теста поверх грушевой начинки, оставляя небольшие участки открытыми. Посыпать сверху ванильным сахаром, смешанным с корицей.
- Выпекать пирог в заранее разогретой до 180 С духовке около 30-35 минут. Готовность проверить зубочисткой.
Напомним, ранее мы делились рецептом грушевого варенья на зиму. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить заливной пирог с грушей и ванилью.
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Источник: Сегодня