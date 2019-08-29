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Как испечь простой грушевый пирог с корицей

Рецепт сладкого пирога с начинкой из груш

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:52
Пирог с грушами простой
Пирог с грушами простой
Фото: Depositphotos

Этот грушевый пирог очень прост в приготовлении, но получается восхитительно вкусным. Корица и ваниль выгодно оттеняют вкус осенних фруктов.

Смотрите видео, как приготовить яблочно-грушевое вино:

Когда вы будете готовить тесто, оно может показаться вам жидким, но не стоит добавлять больше муки. Груши для пирога подойдут абсолютно любые.

Простой грушевый пирог

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 175 г сахара
  • 1 яйцо
  • Ванилин
  • 110 г пшеничной муки
  • 110 г цельнозерновой муки
  • 1/4 ч.л. разрыхлителя
  • 2-3 груши
  • 1 ст.л. коричневого сахара
  • 1 ч.л. молотой корицы
  • 1 ст.л. ванильного сахара

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Способ приготовления:

  1. Мягкое сливочное масло растереть вместе с сахаром. Добавить ванилин, затем яйцо и хорошо перемешать.
  2. Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать.
  3. Груши очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать кубиками, добавить коричневый сахар и аккуратно перемешать.
  4. Отложить 3 ст.л. теста в сторону, а остальное выложить в хорошо смазанную и застеленную пергаментной бумагой форму. Равномерно распределить тесто по форме, сверху разложить грушевую начинку.
  5. К отложенному тесту добавить 1/4 чайной ложки разрыхлителя и хорошо перемешать. 
  6. Влажной рукой разложить кусочки теста поверх грушевой начинки, оставляя небольшие участки открытыми. Посыпать сверху ванильным сахаром, смешанным с корицей.
  7. Выпекать пирог в заранее разогретой до 180 С духовке около 30-35 минут. Готовность проверить зубочисткой.

Напомним, ранее мы делились рецептом грушевого варенья на зиму. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить заливной пирог с грушей и ванилью.

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Источник: Сегодня
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