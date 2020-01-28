Как испечь простой лимонный пирог в духовке

Такой десерт обязательно понравится любителям лимонов

Пирог с лимонной начинкой Фото: Depositphotos

В этом лимонном пироге нежное песочное тесто идеально сочетается с кисло-сладкой цитрусовой начинкой.

Смотрите видео, как испечь лимонный пирог с меренгой:

Подавать десерт следует полностью остывшим. Поэтому лучше испечь его вечером, а разрезать утром или днем.

Лимонник в духовке

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

309 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г сливочного масла

3 стакана муки

3 ст. л. растительного масла

1 яйцо

Для начинки:

2 крупных лимона

75 г сливочного масла

1 стакан сахара

1 крупное яйцо

Способ приготовления:

Для начинки вымойте лимоны щеткой и положите их целиком в слабо кипящую воду. Варите пять-семь минут, достаньте, остудите. Затем натрите на терке или нарежьте кусочками и измельчите в блендере. Растопите сливочное масло, не доводя до кипения. Остудите. Смешайте лимонную массу со взбитым яйцом, маслом и сахаром. Для теста нарежьте холодное масло небольшими кусочками. Насыпьте на рабочую поверхность муку горкой, на нее выложите сливочное масло и порубите ножом или разотрите руками в крошку. Замесите тесто, подливая растительное масло и примерно полстакана ледяной воды. Соберите тесто в шар, разделите на две неравные части, заверните в пленку и положите в холодильник на 30 минут. Застелите противень бумагой для выпечки. Раскатайте оба куска теста в пласты. Больший кусок выложите на бумагу, размажьте по нему начинку так, чтобы оставались свободными края шириной примерно полтора см. Уложите на начинку второй пласт теста и тщательно защипните края, чтобы начинка не вытекала. Смажьте тесто взбитым яйцом, сделайте отверстия для выхода пара. Выпекайте при 180 °С до румяной корочки, примерно 40 минут.

Полезный совет

Очень важно удалить из лимонов все косточки, иначе начинка будет горчить.

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. "Сегодня" также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.

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