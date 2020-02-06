Как испечь простой морковный пирог с грецкими орехами

Рецепт пирога с морковью в духовке

Морковный пирог в духовке Фото: Unsplash

Из моркови можно не только сделать салат, но и приготовить чудесную выпечку к семейному чаепитию. Мы советуем испечь простой морковный пирог с грецкими орехами и кремом из сливочного сыра.

Смотрите видео, как испечь пирог с апельсинами и морковью:

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Морковный пирог с грецкими орехами

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

220 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г моркови

190 г муки

100 г сахара

60 г грецких орехов

2 яйца

65 мл растительного масла

1 ч.л. разрыхлителя

Цедра 1/2 лимона

Цедра 1/2 апельсина

1/4 ч.л. имбиря

1/2 ч.л. корицы

Щепотка мускатного ореха

Для крема:

150 г сливочного сыра

60 г сахарной пудры

Способ приготовления:

Морковь очистить, измельчить в блендере. Орехи поджарить на сухой сковороде, оставить остывать, затем порубить ножом. Муку смешать с разрыхлителем, цедрой, имбирем, корицей и мускатным орехом. Яйца взбить с сахаром, добавить растительное масло. Смешать с мукой, добавить орехи и морковь. Выложить тесто в смазанную маслом форму, выпекать при 175 С около часа, дать остыть. Сливочный сыр смешать с сахарной пудрой, намазать пирог получившимся кремом.

Как подавать пирог

Ешьте пирог охлажденным вместе с чаем или кофе. Десерт по желанию можно украсить орехами, марципановыми морковками, колотыми орехами или кокосовой стружкой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить морковный кекс. "Сегодня" также делились рецептом заливного морковного пирога.

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