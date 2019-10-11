Как испечь простой пирог с грушами и шоколадом
Рецепт быстрой выпечки к чаю
Груши и шоколад – беспроигрышное кулинарное сочетание. Осенний пирог с кусочками груши и черного шоколада готовится максимально просто, но всегда радует своим вкусом.
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Такой десерт хорош как в теплом, так и в холодном виде. К нему можно подать бокал глитвейна с фруктами.
Простой грушевый пирог с шоколадом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 239 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 1/2 стакана растительного масла без запаха
- 3 яйца
- 1 стакан сахара
- Ванилин
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 3 груши
- 1 горсть тертого или рубленого горького шоколада
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Способ приготовления:
- Взбить миксером в миске растительное масло и одно яйцо.
- Два оставшихся яйца взбить с сахаром, ванилином на больших оборотах миксера до густой белой пены. Соединить с яично-масляной смесью.
- Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и перемешать ложкой снизу вверх. Выложить тесто в форму.
- Для начинки очистить груши от кожуры, нарезать кубиками. Добавить в тесто. Туда же добавить горсть шоколада.
- Выпекать пирог в разогретой духовке при 180 ºС до готовности. Это займет примерно 30-40 минут.
Секреты приготовления пирога с грушами
- Вместо растительного масла вы можете использовать растопленное сливочное;
- Шоколад для кекса должен быть горьким;
- В тесто можно добавить столовую ложку какао-порошка, а также специи – корицу и ваниль;
- Вместо груш можно добавить другие фрукты или ягоды: яблоки, сливы, малину, персики.
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Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня