Как испечь простой пирог с грушами и шоколадом

Рецепт быстрой выпечки к чаю

Пирог с грушами и шоколадом Фото: Depositphotos

Груши и шоколад – беспроигрышное кулинарное сочетание. Осенний пирог с кусочками груши и черного шоколада готовится максимально просто, но всегда радует своим вкусом.

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Такой десерт хорош как в теплом, так и в холодном виде. К нему можно подать бокал глитвейна с фруктами.

Простой грушевый пирог с шоколадом

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

239 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан муки

1/2 стакана растительного масла без запаха

3 яйца

1 стакан сахара

Ванилин

1 ч. л. разрыхлителя

3 груши

1 горсть тертого или рубленого горького шоколада

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Способ приготовления:

Взбить миксером в миске растительное масло и одно яйцо. Два оставшихся яйца взбить с сахаром, ванилином на больших оборотах миксера до густой белой пены. Соединить с яично-масляной смесью. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и перемешать ложкой снизу вверх. Выложить тесто в форму. Для начинки очистить груши от кожуры, нарезать кубиками. Добавить в тесто. Туда же добавить горсть шоколада. Выпекать пирог в разогретой духовке при 180 ºС до готовности. Это займет примерно 30-40 минут.

Секреты приготовления пирога с грушами

Вместо растительного масла вы можете использовать растопленное сливочное;

Шоколад для кекса должен быть горьким;

В тесто можно добавить столовую ложку какао-порошка, а также специи – корицу и ваниль;

Вместо груш можно добавить другие фрукты или ягоды: яблоки, сливы, малину, персики.

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Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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