Как испечь простой шоколадный торт на День святого Валентина

Готовим торт в виде сердца на 14 февраля

Шоколадный торт-сердце Фото: Pinterest

Этот великолепный праздничный торт в форме сердца – идеальный десерт на День святого Валентина. Готовится он быстро и просто, но непременно порадует своим вкусом.

Смотрите видео, как выбрать торт на заказ:

Если у вас нет формы в виде сердца, не проблема. Можно испечь два коржа – квадратный и круглый, и сложить их вместе.

Шоколадный торт в виде сердца

Время приготовления:

1 час 5 минут

Калорийность:

426 ккал на 100 г

Ингредиенты:

225 г сливочного масла

1 чашка воды

6 столовых ложек какао

1 чайная ложка ванильного экстракта

2 чашки сахара

2 чашки муки

1 чайная ложка соли

2 больших яйца

1 чайная ложка пищевой соды

1/2 стакана пахты или кефира

Для глазури:

1 1/2 чашки нарезанного шоколада

115 г масла

5 столовых ложек цельного молока

1 чайная ложка ванильного экстракта

3 чашки сахарной пудры

1/4 чайной ложки соли

55 г очень мягкого масла

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 165 ºС. Смажьте форму маслом и застелите бумагой для выпечки круглую форму диаметром 20 см и одну квадратную со стороной 20 см. Или возьмите одну большую форму в виде сердца. Смешайте масло, воду и какао в миске для микроволновой печи. Нагревайте на большой мощности три минуты или пока масло не растопится. Хорошо взбейте до получения однородной массы без комков. Добавьте ваниль и сахар, затем муку и соль, каждый раз перемешивая до гладкости. Затем добавьте яйца и взбейте. Насыпьте сверху пищевую соду поверх теста, затем добавьте пахту. Размешайте как следует. Вылейте тесто в подготовленные формы, стараясь, чтобы уровень теста был одинаковым в каждой кастрюле. Выпекайте в течение 35-40 минут или пока зубочистка, вставленная в центр пирогов, не выйдет чистой. Остудите в формах, а затем переверните коржи на рабочую поверхность вверх дном. Чтобы сделать сердечко, поместите квадратный пирог по диагонали (как ромб) на большое сервировочное блюдо. Разрежьте круглый корж пополам и приложите сверху к двум сторонам квадратного коржа. Для глазури растопите шоколад и масло в микроволновке. Добавьте молоко и ваниль. Взбейте до получения однородной массы. Добавьте сахарную пудру и соль. Взбейте до однородности. Если глазурь очень густая и ее трудно взбивать, добавьте немного молока, по чайной ложке за раз до получения однородной массы. Наконец, добавьте мягкое сливочное масло и взбивайте 30 секунд, пока глазурь не станет пышной. Покройте пирог глазурью и поставте в холодильник минимум на два часа.

Как украсить торт

По желанию посыпьте десерт кондитерской посыпкой, свежими ягодами или разложите на поверхности конфеты – шоколадные в виде сердечек или кокосовые.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.