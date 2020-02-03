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Как испечь простой шоколадный торт на День святого Валентина

Готовим торт в виде сердца на 14 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:24
Шоколадный торт-сердце
Шоколадный торт-сердце
Фото: Pinterest

Этот великолепный праздничный торт в форме сердца – идеальный десерт на День святого Валентина. Готовится он быстро и просто, но непременно порадует своим вкусом.

Смотрите видео, как выбрать торт на заказ:

Если у вас нет формы в виде сердца, не проблема. Можно испечь два коржа – квадратный и круглый, и сложить их вместе.

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Шоколадный торт в виде сердца

Время приготовления:

  • 1 час 5 минут

Калорийность:

  • 426 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 225 г сливочного масла
  • 1 чашка воды
  • 6 столовых ложек какао
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 2 чашки сахара
  • 2 чашки муки
  • 1 чайная ложка соли
  • 2 больших яйца
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 1/2 стакана пахты или кефира

Для глазури:

  • 1 1/2 чашки нарезанного шоколада
  • 115 г масла
  • 5 столовых ложек цельного молока
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 3 чашки сахарной пудры
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 55 г очень мягкого масла

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 165 ºС. Смажьте форму маслом и застелите бумагой для выпечки круглую форму диаметром 20 см и одну квадратную со стороной 20 см. Или возьмите одну большую форму в виде сердца.
  2. Смешайте масло, воду и какао в миске для микроволновой печи. Нагревайте на большой мощности три минуты или пока масло не растопится. Хорошо взбейте до получения однородной массы без комков.
  3. Добавьте ваниль и сахар, затем муку и соль, каждый раз перемешивая до гладкости. Затем добавьте яйца и взбейте.
  4. Насыпьте сверху пищевую соду поверх теста, затем добавьте пахту. Размешайте как следует.
  5. Вылейте тесто в подготовленные формы, стараясь, чтобы уровень теста был одинаковым в каждой кастрюле.
  6. Выпекайте в течение 35-40 минут или пока зубочистка, вставленная в центр пирогов, не выйдет чистой. Остудите в формах, а затем переверните коржи на рабочую поверхность вверх дном.
  7. Чтобы сделать сердечко, поместите квадратный пирог по диагонали (как ромб) на большое сервировочное блюдо. Разрежьте круглый корж пополам и приложите сверху к двум сторонам квадратного коржа.
  8. Для глазури растопите шоколад и масло в микроволновке.
  9. Добавьте молоко и ваниль. Взбейте до получения однородной массы.
  10. Добавьте сахарную пудру и соль. Взбейте до однородности. Если глазурь очень густая и ее трудно взбивать, добавьте немного молока, по чайной ложке за раз до получения однородной массы.
  11. Наконец, добавьте мягкое сливочное масло и взбивайте 30 секунд, пока глазурь не станет пышной.
  12. Покройте пирог глазурью и поставте в холодильник минимум на два часа.

Как украсить торт

По желанию посыпьте десерт кондитерской посыпкой, свежими ягодами или разложите на поверхности конфеты – шоколадные в виде сердечек или кокосовые.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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Источник: Сегодня
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