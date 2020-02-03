Как испечь простой шоколадный торт на День святого Валентина
Готовим торт в виде сердца на 14 февраля
Этот великолепный праздничный торт в форме сердца – идеальный десерт на День святого Валентина. Готовится он быстро и просто, но непременно порадует своим вкусом.
Смотрите видео, как выбрать торт на заказ:
Если у вас нет формы в виде сердца, не проблема. Можно испечь два коржа – квадратный и круглый, и сложить их вместе.
Шоколадный торт в виде сердца
Время приготовления:
- 1 час 5 минут
Калорийность:
- 426 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 225 г сливочного масла
- 1 чашка воды
- 6 столовых ложек какао
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 2 чашки сахара
- 2 чашки муки
- 1 чайная ложка соли
- 2 больших яйца
- 1 чайная ложка пищевой соды
- 1/2 стакана пахты или кефира
Для глазури:
- 1 1/2 чашки нарезанного шоколада
- 115 г масла
- 5 столовых ложек цельного молока
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 3 чашки сахарной пудры
- 1/4 чайной ложки соли
- 55 г очень мягкого масла
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 165 ºС. Смажьте форму маслом и застелите бумагой для выпечки круглую форму диаметром 20 см и одну квадратную со стороной 20 см. Или возьмите одну большую форму в виде сердца.
- Смешайте масло, воду и какао в миске для микроволновой печи. Нагревайте на большой мощности три минуты или пока масло не растопится. Хорошо взбейте до получения однородной массы без комков.
- Добавьте ваниль и сахар, затем муку и соль, каждый раз перемешивая до гладкости. Затем добавьте яйца и взбейте.
- Насыпьте сверху пищевую соду поверх теста, затем добавьте пахту. Размешайте как следует.
- Вылейте тесто в подготовленные формы, стараясь, чтобы уровень теста был одинаковым в каждой кастрюле.
- Выпекайте в течение 35-40 минут или пока зубочистка, вставленная в центр пирогов, не выйдет чистой. Остудите в формах, а затем переверните коржи на рабочую поверхность вверх дном.
- Чтобы сделать сердечко, поместите квадратный пирог по диагонали (как ромб) на большое сервировочное блюдо. Разрежьте круглый корж пополам и приложите сверху к двум сторонам квадратного коржа.
- Для глазури растопите шоколад и масло в микроволновке.
- Добавьте молоко и ваниль. Взбейте до получения однородной массы.
- Добавьте сахарную пудру и соль. Взбейте до однородности. Если глазурь очень густая и ее трудно взбивать, добавьте немного молока, по чайной ложке за раз до получения однородной массы.
- Наконец, добавьте мягкое сливочное масло и взбивайте 30 секунд, пока глазурь не станет пышной.
- Покройте пирог глазурью и поставте в холодильник минимум на два часа.
Как украсить торт
По желанию посыпьте десерт кондитерской посыпкой, свежими ягодами или разложите на поверхности конфеты – шоколадные в виде сердечек или кокосовые.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.
Все подробности в спецтеме Valentine's Day
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