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Как испечь простой сливовый пирог с корицей

Рецепт быстрого пирога со сливовой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Пирог со сливами
Пирог со сливами
Фото: Depositphotos

Сезон слив начался в августе и будет длиться до поздней осени. Мы советуем приготовить с этими плодами вкусный и простой пирог из сметанного теста.

Смотрите видео, как приготовить сливовое вино:

В выпечке идеально сочетаются сладкое сдобное тесто и кисловатая сливовая начинка. Такой пирог сделает лучше любой осенний дождливый день и украсит чаепитие.

Сливовый пирог в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 266 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 1 кг слив
  • 2 ст.л. сахарной пудры
  • 1 ч.л. молотой корицы
  • Миндальные хлопья – для украшения

Для теста:

  • 350 г муки
  • 120 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 80 г сметаны
  • 130 г сахарной пудры
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 1 ст.л. рома, конька или водки – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Смешать в миске сахарную пудру с просеянной мукой, солью и разрыхлителем.
  2. Добавить холодное масло, нарезанное кубиками, затем растереть руками в крошку.
  3. Добавить в крошку яйца и алкоголь, быстро замесить тесто и скатать его в шар.
  4. Утрамбовать тесто руками в разъемную форму, смазанную маслом. Бортики делать не нужно.
  5. Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки. Рядами выложить фрукты на тесто срезами вверх, почти вертикально. Посыпать сливы просеянной сахарной пудрой, смешанной с молотой корицей.
  6. Отправить форму с пирогом в духовку, разогреть до 180°С, и выпекать 45‒50 минут.
  7. Готовый сливовый пирог достать из духовки и дать ему остыть. По желанию украсьте миндальными хлопьями.

Секреты приготовления сливового пирога

  • Лучший сорт слив для выпечки – "Венгерка";
  • Из пряностей можно добавить ваниль, кардамон, мускатный орехи лимонную цедру;
  • Во время выпекания пирога сливы дадут много сока, поэтому готовьте пирог в форме с высокими бортиками. После остывания пирога сок загустеет;
  • Готовый пирог вкусно есть с шариком сливочного мороженого или заварным кремом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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