Как испечь простой сливовый пирог с корицей

Рецепт быстрого пирога со сливовой начинкой

Пирог со сливами Фото: Depositphotos

Сезон слив начался в августе и будет длиться до поздней осени. Мы советуем приготовить с этими плодами вкусный и простой пирог из сметанного теста.

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В выпечке идеально сочетаются сладкое сдобное тесто и кисловатая сливовая начинка. Такой пирог сделает лучше любой осенний дождливый день и украсит чаепитие.

Сливовый пирог в духовке

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

266 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для начинки:

1 кг слив

2 ст.л. сахарной пудры

1 ч.л. молотой корицы

Миндальные хлопья – для украшения

Для теста:

350 г муки

120 г сливочного масла

2 яйца

80 г сметаны

130 г сахарной пудры

1 ч.л. разрыхлителя

Щепотка соли

1 ст.л. рома, конька или водки – по желанию

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Способ приготовления:

Смешать в миске сахарную пудру с просеянной мукой, солью и разрыхлителем. Добавить холодное масло, нарезанное кубиками, затем растереть руками в крошку. Добавить в крошку яйца и алкоголь, быстро замесить тесто и скатать его в шар. Утрамбовать тесто руками в разъемную форму, смазанную маслом. Бортики делать не нужно. Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки. Рядами выложить фрукты на тесто срезами вверх, почти вертикально. Посыпать сливы просеянной сахарной пудрой, смешанной с молотой корицей. Отправить форму с пирогом в духовку, разогреть до 180°С, и выпекать 45‒50 минут. Готовый сливовый пирог достать из духовки и дать ему остыть. По желанию украсьте миндальными хлопьями.

Секреты приготовления сливового пирога

Лучший сорт слив для выпечки – "Венгерка";

Из пряностей можно добавить ваниль, кардамон, мускатный орехи лимонную цедру;

Во время выпекания пирога сливы дадут много сока, поэтому готовьте пирог в форме с высокими бортиками. После остывания пирога сок загустеет;

Готовый пирог вкусно есть с шариком сливочного мороженого или заварным кремом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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