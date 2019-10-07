Как испечь простой сливовый пирог с корицей
Рецепт быстрого пирога со сливовой начинкой
Сезон слив начался в августе и будет длиться до поздней осени. Мы советуем приготовить с этими плодами вкусный и простой пирог из сметанного теста.
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В выпечке идеально сочетаются сладкое сдобное тесто и кисловатая сливовая начинка. Такой пирог сделает лучше любой осенний дождливый день и украсит чаепитие.
Сливовый пирог в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 266 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для начинки:
- 1 кг слив
- 2 ст.л. сахарной пудры
- 1 ч.л. молотой корицы
- Миндальные хлопья – для украшения
Для теста:
- 350 г муки
- 120 г сливочного масла
- 2 яйца
- 80 г сметаны
- 130 г сахарной пудры
- 1 ч.л. разрыхлителя
- Щепотка соли
- 1 ст.л. рома, конька или водки – по желанию
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Способ приготовления:
- Смешать в миске сахарную пудру с просеянной мукой, солью и разрыхлителем.
- Добавить холодное масло, нарезанное кубиками, затем растереть руками в крошку.
- Добавить в крошку яйца и алкоголь, быстро замесить тесто и скатать его в шар.
- Утрамбовать тесто руками в разъемную форму, смазанную маслом. Бортики делать не нужно.
- Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки. Рядами выложить фрукты на тесто срезами вверх, почти вертикально. Посыпать сливы просеянной сахарной пудрой, смешанной с молотой корицей.
- Отправить форму с пирогом в духовку, разогреть до 180°С, и выпекать 45‒50 минут.
- Готовый сливовый пирог достать из духовки и дать ему остыть. По желанию украсьте миндальными хлопьями.
Секреты приготовления сливового пирога
- Лучший сорт слив для выпечки – "Венгерка";
- Из пряностей можно добавить ваниль, кардамон, мускатный орехи лимонную цедру;
- Во время выпекания пирога сливы дадут много сока, поэтому готовьте пирог в форме с высокими бортиками. После остывания пирога сок загустеет;
- Готовый пирог вкусно есть с шариком сливочного мороженого или заварным кремом.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.
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