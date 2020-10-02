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Как испечь простой яблочный пирог с клюквой

Сегодня, 19:44

Рецепт быстрого и вкусного осеннего пирога

Клюква и яблоки – идеальное осеннее сочетание. Мы расскажем, как приготовить вкусный пирог с клюквой и яблоками в духовке. Он очень мягкий и пышный, с приятной фруктово-ягодной кислинкой. Кстати, клюкву в рецепте можно без проблем заменить брусникой.

Клюквенно-яблочный пирог в духовке

Пирог с яблоками и клюквой
Пирог с яблоками и клюквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 217 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 3/4 стакана сахара (190 г)
  • 1/2 стакана растительного масла (120 мл)
  • 1 стакан муки (125 г)
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 3 яблока
  • 1 стакан свежей или мороженой клюквы
  • Сахарная пудра – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с сахаром с помощью миксера.
  2. Добавьте растительное масло, перемешайте.
  3. Добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте.
  4. Яблоки очистите и порежьте кусочками.
  5. Яблоки и клюкву выложите на дно формы, залейте тестом.
  6. Выпекайте пирог в заранее нагретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут.
  7. Готовый пирог по желанию посыпьте сахарной пудрой.

Полезный совет

Пирог получается более вкусным, если использовать форму большого размера, так, чтобы слои теста и начинки были примерно одинаковыми.

Смотрите видео, как приготовить яблочный хлеб:

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного пирога из слоеного теста, а также писали, как приготовить яблочный крамбл.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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