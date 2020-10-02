Как испечь простой яблочный пирог с клюквой
Рецепт быстрого и вкусного осеннего пирога
Клюква и яблоки – идеальное осеннее сочетание. Мы расскажем, как приготовить вкусный пирог с клюквой и яблоками в духовке. Он очень мягкий и пышный, с приятной фруктово-ягодной кислинкой. Кстати, клюкву в рецепте можно без проблем заменить брусникой.
Клюквенно-яблочный пирог в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 217 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 3/4 стакана сахара (190 г)
- 1/2 стакана растительного масла (120 мл)
- 1 стакан муки (125 г)
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 3 яблока
- 1 стакан свежей или мороженой клюквы
- Сахарная пудра – по желанию
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Способ приготовления:
- Яйца взбейте с сахаром с помощью миксера.
- Добавьте растительное масло, перемешайте.
- Добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте.
- Яблоки очистите и порежьте кусочками.
- Яблоки и клюкву выложите на дно формы, залейте тестом.
- Выпекайте пирог в заранее нагретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут.
- Готовый пирог по желанию посыпьте сахарной пудрой.
Полезный совет
Пирог получается более вкусным, если использовать форму большого размера, так, чтобы слои теста и начинки были примерно одинаковыми.
Смотрите видео, как приготовить яблочный хлеб:
Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного пирога из слоеного теста, а также писали, как приготовить яблочный крамбл.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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