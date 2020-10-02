Как испечь простой яблочный пирог с клюквой

Рецепт быстрого и вкусного осеннего пирога

Клюква и яблоки – идеальное осеннее сочетание. Мы расскажем, как приготовить вкусный пирог с клюквой и яблоками в духовке. Он очень мягкий и пышный, с приятной фруктово-ягодной кислинкой. Кстати, клюкву в рецепте можно без проблем заменить брусникой.

Клюквенно-яблочный пирог в духовке

Пирог с яблоками и клюквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

217 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 яйца

3/4 стакана сахара (190 г)

1/2 стакана растительного масла (120 мл)

1 стакан муки (125 г)

1 ч.л. разрыхлителя

3 яблока

1 стакан свежей или мороженой клюквы

Сахарная пудра – по желанию

Способ приготовления:

Яйца взбейте с сахаром с помощью миксера. Добавьте растительное масло, перемешайте. Добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Яблоки очистите и порежьте кусочками. Яблоки и клюкву выложите на дно формы, залейте тестом. Выпекайте пирог в заранее нагретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут. Готовый пирог по желанию посыпьте сахарной пудрой.

Полезный совет

Пирог получается более вкусным, если использовать форму большого размера, так, чтобы слои теста и начинки были примерно одинаковыми.

Смотрите видео, как приготовить яблочный хлеб:

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного пирога из слоеного теста, а также писали, как приготовить яблочный крамбл.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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