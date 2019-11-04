Как испечь простую шарлотку с хурмой
Рецепт осеннего пирога с хурмой
Классическую шарлотку пекут с яблоками, но с хурмой этот пирог получается не менее вкусным. Главное, чтобы она была спелой и невяжущей.
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Шарлотка с хурмой – замечательная выпечка к чаю или кофе. Ее можно с одинаковым успехом готовить в духовке или в мультиварке.
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Шарлотка с хурмой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 145 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 стакан сахара
- 1 стакан муки
- 2 большие хурмы
- Щепотка соли
- 50 мл растительного или растопленного сливочного масла
Способ приготовления:
- Хорошо взбить яйца миксером вместе со щепоткой соли.
- Всыпать сахар и продолжить взбивать до его растворения.
- Всыпать муку, влить масло и снова аккуратно взбить до получения однородного теста.
- Хурму нарезать на кубики.
- Вылить в подготовленную форму треть теста, выложить половину хурмы, добавить еще одну треть теста и еще один слой хурмы. Сверху залить оставшимся тестом.
- Готовить шарлотку с хурмой в разогретой до 180 ºС духовке около 40-45 минут. Пирог можно сделать в мультиварке – включить режим "Выпечка" на 1 час.
- По желанию посыпать шарлотку просеянной сахарной пудрой.
Секреты приготовления шарлотки
- Если вы взбиваете яйца с сахаром ручным миксером, делайте это только в одну сторону, иначе тесто осядет;
- Яично-сахарную смесь не смешивайте с мукой дольше 15 секунд, иначе тесто осядет, и бисквит будет плотным;
- Если хотите, чтобы ваше тесто приобрело аппетитный желтый цвет, добавьте в него щепотку шафрана или куркумы;
- Если вы смажете форму не просто растительным, а маслом какао, бисквит получит приятный аромат шоколада;
- Выпечка получится более воздушной, если в тесто вы добавите немного крахмала;
- Готовое тесто не должно отстаиваться, его надо выпекать сразу!
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пирог с хурмой и орехами. "Сегодня" также рассказывали о пользе хурмы.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня