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Как испечь простую шарлотку с хурмой

Рецепт осеннего пирога с хурмой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Шарлотка с хурмой
Шарлотка с хурмой
Фото: Depositphotos

Классическую шарлотку пекут с яблоками, но с хурмой этот пирог получается не менее вкусным. Главное, чтобы она была спелой и невяжущей.

Смотрите видео, как сделать салат с курицей и хурмой:

Шарлотка с хурмой – замечательная выпечка к чаю или кофе. Ее можно с одинаковым успехом готовить в духовке или в мультиварке.

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Шарлотка с хурмой

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 145 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан муки
  • 2 большие хурмы
  • Щепотка соли
  • 50 мл растительного или растопленного сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Хорошо взбить яйца миксером вместе со щепоткой соли.
  2. Всыпать сахар и продолжить взбивать до его растворения.
  3. Всыпать муку, влить масло и снова аккуратно взбить до получения однородного теста.
  4. Хурму нарезать на кубики.
  5. Вылить в подготовленную форму треть теста, выложить половину хурмы, добавить еще одну треть теста и еще один слой хурмы. Сверху залить оставшимся тестом.
  6. Готовить шарлотку с хурмой в разогретой до 180 ºС духовке около 40-45 минут. Пирог можно сделать в мультиварке – включить режим "Выпечка" на 1 час.
  7. По желанию посыпать шарлотку просеянной сахарной пудрой.

Секреты приготовления шарлотки

  • Если вы взбиваете яйца с сахаром ручным миксером, делайте это только в одну сторону, иначе тесто осядет;
  • Яично-сахарную смесь не смешивайте с мукой дольше 15 секунд, иначе тесто осядет, и бисквит будет плотным;
  • Если хотите, чтобы ваше тесто приобрело аппетитный желтый цвет, добавьте в него щепотку шафрана или куркумы;
  • Если вы смажете форму не просто растительным, а маслом какао, бисквит получит приятный аромат шоколада;
  • Выпечка получится более воздушной, если в тесто вы добавите немного крахмала;
  • Готовое тесто не должно отстаиваться, его надо выпекать сразу!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пирог с хурмой и орехами. "Сегодня" также рассказывали о пользе хурмы.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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