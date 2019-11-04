Как испечь простую шарлотку с хурмой

Рецепт осеннего пирога с хурмой

Шарлотка с хурмой Фото: Depositphotos

Классическую шарлотку пекут с яблоками, но с хурмой этот пирог получается не менее вкусным. Главное, чтобы она была спелой и невяжущей.

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Шарлотка с хурмой – замечательная выпечка к чаю или кофе. Ее можно с одинаковым успехом готовить в духовке или в мультиварке.

Шарлотка с хурмой

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

145 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 яйца

1 стакан сахара

1 стакан муки

2 большие хурмы

Щепотка соли

50 мл растительного или растопленного сливочного масла

Способ приготовления:

Хорошо взбить яйца миксером вместе со щепоткой соли. Всыпать сахар и продолжить взбивать до его растворения. Всыпать муку, влить масло и снова аккуратно взбить до получения однородного теста. Хурму нарезать на кубики. Вылить в подготовленную форму треть теста, выложить половину хурмы, добавить еще одну треть теста и еще один слой хурмы. Сверху залить оставшимся тестом. Готовить шарлотку с хурмой в разогретой до 180 ºС духовке около 40-45 минут. Пирог можно сделать в мультиварке – включить режим "Выпечка" на 1 час. По желанию посыпать шарлотку просеянной сахарной пудрой.

Секреты приготовления шарлотки

Если вы взбиваете яйца с сахаром ручным миксером, делайте это только в одну сторону, иначе тесто осядет;

Яично-сахарную смесь не смешивайте с мукой дольше 15 секунд, иначе тесто осядет, и бисквит будет плотным;

Если хотите, чтобы ваше тесто приобрело аппетитный желтый цвет, добавьте в него щепотку шафрана или куркумы;

Если вы смажете форму не просто растительным, а маслом какао, бисквит получит приятный аромат шоколада;

Выпечка получится более воздушной, если в тесто вы добавите немного крахмала;

Готовое тесто не должно отстаиваться, его надо выпекать сразу!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пирог с хурмой и орехами. "Сегодня" также рассказывали о пользе хурмы.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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