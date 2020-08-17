Как испечь простую сливовую шарлотку на сметане
Этот пирог – пышный, мягкий, тающий в рту, с сочной фруктовой начинкой
Классическая шарлотка – это простой бисквит с нарезанными яблоками. Предлагаем взглянуть на любимый пирог под другим углом и добавить в шарлотку сметану и сливы. Попробуйте, вам обязательно понравится такой вариант.
Сливовая шарлотка на сметане
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 183 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 130 г сахара
- 130 г сметаны
- 150 г муки
- 10 г ванильного сахара
- 10 г разрыхлителя
- 500 г слив
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Способ приготовления:
- Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром в крепкую пену.
- Добавьте сметану и аккуратно перемешайте лопаткой.
- Введите частями просеянную муку с разрыхлителем, перемешивая тесто лопаткой сверху вниз.
- Форму диаметром 24 см смажьте растительным маслом и присыпьте дно 2 ст. л. сахара. Сливы разрежьте пополам и удалите косточку. Положите сливы в форму срезом вверх.
- Залейте сливы тестом. Выпекайте пирог в духовке при 170 ºС в течение 30-40 минут.
Как подавать сливовую шарлотку
При подаче пирог посыпьте сахарной пудрой и украсьте кусочками сливы и листиками мяты.
Смотрите видео, как испечь шарлотку без сахара:
Напомним, ранее мы делились рецептом яблочной шарлотки на сковороде, а также писали, как сделать ленивую шарлотку из хлеба.
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