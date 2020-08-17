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Как испечь простую сливовую шарлотку на сметане

Сегодня, 20:03

Этот пирог – пышный, мягкий, тающий в рту, с сочной фруктовой начинкой

Классическая шарлотка – это простой бисквит с нарезанными яблоками. Предлагаем взглянуть на любимый пирог под другим углом и добавить в шарлотку сметану и сливы. Попробуйте, вам обязательно понравится такой вариант.

Сливовая шарлотка на сметане

Сметанная шарлотка со сливами
Сметанная шарлотка со сливами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 183 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 130 г сахара
  • 130 г сметаны
  • 150 г муки
  • 10 г ванильного сахара
  • 10 г разрыхлителя
  • 500 г слив

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Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром в крепкую пену.
  2. Добавьте сметану и аккуратно перемешайте лопаткой.
  3. Введите частями просеянную муку с разрыхлителем, перемешивая тесто лопаткой сверху вниз.
  4. Форму диаметром 24 см смажьте растительным маслом и присыпьте дно 2 ст. л. сахара. Сливы разрежьте пополам и удалите косточку. Положите сливы в форму срезом вверх.
  5. Залейте сливы тестом. Выпекайте пирог в духовке при 170 ºС в течение 30-40 минут.

Как подавать сливовую шарлотку

При подаче пирог посыпьте сахарной пудрой и украсьте кусочками сливы и листиками мяты.

Смотрите видео, как испечь шарлотку без сахара:

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочной шарлотки на сковороде, а также писали, как сделать ленивую шарлотку из хлеба.

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Источник: Сегодня
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