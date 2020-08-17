Как испечь простую сливовую шарлотку на сметане

Этот пирог – пышный, мягкий, тающий в рту, с сочной фруктовой начинкой

Классическая шарлотка – это простой бисквит с нарезанными яблоками. Предлагаем взглянуть на любимый пирог под другим углом и добавить в шарлотку сметану и сливы. Попробуйте, вам обязательно понравится такой вариант.

Сливовая шарлотка на сметане

Сметанная шарлотка со сливами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

183 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 яйца

130 г сахара

130 г сметаны

150 г муки

10 г ванильного сахара

10 г разрыхлителя

500 г слив

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Способ приготовления:

Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром в крепкую пену. Добавьте сметану и аккуратно перемешайте лопаткой. Введите частями просеянную муку с разрыхлителем, перемешивая тесто лопаткой сверху вниз. Форму диаметром 24 см смажьте растительным маслом и присыпьте дно 2 ст. л. сахара. Сливы разрежьте пополам и удалите косточку. Положите сливы в форму срезом вверх. Залейте сливы тестом. Выпекайте пирог в духовке при 170 ºС в течение 30-40 минут.

Как подавать сливовую шарлотку

При подаче пирог посыпьте сахарной пудрой и украсьте кусочками сливы и листиками мяты.

Смотрите видео, как испечь шарлотку без сахара:

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочной шарлотки на сковороде, а также писали, как сделать ленивую шарлотку из хлеба.

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