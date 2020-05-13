Как испечь пшеничный хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа
Самый простой рецепт домашнего хлеба
Настоящий домашний хлеб не идет ни в какое сравнение с магазинным. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как испечь простой хлеб из пшеничной муки в духовке. Мягкий, с румяной хрустящей корочкой, он станет постоянным гостем на вашем столе. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Пшеничный хлеб в духовке
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 11 г сухих дрожжей
- 300 мл теплой воды
- 10 г соли
- 3 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Просейте муку в миску, посолите.
- Отдельно смешайте немного воды, дрожжи и немного муки.
- Добавьте жидкие ингредиенты в муку. Замесите тесто.
- Влейте растительное масло и продолжайте месить. Должно получиться упругое тесто.
- Сформируйте шар, переложите его в миску и накройте пищевой пленкой. Поставьте в теплое место на час, чтобы тесто увеличилось в размере в два раза.
- Сделайте буханку и выложите ее на застеленный пергаментной бумагой противень.
- Разогрейте духовку до 50 ºС и поставьте хлеб на 40 минут.
- Сделайте сверху надрезы и поставьте в духовку, включенную на 250 °С, на 10 минут. Уменьшите температуру до 220 ºС и пеките еще 10 минут. Затем снизьте нагрев до 180 ºС и пеките 25 минут.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить шоколадную колбасу с печеньем.
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Источник: Сегодня