Как испечь пшеничный хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа

Самый простой рецепт домашнего хлеба

Настоящий домашний хлеб не идет ни в какое сравнение с магазинным. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как испечь простой хлеб из пшеничной муки в духовке. Мягкий, с румяной хрустящей корочкой, он станет постоянным гостем на вашем столе. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Пшеничный хлеб в духовке

Домашний белый хлеб Фото: freepik.com

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

500 г муки

11 г сухих дрожжей

300 мл теплой воды

10 г соли

3 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Просейте муку в миску, посолите. Отдельно смешайте немного воды, дрожжи и немного муки. Добавьте жидкие ингредиенты в муку. Замесите тесто. Влейте растительное масло и продолжайте месить. Должно получиться упругое тесто. Сформируйте шар, переложите его в миску и накройте пищевой пленкой. Поставьте в теплое место на час, чтобы тесто увеличилось в размере в два раза. Сделайте буханку и выложите ее на застеленный пергаментной бумагой противень. Разогрейте духовку до 50 ºС и поставьте хлеб на 40 минут. Сделайте сверху надрезы и поставьте в духовку, включенную на 250 °С, на 10 минут. Уменьшите температуру до 220 ºС и пеките еще 10 минут. Затем снизьте нагрев до 180 ºС и пеките 25 минут.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить шоколадную колбасу с печеньем.

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