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Как испечь пшеничный хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа

Самый простой рецепт домашнего хлеба

Ирина Павлина
Сегодня, 09:05

Настоящий домашний хлеб не идет ни в какое сравнение с магазинным. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как испечь простой хлеб из пшеничной муки в духовке. Мягкий, с румяной хрустящей корочкой, он станет постоянным гостем на вашем столе. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Пшеничный хлеб в духовке

Домашний белый хлеб
Домашний белый хлеб
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 11 г сухих дрожжей
  • 300 мл теплой воды
  • 10 г соли
  • 3 ст.л. растительного масла

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Способ приготовления:

  1. Просейте муку в миску, посолите.
  2. Отдельно смешайте немного воды, дрожжи и немного муки.
  3. Добавьте жидкие ингредиенты в муку. Замесите тесто.
  4. Влейте растительное масло и продолжайте месить. Должно получиться упругое тесто.
  5. Сформируйте шар, переложите его в миску и накройте пищевой пленкой. Поставьте в теплое место на час, чтобы тесто увеличилось в размере в два раза.
  6. Сделайте буханку и выложите ее на застеленный пергаментной бумагой противень.
  7. Разогрейте духовку до 50 ºС и поставьте хлеб на 40 минут.
  8. Сделайте сверху надрезы и поставьте в духовку, включенную на 250 °С, на 10 минут. Уменьшите температуру до 220 ºС и пеките еще 10 минут. Затем снизьте нагрев до 180 ºС и пеките 25 минут.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить шоколадную колбасу с печеньем.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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