Как испечь пышные булочки "Улитки" в духовке
Рецепт вкусной домашней выпечки к чаю
Дрожжевые булочки "Улитки" – прекрасное дополнение к чаю, кофе и какао. Он довольно простые в приготовлении, но при этом очень пышные, вкусные и ароматные.
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По желанию в начинку из сливочного масла можно добавить молотую корицу, кардамон, мускатный орех, ваниль или мелко натертую цитрусовую цедру.
Дрожжевые булочки в духовке
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 354 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 10 г сухих дрожжей
- 550 г муки
- 100 г сахара
- 1/3 чайной ложки соли
- 3 яйца
- 100 г топленого масла
- 240 мл воды
- 50 г сливочного масла
Смотрите видео, как приготовить испанские булочки:
Способ приготовления:
- Отдельно смешайте сухие и жидкие ингредиенты. Затем соедините обе смеси и замесите мягкое тесто. Накройте пленкой и дайте ему подняться примерно в течение часа.
- Обомните тесто и разделите на 12 равных кусочков и скатайте из них шарики.
- Выложите на присыпанную мукой рабочую поверхность, накройте пленкой и оставьте на 10-15 минут.
- Возьмите один кусочек теста и раскатайте его тонко в прямоугольный пласт. Растопите сливочное масло и смажьте сверху. Сверните пласт по длинной стороне в плотный рулетик. Сформируйте из рулета булочку-улитку, подвернув под нее конец.
- Застелите противень бумагой для выпечки и выложите на него булочки на большом расстоянии друг от друга. При выпечке они сильно увеличатся в размере. Свободно накройте пищевой пленкой. Оставьте заготовки в теплом месте на 40 минут.
- Выпекайте булочки в разогретой духовке при 180 ºС до золотистого цвета.
- Теплую выпечку посыпьте просеянной сахарной пудрой.
Полезный совет
Тесто для булочек можно замесить в хлебопечке.
Напомним, ранее мы писали, как сделать дрожжевое тесто для пиццы. "Сегодня" также делились рецептом пышного бисквита.
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Источник: Сегодня