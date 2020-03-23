Как испечь пышные булочки "Улитки" в духовке

Рецепт вкусной домашней выпечки к чаю

Дрожжевые булочки "Улитки" – прекрасное дополнение к чаю, кофе и какао. Он довольно простые в приготовлении, но при этом очень пышные, вкусные и ароматные.

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По желанию в начинку из сливочного масла можно добавить молотую корицу, кардамон, мускатный орех, ваниль или мелко натертую цитрусовую цедру.

Дрожжевые булочки в духовке

Дрожжевые булочки в духовке Фото: freepik.com

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

354 ккал на 100 г

Ингредиенты:

10 г сухих дрожжей

550 г муки

100 г сахара

1/3 чайной ложки соли

3 яйца

100 г топленого масла

240 мл воды

50 г сливочного масла

Смотрите видео, как приготовить испанские булочки:

Способ приготовления:

Отдельно смешайте сухие и жидкие ингредиенты. Затем соедините обе смеси и замесите мягкое тесто. Накройте пленкой и дайте ему подняться примерно в течение часа. Обомните тесто и разделите на 12 равных кусочков и скатайте из них шарики. Выложите на присыпанную мукой рабочую поверхность, накройте пленкой и оставьте на 10-15 минут. Возьмите один кусочек теста и раскатайте его тонко в прямоугольный пласт. Растопите сливочное масло и смажьте сверху. Сверните пласт по длинной стороне в плотный рулетик. Сформируйте из рулета булочку-улитку, подвернув под нее конец. Застелите противень бумагой для выпечки и выложите на него булочки на большом расстоянии друг от друга. При выпечке они сильно увеличатся в размере. Свободно накройте пищевой пленкой. Оставьте заготовки в теплом месте на 40 минут. Выпекайте булочки в разогретой духовке при 180 ºС до золотистого цвета. Теплую выпечку посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Полезный совет

Тесто для булочек можно замесить в хлебопечке.

Напомним, ранее мы писали, как сделать дрожжевое тесто для пиццы. "Сегодня" также делились рецептом пышного бисквита.

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