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Как испечь пышные булочки "Улитки" в духовке

Рецепт вкусной домашней выпечки к чаю

Ирина Павлина
Сегодня, 18:25

Дрожжевые булочки "Улитки" – прекрасное дополнение к чаю, кофе и какао. Он довольно простые в приготовлении, но при этом очень пышные, вкусные и ароматные.

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По желанию в начинку из сливочного масла можно добавить молотую корицу, кардамон, мускатный орех, ваниль или мелко натертую цитрусовую цедру.

Дрожжевые булочки в духовке

Дрожжевые булочки в духовке
Дрожжевые булочки в духовке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 354 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 10 г сухих дрожжей
  • 550 г муки
  • 100 г сахара
  • 1/3 чайной ложки соли
  • 3 яйца
  • 100 г топленого масла
  • 240 мл воды
  • 50 г сливочного масла

Смотрите видео, как приготовить испанские булочки:

Способ приготовления:

  1. Отдельно смешайте сухие и жидкие ингредиенты. Затем соедините обе смеси и замесите мягкое тесто. Накройте пленкой и дайте ему подняться примерно в течение часа.
  2. Обомните тесто и разделите на 12 равных кусочков и скатайте из них шарики.
  3. Выложите на присыпанную мукой рабочую поверхность, накройте пленкой и оставьте на 10-15 минут.
  4. Возьмите один кусочек теста и раскатайте его тонко в прямоугольный пласт. Растопите сливочное масло и смажьте сверху. Сверните пласт по длинной стороне в плотный рулетик. Сформируйте из рулета булочку-улитку, подвернув под нее конец.
  5. Застелите противень бумагой для выпечки и выложите на него булочки на большом расстоянии друг от друга. При выпечке они сильно увеличатся в размере. Свободно накройте пищевой пленкой. Оставьте заготовки в теплом месте на 40 минут.
  6. Выпекайте булочки в разогретой духовке при 180 ºС до золотистого цвета.
  7. Теплую выпечку посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Полезный совет

Тесто для булочек можно замесить в хлебопечке.

Напомним, ранее мы писали, как сделать дрожжевое тесто для пиццы. "Сегодня" также делились рецептом пышного бисквита.

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Источник: Сегодня
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