Как испечь пышный маковый пирог в духовке

Рецепт вкусного макового пирога к чаю

Наверное, сложно найти человека, который не любит выпечку с маком. Хруст маковых зернышек просто замечательный. А в сочетании с воздушным тестом вкус изделий с маком становится еще лучше.

Читайте также: Как испечь маковый бисквит в духовке

По желанию в пирог можно добавить изюм, нарезанные грецкие орехи или мелко натертую апельсиновую цедру

Маковый пирог в духовке

Маковый пирог пышный Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

327 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 яйца

1 стакан сахара

125 г сливочного масла

1 стакан мака

1 ст. л. разрыхлителя

1 стакан муки

Способ приготовления:

Поставьте кастрюлю с водой на огонь. Проварите мак в течение пяти минут. Накройте кастрюлю крышкой. Дайте маку набухнуть в кипятке. Через 20 минут процедите его через сито. В отдельной емкости взбейте желтки с сахаром и маслом. Всыпьте мак, муку и разрыхлитель. Взбейте белки до мягких пиков. Аккуратно введите их в тесто. Выложите тесто в форму, смазанную сливочным маслом. Сверху по желанию присыпьте орехами. Выпекайте маковый пирог в предварительно разогретой до 180 ºС духовке 30-40 минут.

Чем полезен мак для здоровья

В семенах мака присутствуют белки, углеводы, клетчатка, витамины А, С, Е, группы В, фосфор, магний, калий, натрий, кальций, селен, марганец, железо, медь и цинк.

Маковые семена улучшают пищеварение, лечат желудочные болезни, а также избавляют от бессонницы.

Смотрите видео, как испечь вкусный вишневый пирог:

Напомним, ранее мы делились рецептом макового рулета из песочного теста. "Сегодня" также писали, как сделать сырники с маком.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.