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Как испечь пышный маковый пирог в духовке

Рецепт вкусного макового пирога к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:16

Наверное, сложно найти человека, который не любит выпечку с маком. Хруст маковых зернышек просто замечательный. А в сочетании с воздушным тестом вкус изделий с маком становится еще лучше.

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По желанию в пирог можно добавить изюм, нарезанные грецкие орехи или мелко натертую апельсиновую цедру

Маковый пирог в духовке

Маковый пирог пышный
Маковый пирог пышный
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 327 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 125 г сливочного масла
  • 1 стакан мака
  • 1 ст. л. разрыхлителя
  • 1 стакан муки

Способ приготовления:

  1. Поставьте кастрюлю с водой на огонь.
  2. Проварите мак в течение пяти минут. Накройте кастрюлю крышкой.
  3. Дайте маку набухнуть в кипятке. Через 20 минут процедите его через сито.
  4. В отдельной емкости взбейте желтки с сахаром и маслом. Всыпьте мак, муку и разрыхлитель.
  5. Взбейте белки до мягких пиков. Аккуратно введите их в тесто.
  6. Выложите тесто в форму, смазанную сливочным маслом. Сверху по желанию присыпьте орехами.
  7. Выпекайте маковый пирог в предварительно разогретой до 180 ºС духовке 30-40 минут.

Чем полезен мак для здоровья

В семенах мака присутствуют белки, углеводы, клетчатка, витамины А, С, Е, группы В, фосфор, магний, калий, натрий, кальций, селен, марганец, железо, медь и цинк.

Маковые семена улучшают пищеварение, лечат желудочные болезни, а также избавляют от бессонницы.

Смотрите видео, как испечь вкусный вишневый пирог:

Напомним, ранее мы делились рецептом макового рулета из песочного теста. "Сегодня" также писали, как сделать сырники с маком.

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Источник: lviv1256.com
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