Как испечь пышный маковый пирог в духовке
Рецепт вкусного макового пирога к чаю
Наверное, сложно найти человека, который не любит выпечку с маком. Хруст маковых зернышек просто замечательный. А в сочетании с воздушным тестом вкус изделий с маком становится еще лучше.
Читайте также:Как испечь маковый бисквит в духовке
По желанию в пирог можно добавить изюм, нарезанные грецкие орехи или мелко натертую апельсиновую цедру
Маковый пирог в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 327 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1 стакан сахара
- 125 г сливочного масла
- 1 стакан мака
- 1 ст. л. разрыхлителя
- 1 стакан муки
Способ приготовления:
- Поставьте кастрюлю с водой на огонь.
- Проварите мак в течение пяти минут. Накройте кастрюлю крышкой.
- Дайте маку набухнуть в кипятке. Через 20 минут процедите его через сито.
- В отдельной емкости взбейте желтки с сахаром и маслом. Всыпьте мак, муку и разрыхлитель.
- Взбейте белки до мягких пиков. Аккуратно введите их в тесто.
- Выложите тесто в форму, смазанную сливочным маслом. Сверху по желанию присыпьте орехами.
- Выпекайте маковый пирог в предварительно разогретой до 180 ºС духовке 30-40 минут.
Чем полезен мак для здоровья
В семенах мака присутствуют белки, углеводы, клетчатка, витамины А, С, Е, группы В, фосфор, магний, калий, натрий, кальций, селен, марганец, железо, медь и цинк.
Маковые семена улучшают пищеварение, лечат желудочные болезни, а также избавляют от бессонницы.
Смотрите видео, как испечь вкусный вишневый пирог:
Напомним, ранее мы делились рецептом макового рулета из песочного теста. "Сегодня" также писали, как сделать сырники с маком.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.