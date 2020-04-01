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Как испечь пышный ореховый бисквит в духовке

Рецепт вкусного домашнего бисквита с грецкими орехами

Ирина Павлина
Сегодня, 18:28

Классический бисквит содержит только яйца, муку и сахар. Но в тесто можно добавлять тертую лимонную или апельсиновую цедру, ванилин, какао-порошок, измельченные орехи.

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Мы предлагаем испечь пышный домашний бисквит с грецкими орехами. Он получается невероятно вкусным и ароматным. Его можно подавать как самостоятельный десерт или использовать как основу для тортов.

Ореховый бисквит в духовке

Ореховый бисквит в духовке
Ореховый бисквит в духовке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 361 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 120 г муки
  • 120 г сахара
  • 100 г орехов
  • 3 яйца
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • Ванильный экстракт или ванилин
  • Щепотка соли

Смотрите видео, как сделать варенье из орехов:

Способ приготовления:

  1. Грецкие орехи поджарить на сухой сковороде, остудить и помолоть в мелкую крошку.
  2. Муку смешать с разрыхлителем, солью и молотыми орехами.
  3. Белки взбить в пышную пену, всыпать половину сахара и взбить до мягких пиков.
  4. Желтки взбить с оставшимся сахаром в пышный светлый крем.
  5. Аккуратно, но быстро смешать все ингредиенты силиконовой лопаткой движениями сверху вниз.
  6. Выпекать при 170 °С в режиме конвекции около 25-30 минут. В первые 15 минут духовку нельзя открывать, иначе бисквит опадет.
  7. Готовность можно определить, протыкая бисквит деревянной палочкой (например, зубочисткой), если палочка сухая, то корж готов.

На заметку

Свежеиспеченный бисквит плохо режется и плохо пропитывается сахарным сиропом, поэтому рекомендуется выдержать его после выпечки около суток или, по крайней мере, не менее восьми часов. Поэтому готовому бисквиту дайте остыть, заверните в пищевую пленку и оставьте на ночь, а затем разрежьте и используйте.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом бисквитного пирога с черникой.

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Источник: Сегодня
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