Как испечь пышный ореховый бисквит в духовке
Рецепт вкусного домашнего бисквита с грецкими орехами
Классический бисквит содержит только яйца, муку и сахар. Но в тесто можно добавлять тертую лимонную или апельсиновую цедру, ванилин, какао-порошок, измельченные орехи.
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Мы предлагаем испечь пышный домашний бисквит с грецкими орехами. Он получается невероятно вкусным и ароматным. Его можно подавать как самостоятельный десерт или использовать как основу для тортов.
Ореховый бисквит в духовке
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 361 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 120 г муки
- 120 г сахара
- 100 г орехов
- 3 яйца
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- Ванильный экстракт или ванилин
- Щепотка соли
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Способ приготовления:
- Грецкие орехи поджарить на сухой сковороде, остудить и помолоть в мелкую крошку.
- Муку смешать с разрыхлителем, солью и молотыми орехами.
- Белки взбить в пышную пену, всыпать половину сахара и взбить до мягких пиков.
- Желтки взбить с оставшимся сахаром в пышный светлый крем.
- Аккуратно, но быстро смешать все ингредиенты силиконовой лопаткой движениями сверху вниз.
- Выпекать при 170 °С в режиме конвекции около 25-30 минут. В первые 15 минут духовку нельзя открывать, иначе бисквит опадет.
- Готовность можно определить, протыкая бисквит деревянной палочкой (например, зубочисткой), если палочка сухая, то корж готов.
На заметку
Свежеиспеченный бисквит плохо режется и плохо пропитывается сахарным сиропом, поэтому рекомендуется выдержать его после выпечки около суток или, по крайней мере, не менее восьми часов. Поэтому готовому бисквиту дайте остыть, заверните в пищевую пленку и оставьте на ночь, а затем разрежьте и используйте.
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