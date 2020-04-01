Как испечь пышный ореховый бисквит в духовке

Рецепт вкусного домашнего бисквита с грецкими орехами

Классический бисквит содержит только яйца, муку и сахар. Но в тесто можно добавлять тертую лимонную или апельсиновую цедру, ванилин, какао-порошок, измельченные орехи.

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Мы предлагаем испечь пышный домашний бисквит с грецкими орехами. Он получается невероятно вкусным и ароматным. Его можно подавать как самостоятельный десерт или использовать как основу для тортов.

Ореховый бисквит в духовке

Ореховый бисквит в духовке Фото: freepik.com

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

361 ккал на 100 г

Ингредиенты:

120 г муки

120 г сахара

100 г орехов

3 яйца

0,5 ч. л. разрыхлителя

Ванильный экстракт или ванилин

Щепотка соли

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Способ приготовления:

Грецкие орехи поджарить на сухой сковороде, остудить и помолоть в мелкую крошку. Муку смешать с разрыхлителем, солью и молотыми орехами. Белки взбить в пышную пену, всыпать половину сахара и взбить до мягких пиков. Желтки взбить с оставшимся сахаром в пышный светлый крем. Аккуратно, но быстро смешать все ингредиенты силиконовой лопаткой движениями сверху вниз. Выпекать при 170 °С в режиме конвекции около 25-30 минут. В первые 15 минут духовку нельзя открывать, иначе бисквит опадет. Готовность можно определить, протыкая бисквит деревянной палочкой (например, зубочисткой), если палочка сухая, то корж готов.

На заметку

Свежеиспеченный бисквит плохо режется и плохо пропитывается сахарным сиропом, поэтому рекомендуется выдержать его после выпечки около суток или, по крайней мере, не менее восьми часов. Поэтому готовому бисквиту дайте остыть, заверните в пищевую пленку и оставьте на ночь, а затем разрежьте и используйте.

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