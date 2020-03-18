Как испечь пышный яблочный пирог с кокосовой стружкой

Рецепт необычной выпечки с яблоками

Существует масса рецептов яблочного пирога, и самый популярный – это шарлотка. Мы советуем отойти от классики и испечь необычный пирог с яблоками и кокосовой стружкой. Он получается очень вкусным, пышным и ароматным.

Лучшим сортом яблок для выпечки считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочного пирога подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко, Гренни Смит или Голден.

Яблочно-кокосовый пирог

Пирог с яблоками и кокосом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

252 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 чашка + 2 ст. л. муки

2 ч. л. разрыхлителя

1/4 ч. л. соды

1/4 ч. л. молотой корицы

Щепотка соли

3 яблока

2 яйца комнатной температуры

1/2 чашки + 2 ч. л. сахара

1/2 чашки натурального йогурта

6 ст. л. растительного масла без запаха

1 ст. л. темного рома

2 ч. л. ванильного экстракта

1 чашка кокосовой стружки

Для глазури:

1/2 чашки яблочного желе

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Способ приготовления:

Яблоки очистить от кожуры и семян. Два яблока нарезать маленькими кубиками, третье – ломтиками. Смешать муку с разрыхлителем, солью, содой и корицей, хорошо перемешать. В большой миске взбивать яйца с 1/2 чашки сахара около минуты. Добавить йогурт, масло, ром и ваниль, взбивать еще минуту. Последовательно вмешать муку, кокос и нарезанные кубиками яблоки. Все хорошо перемешать. Смазать маслом форму диаметром 22 см, выложить в нее тесто. Разровнять поверхность, разложить на ней ломтики яблок. Посыпать оставшимся (2 ч. л.) сахаром. Поставить форму на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекать при 180 ºС в течение 45-50 минут. Охладить 20 минут в форме. Приготовить глазурь – подогреть желе с несколькими каплями воды. Вынуть пирог из формы, кисточкой смазать его глазурью.

Какая емкость чашки в рецепте

Используйте чашку объемом 240 мл.

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

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