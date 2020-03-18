Как испечь пышный яблочный пирог с кокосовой стружкой
Рецепт необычной выпечки с яблоками
Существует масса рецептов яблочного пирога, и самый популярный – это шарлотка. Мы советуем отойти от классики и испечь необычный пирог с яблоками и кокосовой стружкой. Он получается очень вкусным, пышным и ароматным.
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Лучшим сортом яблок для выпечки считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочного пирога подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко, Гренни Смит или Голден.
Яблочно-кокосовый пирог
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 252 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 чашка + 2 ст. л. муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1/4 ч. л. соды
- 1/4 ч. л. молотой корицы
- Щепотка соли
- 3 яблока
- 2 яйца комнатной температуры
- 1/2 чашки + 2 ч. л. сахара
- 1/2 чашки натурального йогурта
- 6 ст. л. растительного масла без запаха
- 1 ст. л. темного рома
- 2 ч. л. ванильного экстракта
- 1 чашка кокосовой стружки
Для глазури:
- 1/2 чашки яблочного желе
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Способ приготовления:
- Яблоки очистить от кожуры и семян. Два яблока нарезать маленькими кубиками, третье – ломтиками.
- Смешать муку с разрыхлителем, солью, содой и корицей, хорошо перемешать.
- В большой миске взбивать яйца с 1/2 чашки сахара около минуты. Добавить йогурт, масло, ром и ваниль, взбивать еще минуту. Последовательно вмешать муку, кокос и нарезанные кубиками яблоки. Все хорошо перемешать.
- Смазать маслом форму диаметром 22 см, выложить в нее тесто. Разровнять поверхность, разложить на ней ломтики яблок. Посыпать оставшимся (2 ч. л.) сахаром. Поставить форму на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Выпекать при 180 ºС в течение 45-50 минут.
- Охладить 20 минут в форме. Приготовить глазурь – подогреть желе с несколькими каплями воды. Вынуть пирог из формы, кисточкой смазать его глазурью.
Какая емкость чашки в рецепте
Используйте чашку объемом 240 мл.
Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.
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