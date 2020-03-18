Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь пышный яблочный пирог с кокосовой стружкой

Рецепт необычной выпечки с яблоками

Ирина Павлина
Сегодня, 10:17

Существует масса рецептов яблочного пирога, и самый популярный – это шарлотка. Мы советуем отойти от классики и испечь необычный пирог с яблоками и кокосовой стружкой. Он получается очень вкусным, пышным и ароматным.

Читайте также:
Рецепт необычного завтрака: яблочные гренки с корицей

Лучшим сортом яблок для выпечки считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочного пирога подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко, Гренни Смит или Голден.

Яблочно-кокосовый пирог

Пирог с яблоками и кокосом
Пирог с яблоками и кокосом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 252 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 чашка + 2 ст. л. муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 1/4 ч. л. соды
  • 1/4 ч. л. молотой корицы
  • Щепотка соли
  • 3 яблока
  • 2 яйца комнатной температуры
  • 1/2 чашки + 2 ч. л. сахара
  • 1/2 чашки натурального йогурта
  • 6 ст. л. растительного масла без запаха
  • 1 ст. л. темного рома
  • 2 ч. л. ванильного экстракта
  • 1 чашка кокосовой стружки

Для глазури:

  • 1/2 чашки яблочного желе

Смотрите видео, как испечь сладкий яблочный хлеб:

Способ приготовления:

  1. Яблоки очистить от кожуры и семян. Два яблока нарезать маленькими кубиками, третье – ломтиками.
  2. Смешать муку с разрыхлителем, солью, содой и корицей, хорошо перемешать.
  3. В большой миске взбивать яйца с 1/2 чашки сахара около минуты. Добавить йогурт, масло, ром и ваниль, взбивать еще минуту. Последовательно вмешать муку, кокос и нарезанные кубиками яблоки. Все хорошо перемешать.
  4. Смазать маслом форму диаметром 22 см, выложить в нее тесто. Разровнять поверхность, разложить на ней ломтики яблок. Посыпать оставшимся (2 ч. л.) сахаром. Поставить форму на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  5. Выпекать при 180 ºС в течение 45-50 минут.
  6. Охладить 20 минут в форме. Приготовить глазурь – подогреть желе с несколькими каплями воды. Вынуть пирог из формы, кисточкой смазать его глазурью.

Какая емкость чашки в рецепте

Используйте чашку объемом 240 мл.

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт нежных творожных оладий с апельсином Как испечь рулет из слоеного теста с ветчиной и шпинатом Перловка: польза и вред для здоровья Как испечь сытный киш с ветчиной, ананасами и сыром
яблоки пирог выпечка рецепт кокос
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кароль после фото подруги Дана Балана показала себя в жанре ню
Кароль после фото подруги Дана Балана показала себя в жанре ню
"Рождаюсь заново": экс-Борис Апрель изменил внешность и имя
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

Вчера, 18:01Wellness

Медицинские маски: какие виды действительно защищают от вирусов

Вчера, 17:43Психология

Как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов

Вчера, 13:07Fun

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирус

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Евровидение-2020: названы все участники конкурса

Вчера, 09:30Food

День святого Патрика-2020: рецепт ирландского содового хлеба

Вчера, 09:16Fun

День святого Патрика-2020: история и традиции праздника

16 мартаWellness

Педиатр назвала простой способ не заразиться вирусом

16 мартаFood

День святого Патрика-2020: ТОП-5 рецептов к празднику

16 мартаПсихология

Чем занять ребенка дома на время карантина: пять нескучных занятий

16 мартаFun

Чихающих больных избили в самолете из-за угрозы коронавируса: видео

16 мартаWellness

Симптомы коронавируса у детей: что нужно знать родителям

16 мартаFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

16 мартаFun

По четыре гривни: в Хорватии продают дома и земельные участки

15 мартаTravel

Не выходя из дома: музеи мира, которые можно посетить онлайн

15 мартаТехно

Где конец Вселенной: ученые дали ответ

Новости партнеров

Ольга Куриленко заразилась коронавирусом:
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом: "Пью жаропонижающее"
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Тающее во рту печенье на майонезе, пошаговый рецепт с фото
Тающее во рту печенье на майонезе, пошаговый рецепт с фото
64-річна Доліна шокувала мережу спотвореним обличчям (фото)
64-річна Доліна шокувала мережу спотвореним обличчям (фото)
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Теперь кофе не варят: 5 новых способов приготовления
Теперь кофе не варят: 5 новых способов приготовления
Китайские ученые обнаружили более агрессивный подтип коронавируса
Китайские ученые обнаружили более агрессивный подтип коронавируса