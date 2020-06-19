Как испечь расстегаи с рыбой: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт открытых дрожжевых пирожков с тилапией
Расстегай – один из видов печеных пирожков из дрожжевого теста с самой различной начинкой, чаще всего с рыбой. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" предлагает приготовить эти открытые пирожки с тилапией.
Расстегаи с рыбой в духовке
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 330 г муки
- 150 г молока
- 7 г сухих дрожжей
- 15 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 3 яйца
- 30 г сметаны
- 370 г рыбного филе
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Залейте дрожжи небольшим количеством молока, всыпьте сахар и немного муки. Оставьте в сторону на 10 минут.
- В муку добавьте соль, сливочное масло, 2 яйца, сметану и опару. Замесите тесто и дайте подойти в течение 40 минут.
- Рыбу нарежьте, залейте растительным маслом, посолите и поперчите. Перемешайте.
- Сформируйте из теста шарики размером с куриное яйцо. Дайте постоять 25 минут.
- Раскатайте тесто, добавьте рыбную начинку и слепите пирожки. Снова дайте подойти 10 минут.
- Внутрь положите по кусочку сливочного масла.
- Взбейте сметану, масло и яйцо. Смажьте полученной смесью пирожки.
- Пеките в разогретой до 170 ºС духовке 30-35 минут.
Как подавать пирожки
Расстегаи с рыбой вкусно есть как теплыми, так и холодными. Вы можете испечь их вечером и подать на завтрак.
Напомним, ранее мы делились рецептом чебуреков с мясом на сметане и рассказывали, как сделать сальвадорские пирожки с мясом от Григория Германа.
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