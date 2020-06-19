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Как испечь расстегаи с рыбой: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 12:26

Рецепт открытых дрожжевых пирожков с тилапией

Расстегай – один из видов печеных пирожков из дрожжевого теста с самой различной начинкой, чаще всего с рыбой. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" предлагает приготовить эти открытые пирожки с тилапией.

Расстегаи с рыбой в духовке

Рецепт пирожков с рыбой
Рецепт пирожков с рыбой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 330 г муки
  • 150 г молока
  • 7 г сухих дрожжей
  • 15 г сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 30 г сметаны
  • 370 г рыбного филе
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Залейте дрожжи небольшим количеством молока, всыпьте сахар и немного муки. Оставьте в сторону на 10 минут.
  2. В муку добавьте соль, сливочное масло, 2 яйца, сметану и опару. Замесите тесто и дайте подойти в течение 40 минут.
  3. Рыбу нарежьте, залейте растительным маслом, посолите и поперчите. Перемешайте.
  4. Сформируйте из теста шарики размером с куриное яйцо. Дайте постоять 25 минут.
  5. Раскатайте тесто, добавьте рыбную начинку и слепите пирожки. Снова дайте подойти 10 минут.
  6. Внутрь положите по кусочку сливочного масла.
  7. Взбейте сметану, масло и яйцо. Смажьте полученной смесью пирожки.
  8. Пеките в разогретой до 170 ºС духовке 30-35 минут.

Как подавать пирожки

Расстегаи с рыбой вкусно есть как теплыми, так и холодными. Вы можете испечь их вечером и подать на завтрак.

Напомним, ранее мы делились рецептом чебуреков с мясом на сметане и рассказывали, как сделать сальвадорские пирожки с мясом от Григория Германа.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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