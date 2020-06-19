Как испечь расстегаи с рыбой: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт открытых дрожжевых пирожков с тилапией

Расстегай – один из видов печеных пирожков из дрожжевого теста с самой различной начинкой, чаще всего с рыбой. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" предлагает приготовить эти открытые пирожки с тилапией.

Расстегаи с рыбой в духовке

Рецепт пирожков с рыбой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

330 г муки

150 г молока

7 г сухих дрожжей

15 г сахара

100 г сливочного масла

3 яйца

30 г сметаны

370 г рыбного филе

Соль, перец

Читайте также: Как испечь пирожки с ревенем на кефире

Способ приготовления:

Залейте дрожжи небольшим количеством молока, всыпьте сахар и немного муки. Оставьте в сторону на 10 минут. В муку добавьте соль, сливочное масло, 2 яйца, сметану и опару. Замесите тесто и дайте подойти в течение 40 минут. Рыбу нарежьте, залейте растительным маслом, посолите и поперчите. Перемешайте. Сформируйте из теста шарики размером с куриное яйцо. Дайте постоять 25 минут. Раскатайте тесто, добавьте рыбную начинку и слепите пирожки. Снова дайте подойти 10 минут. Внутрь положите по кусочку сливочного масла. Взбейте сметану, масло и яйцо. Смажьте полученной смесью пирожки. Пеките в разогретой до 170 ºС духовке 30-35 минут.

Как подавать пирожки

Расстегаи с рыбой вкусно есть как теплыми, так и холодными. Вы можете испечь их вечером и подать на завтрак.

Напомним, ранее мы делились рецептом чебуреков с мясом на сметане и рассказывали, как сделать сальвадорские пирожки с мясом от Григория Германа.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться