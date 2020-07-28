Как испечь рогалики с вишней: простой рецепт от Лилии Ребрик
Готовим вкусные рогалики в духовке с вишневой начинкой
Рогалики с вишней – простая и вкусная домашняя выпечка. Актриса и ведущая Лилия Ребрик в своем Instagram поделилась рецептом рогаликов, который достался ей от мамы. Лилия призналась, что обожала это печенье в детстве, а сейчас его любят и ее дочери.
Рогалики с вишней
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 253 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 стакана муки
- 1 пакет сливочного маргарина (маленький кусочек оставляем, чтобы смазать противень)
- 1 желток
- 1/3 стакана сметаны
- Вишня
Способ приготовления:
- Разотрите руками муку и маргарин, добавьте желток, сметану и замесите тесто. Накройте его пленкой. Поставьте на 1-2 часа в холодильник.
- Вишню помойте, удалите косточки и сложите в дуршлаг, чтобы стек лишний сок.
- Тесто разделите на 4 части. Раскатайте, разделите каждый пласт теста ножом на 8 треугольников. На край каждого кусочка положите по 2-3 вишенки и сформируйте рогалик.
- Противень смажьте маргарином и слегка присыпьте мукой. Выпекайте около 20 минут при температуре 180 ºС.
- Готовые рогалики украсьте сахарной пудрой.
Полезный совет
Если вы спешите, поставьте тесто в морозильную камеру на 30 минут.
Смотрите видео, как сделать необычные бутерброды от Лилии Ребрик:
Напомним, ранее Лилия Ребрик делилась рецептом необычных тушеных сырников. Ведущая также рассказала, как сделать быстрый домашний лимонад.
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