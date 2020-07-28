Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь рогалики с вишней: простой рецепт от Лилии Ребрик

Сегодня, 08:54

Готовим вкусные рогалики в духовке с вишневой начинкой

Рогалики с вишней – простая и вкусная домашняя выпечка. Актриса и ведущая Лилия Ребрик в своем Instagram поделилась рецептом рогаликов, который достался ей от мамы. Лилия призналась, что обожала это печенье в детстве, а сейчас его любят и ее дочери.

Рогалики с вишней

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 253 ккал на 100 г

Читайте также:
Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 1 пакет сливочного маргарина (маленький кусочек оставляем, чтобы смазать противень)
  • 1 желток
  • 1/3 стакана сметаны
  • Вишня

Телеведущая Лилия Ребрик
Телеведущая Лилия Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Способ приготовления:

  1. Разотрите руками муку и маргарин, добавьте желток, сметану и замесите тесто. Накройте его пленкой. Поставьте на 1-2 часа в холодильник.
  2. Вишню помойте, удалите косточки и сложите в дуршлаг, чтобы стек лишний сок.
  3. Тесто разделите на 4 части. Раскатайте, разделите каждый пласт теста ножом на 8 треугольников. На край каждого кусочка положите по 2-3 вишенки и сформируйте рогалик.
  4. Противень смажьте маргарином и слегка присыпьте мукой. Выпекайте около 20 минут при температуре 180 ºС.
  5. Готовые рогалики украсьте сахарной пудрой.

Полезный совет

Если вы спешите, поставьте тесто в морозильную камеру на 30 минут.

Смотрите видео, как сделать необычные бутерброды от Лилии Ребрик:

Напомним, ранее Лилия Ребрик делилась рецептом необычных тушеных сырников. Ведущая также рассказала, как сделать быстрый домашний лимонад.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как испечь деревенский пирог с лисичками, луком и зеленью Канноли по-сицилийски с рикоттой: рецепт приготовления Рецепт рисового пудинга с грушами и орехами Маффины с малиной в духовке: простой рецепт приготовления
вишня выпечка рецепт Лилия Ребрик рогалики
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Ирина Сопонару из "Квартал 95" похвасталась стройной фигурой
Ирина Сопонару из "Квартал 95" похвасталась стройной фигурой
Звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала свою новую внешность
Звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала свою новую внешность
Юна невістка Пугачової показала фото з немовлям на руках
Юна невістка Пугачової показала фото з немовлям на руках

Популярные статьи

Сегодня, 08:05Events

День крещения Киевской Руси – Украины-2020: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником 28 июля

Сегодня, 05:55Fun

Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

Вчера, 15:08Шоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

Вчера, 13:18Events

Ильин день-2020: дата, история и традиции

Вчера, 12:01Fun

Очень узкий "дом-автобус" продают за 24 миллионов гривен: фото здания

Вчера, 10:25Эксклюзив

Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии

Вчера, 09:55Fun

Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

Вчера, 08:45Техно

На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 27 июля: Водолеям нужно заняться интеллектуальной работой, а Рыбам – окружить себя позитивом

26 июляFood

Как сделать куриные шашлычки с персиками в духовке

26 июляШоу-бизнес

"Правду никто не любит": Олег Винник сделал неожиданное заявление о своей личной жизни

26 июляШоу-бизнес

Сандре Буллок – 56! Малоизвестные роли актрисы, о которых стоит знать каждому

25 июляFood

Быстрый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом

25 июляFood

Как сделать персиковую наливку на водке с корицей

25 июляТехно

Ошеломительное зрелище: Марс показали в сверхвысоком разрешении 4K – видео

25 июляШоу-бизнес

Мэтту Леблану – 53: интересные факты об актере и лучшие цитаты Джоуи из "Друзей"

Новости партнеров

Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Наталья Могилевская удивила внешним видом
Наталья Могилевская удивила внешним видом
Как сделать вашу квартиру более уютной: топ-5 лайфхаков
Как сделать вашу квартиру более уютной: топ-5 лайфхаков
Хотите дожить до старости? Ешьте пять зеленых суперфудов
Хотите дожить до старости? Ешьте пять зеленых суперфудов
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Что нужно есть вечером, чтобы утром проснуться полным сил?
Что нужно есть вечером, чтобы утром проснуться полным сил?
Какую еду необходимо есть только утром: ТОП-5 продуктов
Какую еду необходимо есть только утром: ТОП-5 продуктов

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять