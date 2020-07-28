Как испечь рогалики с вишней: простой рецепт от Лилии Ребрик

Готовим вкусные рогалики в духовке с вишневой начинкой

Рогалики с вишней – простая и вкусная домашняя выпечка. Актриса и ведущая Лилия Ребрик в своем Instagram поделилась рецептом рогаликов, который достался ей от мамы. Лилия призналась, что обожала это печенье в детстве, а сейчас его любят и ее дочери.

Рогалики с вишней

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

253 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 стакана муки

1 пакет сливочного маргарина (маленький кусочек оставляем, чтобы смазать противень)

1 желток

1/3 стакана сметаны

Вишня

Телеведущая Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Способ приготовления:

Разотрите руками муку и маргарин, добавьте желток, сметану и замесите тесто. Накройте его пленкой. Поставьте на 1-2 часа в холодильник. Вишню помойте, удалите косточки и сложите в дуршлаг, чтобы стек лишний сок. Тесто разделите на 4 части. Раскатайте, разделите каждый пласт теста ножом на 8 треугольников. На край каждого кусочка положите по 2-3 вишенки и сформируйте рогалик. Противень смажьте маргарином и слегка присыпьте мукой. Выпекайте около 20 минут при температуре 180 ºС. Готовые рогалики украсьте сахарной пудрой.

Полезный совет

Если вы спешите, поставьте тесто в морозильную камеру на 30 минут.

Смотрите видео, как сделать необычные бутерброды от Лилии Ребрик:

Напомним, ранее Лилия Ребрик делилась рецептом необычных тушеных сырников. Ведущая также рассказала, как сделать быстрый домашний лимонад.

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