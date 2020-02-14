Как испечь самый вкусный лимонный тарт

Рецепт открытого лимонного пирога в духовке

Лимонный тарт Фото: Depositphotos

Вкус лимонного тарта будет зависеть от того, насколько качественные цитрусовые были выбраны для начинки. Лимоны с гладкой блестящей поверхностью имеют тонкую кожицу и послужат отличным ингредиентом для выпечки.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с цитрусовой начинкой:

Перед приготовлением лимонного пирога фрукты необходимо тщательно вымыть и обдать кипятком. Это нужно, чтобы обезвредить опасные бактерии.

Лимонный тарт в духовке

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

293 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г муки

50 г сливочного масла, холодного

1 яйцо

Щепотка соли

Для начинки:

2 яйца

Сок 1 лимона + цедра

150 мл сливок 30-35%

150 г сахара

Способ приготовления:

В блендере смешать муку с солью. Добавить холодное сливочное масло, порубить в крошку. Добавить яйцо, перемешать, чтобы тесто начало собираться в шар. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник примерно на час. Затем раскатать и распределить по форме диаметром 18 см. Наколоть тесто вилкой и выпекать при 180 ºС 15 минут. Для начинки смешать яйца с сахаром. Добавить лимонный сок и цедру. Дать смеси настояться 15-20 минут, затем перемешать и процедить. Процеженную смесь смешать со сливками. Вылить начинку на тесто и выпекать еще 40-50 минут при 180 ºС. Дать пирогу остыть и убрать в холодильник на 6-8 часов.

Полезные советы

При необходимости можно добавить пару ложек ледяной воды. Но тесто должно оставаться плотным, не липким.

На корж можно положить лист пергамента и насыпать груз – сухой горох или фасоль. Так тесто не будет вздуваться при выпечке.

Еще вариант: тесто можно часто наколоть вилкой.

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. "Сегодня" также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.