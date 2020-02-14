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Как испечь самый вкусный лимонный тарт

Рецепт открытого лимонного пирога в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:23
Лимонный тарт
Лимонный тарт
Фото: Depositphotos

Вкус лимонного тарта будет зависеть от того, насколько качественные цитрусовые были выбраны для начинки. Лимоны с гладкой блестящей поверхностью имеют тонкую кожицу и послужат отличным ингредиентом для выпечки.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с цитрусовой начинкой:

Перед приготовлением лимонного пирога фрукты необходимо тщательно вымыть и обдать кипятком. Это нужно, чтобы обезвредить опасные бактерии.

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Лимонный тарт в духовке

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 293 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г муки
  • 50 г сливочного масла, холодного
  • 1 яйцо
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • 2 яйца
  • Сок 1 лимона + цедра
  • 150 мл сливок 30-35%
  • 150 г сахара

Способ приготовления:

  1. В блендере смешать муку с солью. Добавить холодное сливочное масло, порубить в крошку.
  2. Добавить яйцо, перемешать, чтобы тесто начало собираться в шар.
  3. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник примерно на час.
  4. Затем раскатать и распределить по форме диаметром 18 см. Наколоть тесто вилкой и выпекать при 180 ºС 15 минут.
  5. Для начинки смешать яйца с сахаром. Добавить лимонный сок и цедру. Дать смеси настояться 15-20 минут, затем перемешать и процедить.
  6. Процеженную смесь смешать со сливками.
  7. Вылить начинку на тесто и выпекать еще 40-50 минут при 180 ºС.
  8. Дать пирогу остыть и убрать в холодильник на 6-8 часов.

Полезные советы

  • При необходимости можно добавить пару ложек ледяной воды. Но тесто должно оставаться плотным, не липким.
  • На корж можно положить лист пергамента и насыпать груз – сухой горох или фасоль. Так тесто не будет вздуваться при выпечке.
  • Еще вариант: тесто можно часто наколоть вилкой.

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. "Сегодня" также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.

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Источник: Сегодня
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