Как испечь самый вкусный лимонный тарт
Рецепт открытого лимонного пирога в духовке
Вкус лимонного тарта будет зависеть от того, насколько качественные цитрусовые были выбраны для начинки. Лимоны с гладкой блестящей поверхностью имеют тонкую кожицу и послужат отличным ингредиентом для выпечки.
Смотрите видео, как приготовить пирожные с цитрусовой начинкой:
Перед приготовлением лимонного пирога фрукты необходимо тщательно вымыть и обдать кипятком. Это нужно, чтобы обезвредить опасные бактерии.
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Лимонный тарт в духовке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 293 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г муки
- 50 г сливочного масла, холодного
- 1 яйцо
- Щепотка соли
Для начинки:
- 2 яйца
- Сок 1 лимона + цедра
- 150 мл сливок 30-35%
- 150 г сахара
Способ приготовления:
- В блендере смешать муку с солью. Добавить холодное сливочное масло, порубить в крошку.
- Добавить яйцо, перемешать, чтобы тесто начало собираться в шар.
- Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник примерно на час.
- Затем раскатать и распределить по форме диаметром 18 см. Наколоть тесто вилкой и выпекать при 180 ºС 15 минут.
- Для начинки смешать яйца с сахаром. Добавить лимонный сок и цедру. Дать смеси настояться 15-20 минут, затем перемешать и процедить.
- Процеженную смесь смешать со сливками.
- Вылить начинку на тесто и выпекать еще 40-50 минут при 180 ºС.
- Дать пирогу остыть и убрать в холодильник на 6-8 часов.
Полезные советы
- При необходимости можно добавить пару ложек ледяной воды. Но тесто должно оставаться плотным, не липким.
- На корж можно положить лист пергамента и насыпать груз – сухой горох или фасоль. Так тесто не будет вздуваться при выпечке.
- Еще вариант: тесто можно часто наколоть вилкой.
Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. "Сегодня" также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.
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