Как испечь самый вкусный тертый пирог с творогом
Новый рецепт любимого блюда
Тертый пирог любят за простоту приготовления и отличный вкус. Для начинки обычно используют густое варенье, разные фрукты и ягоды.
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Мы предлагаем приготовить тертый пирог с творогом. Чтобы сделать его интереснее, добавьте в начинку немного тертой лимонной или апельсиновой цедры.
Тертый пирог с творожной начинкой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 336 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Μyка – 200 г
- Сливoчнoe маслo – 70 г
- Саxар – 50 г
- Жирныe сливки – 1 ст.л.
- Яйцo – 1 шт.
- Ρазрыxлитeль – 1 ч.л.
Для начинки:
- 180 г дoмашнeгo твoрoга
- 4 ст.л. жирныx сливoк
- 50 г саxара
Способ приготовления:
- Муку соединить с разрыхлителем, размягченным сливочным маслом, сливками, сахаром, яйцом. Замесить крутое тесто, сделать шар, завернуть в пленку и дать постоять в холодильнике.
- Сделать начинку: перемешать сахар, творог, сливки, взбить блендером.
- Тесто достать из холодильника, разделить на две части. Одну часть теста натереть крупно в форму, равномерно распределить слой, сверху выложить творог, разровнять ложкой, чтобы начинка покрыла крошку. Сверху натереть оставшуюся часть теста.
- Тертый пирог выпекать 30 минут в духовке при температуре 180 ºС.
Как подавать тертый пирог
Готовый пирог с творогом остудить и разрезать на порционные кусочки. Подавать вместе с шариком шоколадного мороженого, украсив листиками мяты.
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