Как испечь самый вкусный тертый пирог с творогом

Новый рецепт любимого блюда

Тертый пирог с творогом Фото: Depositphotos

Тертый пирог любят за простоту приготовления и отличный вкус. Для начинки обычно используют густое варенье, разные фрукты и ягоды.

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Мы предлагаем приготовить тертый пирог с творогом. Чтобы сделать его интереснее, добавьте в начинку немного тертой лимонной или апельсиновой цедры.

Тертый пирог с творожной начинкой

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

336 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Μyка – 200 г

Сливoчнoe маслo – 70 г

Саxар – 50 г

Жирныe сливки – 1 ст.л.

Яйцo – 1 шт.

Ρазрыxлитeль – 1 ч.л.

Для начинки:

180 г дoмашнeгo твoрoга

4 ст.л. жирныx сливoк

50 г саxара

Способ приготовления:

Муку соединить с разрыхлителем, размягченным сливочным маслом, сливками, сахаром, яйцом. Замесить крутое тесто, сделать шар, завернуть в пленку и дать постоять в холодильнике. Сделать начинку: перемешать сахар, творог, сливки, взбить блендером. Тесто достать из холодильника, разделить на две части. Одну часть теста натереть крупно в форму, равномерно распределить слой, сверху выложить творог, разровнять ложкой, чтобы начинка покрыла крошку. Сверху натереть оставшуюся часть теста. Тертый пирог выпекать 30 минут в духовке при температуре 180 ºС.

Как подавать тертый пирог

Готовый пирог с творогом остудить и разрезать на порционные кусочки. Подавать вместе с шариком шоколадного мороженого, украсив листиками мяты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. "Сегодня" также писали, как приготовить быстрый пирог с замороженной вишней.

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