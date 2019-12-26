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Как испечь самый вкусный тертый пирог с творогом

Новый рецепт любимого блюда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Тертый пирог с творогом
Тертый пирог с творогом
Фото: Depositphotos

Тертый пирог любят за простоту приготовления и отличный вкус. Для начинки обычно используют густое варенье, разные фрукты и ягоды.

Смотрите видео, как сделать низкокалорийный фруктовый мусс:

Мы предлагаем приготовить тертый пирог с творогом. Чтобы сделать его интереснее, добавьте в начинку немного тертой лимонной или апельсиновой цедры.

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Тертый пирог с творожной начинкой

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 336 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Μyка – 200 г
  • Сливoчнoe маслo – 70 г
  • Саxар – 50 г
  • Жирныe сливки – 1 ст.л.
  • Яйцo – 1 шт.
  • Ρазрыxлитeль – 1 ч.л.

Для начинки:

  • 180 г дoмашнeгo твoрoга
  • 4 ст.л. жирныx сливoк
  • 50 г саxара

Способ приготовления:

  1. Муку соединить с разрыхлителем, размягченным сливочным маслом, сливками, сахаром, яйцом. Замесить крутое тесто, сделать шар, завернуть в пленку и дать постоять в холодильнике.
  2. Сделать начинку: перемешать сахар, творог, сливки, взбить блендером.
  3. Тесто достать из холодильника, разделить на две части. Одну часть теста натереть крупно в форму, равномерно распределить слой, сверху выложить творог, разровнять ложкой, чтобы начинка покрыла крошку. Сверху натереть оставшуюся часть теста.
  4. Тертый пирог выпекать 30 минут в духовке при температуре 180 ºС.

Как подавать тертый пирог

Готовый пирог с творогом остудить и разрезать на порционные кусочки. Подавать вместе с шариком шоколадного мороженого, украсив листиками мяты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. "Сегодня" также писали, как приготовить быстрый пирог с замороженной вишней.

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Источник: Сегодня
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