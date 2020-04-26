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Как испечь самый вкусный торт "Лимонник"

Готовим десерт по рецепту известного кондитера Александра Селезнева

Ирина Павлина
Сегодня, 13:07

Рецепт торта "Лимонник" настолько прост, что его могут приготовить даже дети. Благодаря добавлению сметаны тесто получается очень мягким и нежным. Вместо гашеной соды вы можете использовать 11 г разрыхлителя.

Торт "Лимонник" в духовке

Торт "Лимонник"
Торт "Лимонник"
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 334 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 380 г муки
  • 250 г сливочного масла
  • 200 г сметаны
  • 1/2 ч. л. соды (погашенной уксусом)

Для начинки:

  • 1,5 шт. лимона
  • 200 г сахара
  • 20 г кукурузного крахмала

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Способ приготовления:

  1. Натереть масло на терке, добавить его в просеянную муку.
  2. Погашенную в уксусе соду соединить со сметаной и добавить смесь к муке.
  3. Быстро замесить тесто, разделить его на две части (2/3 и 1/3).
  4. Положить тесто в холодильник на 30 минут.
  5. Лимон пропустить через мясорубку, затем добавить сахар.
  6. Большую часть теста раскатать и выложить в форму для выпекания, сформировав бортики.
  7. Посыпать крахмалом, затем выложить начинку. Второй пласт теста также раскатать и накрыть им пирог.
  8. Выпекать лимонник в разогретой духовке при температуре 180°С 30-40 минут.

На заметку

Если начинка получилась слишком жидкой, добавьте крахмал. Его можно положить прямо на тесто: он будет связывать жидкость и превращать ее в желе или кисель. Лучше всего использовать кукурузный крахмал, он придает выпечке мягкость и рассыпчатость. Когда выливаете в пирог начинку – убедитесь, чтобы не было косточек.

Смотрите видео, как испечь пирожные с цитрусовой начинкой:

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.

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Источник: domashniy.ru
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