Как испечь самый вкусный торт "Лимонник"

Готовим десерт по рецепту известного кондитера Александра Селезнева

Рецепт торта "Лимонник" настолько прост, что его могут приготовить даже дети. Благодаря добавлению сметаны тесто получается очень мягким и нежным. Вместо гашеной соды вы можете использовать 11 г разрыхлителя.

Торт "Лимонник" в духовке

Торт "Лимонник" Фото: Pinterest

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

334 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

380 г муки

250 г сливочного масла

200 г сметаны

1/2 ч. л. соды (погашенной уксусом)

Для начинки:

1,5 шт. лимона

200 г сахара

20 г кукурузного крахмала

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Способ приготовления:

Натереть масло на терке, добавить его в просеянную муку. Погашенную в уксусе соду соединить со сметаной и добавить смесь к муке. Быстро замесить тесто, разделить его на две части (2/3 и 1/3). Положить тесто в холодильник на 30 минут. Лимон пропустить через мясорубку, затем добавить сахар. Большую часть теста раскатать и выложить в форму для выпекания, сформировав бортики. Посыпать крахмалом, затем выложить начинку. Второй пласт теста также раскатать и накрыть им пирог. Выпекать лимонник в разогретой духовке при температуре 180°С 30-40 минут.

На заметку

Если начинка получилась слишком жидкой, добавьте крахмал. Его можно положить прямо на тесто: он будет связывать жидкость и превращать ее в желе или кисель. Лучше всего использовать кукурузный крахмал, он придает выпечке мягкость и рассыпчатость. Когда выливаете в пирог начинку – убедитесь, чтобы не было косточек.

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Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.

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