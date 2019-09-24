Как испечь шарлотку с грушами на кефире
Рецепт нежного пирога с грушей
Шарлотку можно готовить не только с яблоками, но и с грушами. Грушевая шарлотка на кефире – простой и удачный рецепт домашней выпечки.
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Чтобы сделать вкус пирога ярче, мы рекомендуем добавить в тесто вяленую вишню или кусочки черного шоколада.
Грушевая шарлотка на кефире
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 151 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г груш
- 2 яйца
- 180 г сахара
- 200 г кефира, натурального йогурта или простокваши
- 250 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 0,5 ч. л. соли
- 40 г вяленой вишни или шоколадных чипсов (по желанию)
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Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 200º С.
- Груши очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками среднего размера.
- Яйца взбить с сахаром, добавить йогурт или простоквашу, просеянную муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, соль.
- Тщательно перемешать и добавить груши с вишней или шоколадом.
- Разъемную форму выстелить пергаментом и выложить тесто.
- Печь грушевую шарлотку 40–45 минут.
- По желанию посыпать готовый пирог сахарной пудрой.
Как выбрать груши для пирога
Выбирать груши, прежде всего, нужно по запаху и тактильным ощущениям. Спелые груши пахнут очень сладко, а на ощупь они упругие, не слишком твердые и не слишком мягкие.
Кстати, груши очень хорошо дозревают дома при комнатной температуре. Поэтому если вы не намерены съесть их сразу, то купите слегка недозрелые (твердые) плоды. Ну и очевидно, что на плодах не должно быть следов гнили и повреждений.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пирог с грушей и миндалем. "Сегодня" также делились рецептом грушевого пирога с корицей.
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