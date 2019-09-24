Как испечь шарлотку с грушами на кефире

Рецепт нежного пирога с грушей

Грушевая шарлотка на кефире Фото: Depositphotos

Шарлотку можно готовить не только с яблоками, но и с грушами. Грушевая шарлотка на кефире – простой и удачный рецепт домашней выпечки.

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Чтобы сделать вкус пирога ярче, мы рекомендуем добавить в тесто вяленую вишню или кусочки черного шоколада.

Грушевая шарлотка на кефире

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

151 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г груш

2 яйца

180 г сахара

200 г кефира, натурального йогурта или простокваши

250 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

0,5 ч. л. соли

40 г вяленой вишни или шоколадных чипсов (по желанию)

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Способ приготовления:

Духовку разогреть до 200º С. Груши очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками среднего размера. Яйца взбить с сахаром, добавить йогурт или простоквашу, просеянную муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, соль. Тщательно перемешать и добавить груши с вишней или шоколадом. Разъемную форму выстелить пергаментом и выложить тесто. Печь грушевую шарлотку 40–45 минут. По желанию посыпать готовый пирог сахарной пудрой.

Как выбрать груши для пирога

Выбирать груши, прежде всего, нужно по запаху и тактильным ощущениям. Спелые груши пахнут очень сладко, а на ощупь они упругие, не слишком твердые и не слишком мягкие.

Кстати, груши очень хорошо дозревают дома при комнатной температуре. Поэтому если вы не намерены съесть их сразу, то купите слегка недозрелые (твердые) плоды. Ну и очевидно, что на плодах не должно быть следов гнили и повреждений.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пирог с грушей и миндалем. "Сегодня" также делились рецептом грушевого пирога с корицей.

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