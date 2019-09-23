Как испечь шарлотку с яблоками на сметане
Рецепт простой яблочной шарлотки в духовке
Привычная нам шарлотка – это простой бисквит и нарезанные яблоки. Чтобы сделать пирог более мягким и нежным, мы советуем приготовить для него тесто на сметане с содой.
Смотрите видео, как выбрать качественную сметану:
Тесто для этой шарлотки можно использовать и в других рецептах. Например, приготовить на его основе пирог с вишней, грушами или сливами.
Шарлотка на сметане с яблоками
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 250 г сметаны
- 250 г муки
- 200 г сахара
- 4 яйца
- 4-5 зеленых яблок
- 1/2 ч. л. соды
- Маленький кусочек сливочного масла
- Сахарная пудра – по вкусу
- Соль – 1 щепотка
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Способ приготовления:
- Взбить миксером яйца и сахар в пышную светлую массу. Добавить сметану, перемешать.
- Всыпать муку, смешанную с солью и содой. Хорошо взбить миксером.
- Яблоки помыть и обсушить, нарезать дольками.
- Форму для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать мукой.
- Вылить половину теста и выложить половину яблок. Повторить слои.
- Выпекать в разогретой до 180º С духовке в течение 40-45 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- Шарлотку с яблоками остудить и вынуть из формы. Посыпать просеянной сахарной пудрой.
Как выбрать яблоки для шарлотки
Традиционно в рецепт шарлотки входят яблоки. Самым лучшим сортом яблок для шарлотки по праву считается Антоновка. Невероятно ароматные, с ярко выраженной кислинкой, антоновские яблоки великолепно оттеняют и дополняют вкус сладкого бисквита.
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь шарлотку в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом шарлотки с яблоками на кефире.
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