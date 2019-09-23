Как испечь шарлотку с яблоками на сметане

Рецепт простой яблочной шарлотки в духовке

Шарлотка на сметане с яблоками Фото: Depositphotos

Привычная нам шарлотка – это простой бисквит и нарезанные яблоки. Чтобы сделать пирог более мягким и нежным, мы советуем приготовить для него тесто на сметане с содой.

Смотрите видео, как выбрать качественную сметану:

Тесто для этой шарлотки можно использовать и в других рецептах. Например, приготовить на его основе пирог с вишней, грушами или сливами.

Шарлотка на сметане с яблоками

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

250 г сметаны

250 г муки

200 г сахара

4 яйца

4-5 зеленых яблок

1/2 ч. л. соды

Маленький кусочек сливочного масла

Сахарная пудра – по вкусу

Соль – 1 щепотка

Способ приготовления:

Взбить миксером яйца и сахар в пышную светлую массу. Добавить сметану, перемешать. Всыпать муку, смешанную с солью и содой. Хорошо взбить миксером. Яблоки помыть и обсушить, нарезать дольками. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить половину теста и выложить половину яблок. Повторить слои. Выпекать в разогретой до 180º С духовке в течение 40-45 минут. Готовность проверить зубочисткой. Шарлотку с яблоками остудить и вынуть из формы. Посыпать просеянной сахарной пудрой.

Как выбрать яблоки для шарлотки

Традиционно в рецепт шарлотки входят яблоки. Самым лучшим сортом яблок для шарлотки по праву считается Антоновка. Невероятно ароматные, с ярко выраженной кислинкой, антоновские яблоки великолепно оттеняют и дополняют вкус сладкого бисквита.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь шарлотку в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом шарлотки с яблоками на кефире.

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