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Как испечь шарлотку с яблоками на сметане

Рецепт простой яблочной шарлотки в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Шарлотка на сметане с яблоками
Шарлотка на сметане с яблоками
Фото: Depositphotos

Привычная нам шарлотка – это простой бисквит и нарезанные яблоки. Чтобы сделать пирог более мягким и нежным, мы советуем приготовить для него тесто на сметане с содой.

Смотрите видео, как выбрать качественную сметану:

Тесто для этой шарлотки можно использовать и в других рецептах. Например, приготовить на его основе пирог с вишней, грушами или сливами.

Шарлотка на сметане с яблоками

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 250 г сметаны
  • 250 г муки
  • 200 г сахара
  • 4 яйца
  • 4-5 зеленых яблок
  • 1/2 ч. л. соды
  • Маленький кусочек сливочного масла
  • Сахарная пудра – по вкусу
  • Соль – 1 щепотка

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Способ приготовления:

  1. Взбить миксером яйца и сахар в пышную светлую массу. Добавить сметану, перемешать.
  2. Всыпать муку, смешанную с солью и содой. Хорошо взбить миксером.
  3. Яблоки помыть и обсушить, нарезать дольками.
  4. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать мукой.
  5. Вылить половину теста и выложить половину яблок. Повторить слои.
  6. Выпекать в разогретой до 180º С духовке в течение 40-45 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  7. Шарлотку с яблоками остудить и вынуть из формы. Посыпать просеянной сахарной пудрой.

Как выбрать яблоки для шарлотки

Традиционно в рецепт шарлотки входят яблоки. Самым лучшим сортом яблок для шарлотки по праву считается Антоновка. Невероятно ароматные, с ярко выраженной кислинкой, антоновские яблоки великолепно оттеняют и дополняют вкус сладкого бисквита.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь шарлотку в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом шарлотки с яблоками на кефире.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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