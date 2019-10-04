Как испечь шоколадный кекс с бананами и орехами
Рецепт ароматного шоколадно-бананового кекса в духовке
Не знаете, что приготовить из переспевших бананов? Мы предлагаем испечь вкусный шоколадно-банановый кекс с орехами.
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Для дополнительного аромата в тесто можно добавить столовую ложку рома или коньяка.
Шоколадный кекс с бананами и орехами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 115 г сливочного масла комнатной температуры
- 280 г муки
- 165 г сахара
- 15 г темного какао-порошка без сахара
- 1 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. соли
- 115 г растопленного черного шоколада
- 2 яйца
- 3 очень спелых банана
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 100 г поджаренных грецких орехов
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Способ приготовления:
- В миске смешать муку, сахар, какао-порошок, разрыхлитель и соль.
- В другой миске хорошо взбить масло в пышный светлый крем. Добавить растопленный шоколад, яйца и растертые пюре бананы, хорошо все взбить.
- Добавить мучную смесь и перемешать. В конце добавить рубленые орехи
- Выложить тесто в форму 10х20 см, смазанную маслом.
- Выпекать при температуре 180 º С 50-60 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- Дать кексу остыть в форме 15 минут перед тем как его вынимать.
Секреты приготовления кекса
- Важно выбирать несладкий какао-порошок и качественный черный шоколад – так вкус кекса получится максимально насыщенным.
- Вместо грецких орехов можно взять фундук или миндаль.
- Готовый кекс можно покрыть шоколадной или карамельной глазурью и присыпать колотыми орешками.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный шоколадный кекс. "Сегодня" также делились рецептом брауни с малиной.
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Источник: Сегодня