Как испечь шоколадный кекс с бананами и орехами

Рецепт ароматного шоколадно-бананового кекса в духовке

Шоколадный кекс с бананами и орехами Фото: freepik.com

Не знаете, что приготовить из переспевших бананов? Мы предлагаем испечь вкусный шоколадно-банановый кекс с орехами.

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Для дополнительного аромата в тесто можно добавить столовую ложку рома или коньяка.

Шоколадный кекс с бананами и орехами

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

115 г сливочного масла комнатной температуры

280 г муки

165 г сахара

15 г темного какао-порошка без сахара

1 1/2 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. соли

115 г растопленного черного шоколада

2 яйца

3 очень спелых банана

1 ч.л. ванильного экстракта

100 г поджаренных грецких орехов

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Способ приготовления:

В миске смешать муку, сахар, какао-порошок, разрыхлитель и соль. В другой миске хорошо взбить масло в пышный светлый крем. Добавить растопленный шоколад, яйца и растертые пюре бананы, хорошо все взбить. Добавить мучную смесь и перемешать. В конце добавить рубленые орехи Выложить тесто в форму 10х20 см, смазанную маслом. Выпекать при температуре 180 º С 50-60 минут. Готовность проверить зубочисткой. Дать кексу остыть в форме 15 минут перед тем как его вынимать.

Секреты приготовления кекса

Важно выбирать несладкий какао-порошок и качественный черный шоколад – так вкус кекса получится максимально насыщенным.

Вместо грецких орехов можно взять фундук или миндаль.

Готовый кекс можно покрыть шоколадной или карамельной глазурью и присыпать колотыми орешками.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный шоколадный кекс. "Сегодня" также делились рецептом брауни с малиной.

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