Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь шоколадный кекс с бананами и орехами

Рецепт ароматного шоколадно-бананового кекса в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:49
Шоколадный кекс с бананами и орехами
Шоколадный кекс с бананами и орехами
Фото: freepik.com

Не знаете, что приготовить из переспевших бананов? Мы предлагаем испечь вкусный шоколадно-банановый кекс с орехами.

Смотрите видео, как правильно покупать бананы:

Для дополнительного аромата в тесто можно добавить столовую ложку рома или коньяка.

Шоколадный кекс с бананами и орехами

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 115 г сливочного масла комнатной температуры
  • 280 г муки
  • 165 г сахара
  • 15 г темного какао-порошка без сахара
  • 1 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 ч.л. соли
  • 115 г растопленного черного шоколада
  • 2 яйца
  • 3 очень спелых банана
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 100 г поджаренных грецких орехов

Читайте также:
Как испечь шоколадный кекс с яблоками и орехами

Способ приготовления:

  1. В миске смешать муку, сахар, какао-порошок, разрыхлитель и соль.
  2. В другой миске хорошо взбить масло в пышный светлый крем. Добавить растопленный шоколад, яйца и растертые пюре бананы, хорошо все взбить.
  3. Добавить мучную смесь и перемешать. В конце добавить рубленые орехи
  4. Выложить тесто в форму 10х20 см, смазанную маслом.
  5. Выпекать при температуре 180 º С 50-60 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  6. Дать кексу остыть в форме 15 минут перед тем как его вынимать.

Секреты приготовления кекса

  • Важно выбирать несладкий какао-порошок и качественный черный шоколад – так вкус кекса получится максимально насыщенным.
  • Вместо грецких орехов можно взять фундук или миндаль.
  • Готовый кекс можно покрыть шоколадной или карамельной глазурью и присыпать колотыми орешками.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный шоколадный кекс. "Сегодня" также делились рецептом брауни с малиной.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сделать кофейно-банановый десерт с творогом Рецепт полезного смузи из авокадо и киви Рецепт веганского яблочного пирога от Джейми Оливера Тыква, запеченная с яблоками и творогом: рецепт дня
шоколад бананы орехи выпечка кекс рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Популярные статьи

Сегодня, 06:18Fun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Сегодня, 04:58Fun

Девушка оскандалилась из-за "крошечного бикини" на фото

Вчера, 14:04Шоу-бизнес

Подготовка к фотосессии: дочь Анастасии Заворотнюк заинтриговала публику

Вчера, 12:01Fun

Забавное ограбление котами холодильника попало на видео

Вчера, 11:15Шоу-бизнес

Брэд Питт вынудил Анджелину Джоли пойти с ним под венец – СМИ

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на 3 октября: все знаки зодиака

Вчера, 04:58Fun

"Интимная поза" возлюбленных в самолете шокировала сеть: фото

2 октябряШоу-бизнес

Рак у Анастасии Заворотнюк: "Дворецкий Константин" прокомментировал ситуацию

2 октябряШоу-бизнес

"Моя булочка": Санта Димопулос показала новорожденную дочь

2 октябряШоу-бизнес

"Я слишком долго молчал": принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид

2 октябряFun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

2 октябряПсихология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

2 октябряFun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

1 октябряШоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

1 октябряШоу-бизнес

Кто родил детей Сергея Лазарева: названо вероятное имя

1 октябряFun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
"Заберіть дітей": Леся Нікітюк роздяглася прямо посеред поля
Велосипедистка дня: бухгалтер-любитель шоссе Тунг Пан
Велосипедистка дня: бухгалтер-любитель шоссе Тунг Пан
«Обнаружен рак»: Розенбаума срочно прооперировали
«Обнаружен рак»: Розенбаума срочно прооперировали
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Чем полезен орех грецкий, а чем вреден
Чем полезен орех грецкий, а чем вреден
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах