Как испечь шоколадный медовик со сметанным кремом
Рецепт домашнего медовика с шоколадом и сметаной
Сметанный крем и медовые коржи – классическое сочетание, знакомое с детства. Но медовый торт можно сделать вкуснее, если добавить в тесто шоколад.
Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:
Желательно использовать темный какао-порошок без сахара – так вкус десерта получится более насыщенным.
Читайте также:Как приготовить медовик с заварным кремом
Шоколадный медовик: рецепт
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 385 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для коржей:
- 275 г муки
- 50 г сливочного масла
- 35 г какао-порошка
- 75 мл меда
- 100 г коричневого сахара
- 2 яйца
- Сок половины лимона
- 0,5 ч.л. соды
Для сиропа:
- 50 г воды
- 25 г коричневого сахара
- 1 ч.л. коньяка
Для крема:
- 500 г сметаны 30 %
- 125 г сахарной пудры
- 1 ч.л. ванильного экстракта или ванильного сахара
Способ приготовления:
- Для коржей мед, сахар и сливочное масло нагреть, дождаться, когда сахар почти растворится. Яйца взболтать венчиком. Смесь снять с огня, добавить яйца, хорошо размешать.
- Добавить соду, размешать. Влить сок лимона и всыпать муку и какао. Быстро перемешать. На медленном огне заварить тесто (это займет 3-4 минуты). Выложить в миску, присыпанную мукой, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник до остывания.
- Как только тесто остынет до комнатной температуры, вынуть его, разделить на шесть частей, раскатать до толщины 2-3 мм прямо пергаменте. Вырезать круг по форме диаметром 20 см, наколоть вилкой. Выпекать вместе с обрезками при 180 ºС 4-5 минут. Так поступить со всеми коржами.
- Смешать все ингредиенты для сиропа, довести до кипения и растворения сахара.
- Когда коржи остынут, приготовить крем. Холодную сметану взбить с сахарной пудрой. Отложить сразу 3-4 ст.л. крема для верха и убрать в холодильник.
- Собрать торт в кольце или в форме. На дно положить корж, пропитать с помощью кисточки, выложить крем. Повторить слои. Сверху должен оказаться корж. Смазывать его не надо. Коржи немного придавить рукой и отправить в холодильник на 3-4 часа.
- Снять форму или кольцо. Обмазать бока и верх оставшимся кремом. Обрезки измельчить скалкой и обсыпать верх и бока. Отправить пропитываться в холодильник на ночь.
Полезный совет
Для крема можно использовать 250 мл сливок жирностью 33-35% и 250 мл сметаны жирностью 20%. А если у вас нет сметаны достаточной жирности, добавьте в крем пакетик загустителя для сливок.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить медовик с шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом медовика с халвой.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.