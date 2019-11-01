Как испечь шоколадный медовик со сметанным кремом

Рецепт домашнего медовика с шоколадом и сметаной

Шоколадный медовик Фото: Depositphotos

Сметанный крем и медовые коржи – классическое сочетание, знакомое с детства. Но медовый торт можно сделать вкуснее, если добавить в тесто шоколад.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

Желательно использовать темный какао-порошок без сахара – так вкус десерта получится более насыщенным.

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Шоколадный медовик: рецепт

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

385 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для коржей:

275 г муки

50 г сливочного масла

35 г какао-порошка

75 мл меда

100 г коричневого сахара

2 яйца

Сок половины лимона

0,5 ч.л. соды

Для сиропа:

50 г воды

25 г коричневого сахара

1 ч.л. коньяка

Для крема:

500 г сметаны 30 %

125 г сахарной пудры

1 ч.л. ванильного экстракта или ванильного сахара

Способ приготовления:

Для коржей мед, сахар и сливочное масло нагреть, дождаться, когда сахар почти растворится. Яйца взболтать венчиком. Смесь снять с огня, добавить яйца, хорошо размешать. Добавить соду, размешать. Влить сок лимона и всыпать муку и какао. Быстро перемешать. На медленном огне заварить тесто (это займет 3-4 минуты). Выложить в миску, присыпанную мукой, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник до остывания. Как только тесто остынет до комнатной температуры, вынуть его, разделить на шесть частей, раскатать до толщины 2-3 мм прямо пергаменте. Вырезать круг по форме диаметром 20 см, наколоть вилкой. Выпекать вместе с обрезками при 180 ºС 4-5 минут. Так поступить со всеми коржами. Смешать все ингредиенты для сиропа, довести до кипения и растворения сахара. Когда коржи остынут, приготовить крем. Холодную сметану взбить с сахарной пудрой. Отложить сразу 3-4 ст.л. крема для верха и убрать в холодильник. Собрать торт в кольце или в форме. На дно положить корж, пропитать с помощью кисточки, выложить крем. Повторить слои. Сверху должен оказаться корж. Смазывать его не надо. Коржи немного придавить рукой и отправить в холодильник на 3-4 часа. Снять форму или кольцо. Обмазать бока и верх оставшимся кремом. Обрезки измельчить скалкой и обсыпать верх и бока. Отправить пропитываться в холодильник на ночь.

Полезный совет

Для крема можно использовать 250 мл сливок жирностью 33-35% и 250 мл сметаны жирностью 20%. А если у вас нет сметаны достаточной жирности, добавьте в крем пакетик загустителя для сливок.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить медовик с шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом медовика с халвой.

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