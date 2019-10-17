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Как испечь шоколадный пирог с грушей и ромом

Рецепт ароматного осеннего пирога с грушевой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Шоколадно-грушевый пирог
Шоколадно-грушевый пирог
Фото: Depositphotos

Не знаете, что можно приготовить к чаю? Этот грушевый пирог с насыщенным шоколадным вкусом никого не оставит равнодушным за вашим столом.

Смотрите видео, как распознать качественный шоколад:

И обязательно добавьте в тесто ром: в духовке алкоголь выветрится, но подарит выпечке потрясающий аромат.

Шоколадно-грушевый пирог

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 249 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 2/3 стакана сахара
  • 200 мл сметаны
  • 50 мл растительного масла
  • 170 г муки
  • 50 г какао
  • 50 мл рома, коньяка или виски
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 2 груши
  • 100 г черного шоколада

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Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром, добавить сметану, просеянную с разрыхлителем муку, какао-порошок, растительное масло и алкоголь. Перемешать, чтобы получилось однородное тесто.
  2. Грушу очистить и нарезать небольшими кубиками. Добавить в тесто, аккуратно перемешать.
  3. Вылить тесто в подготовленную форму диаметром 22-24 см. Сверху выложить кусочки шоколада, слегка окуная их в тесто.
  4. Форму отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 40-45 минут.
  5. Готовый грушевый пирог остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Секреты приготовления пирога с грушами

  • Вместо растительного масла вы можете использовать растопленное сливочное;
  • Шоколад для пирога должен быть горьким;
  • В тесто можно добавить столовую ложку какао-порошка, а также специи – корицу и ваниль;
  • Груши можно нарезать не кубиками, а тонкими пластинками, и красиво разложить их на поверхности теста.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный шоколадный кекс. "Сегодня" также делились рецептом брауни с малиной.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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