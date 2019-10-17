Как испечь шоколадный пирог с грушей и ромом
Рецепт ароматного осеннего пирога с грушевой начинкой
Не знаете, что можно приготовить к чаю? Этот грушевый пирог с насыщенным шоколадным вкусом никого не оставит равнодушным за вашим столом.
Смотрите видео, как распознать качественный шоколад:
И обязательно добавьте в тесто ром: в духовке алкоголь выветрится, но подарит выпечке потрясающий аромат.
Шоколадно-грушевый пирог
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 249 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 2/3 стакана сахара
- 200 мл сметаны
- 50 мл растительного масла
- 170 г муки
- 50 г какао
- 50 мл рома, коньяка или виски
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 2 груши
- 100 г черного шоколада
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Способ приготовления:
- Яйца взбить с сахаром, добавить сметану, просеянную с разрыхлителем муку, какао-порошок, растительное масло и алкоголь. Перемешать, чтобы получилось однородное тесто.
- Грушу очистить и нарезать небольшими кубиками. Добавить в тесто, аккуратно перемешать.
- Вылить тесто в подготовленную форму диаметром 22-24 см. Сверху выложить кусочки шоколада, слегка окуная их в тесто.
- Форму отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 40-45 минут.
- Готовый грушевый пирог остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.
Секреты приготовления пирога с грушами
- Вместо растительного масла вы можете использовать растопленное сливочное;
- Шоколад для пирога должен быть горьким;
- В тесто можно добавить столовую ложку какао-порошка, а также специи – корицу и ваниль;
- Груши можно нарезать не кубиками, а тонкими пластинками, и красиво разложить их на поверхности теста.
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Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня