Как испечь шоколадный пирог с грушей и ромом

Рецепт ароматного осеннего пирога с грушевой начинкой

Шоколадно-грушевый пирог Фото: Depositphotos

Не знаете, что можно приготовить к чаю? Этот грушевый пирог с насыщенным шоколадным вкусом никого не оставит равнодушным за вашим столом.

Смотрите видео, как распознать качественный шоколад:

И обязательно добавьте в тесто ром: в духовке алкоголь выветрится, но подарит выпечке потрясающий аромат.

Шоколадно-грушевый пирог

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

249 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 яйца

2/3 стакана сахара

200 мл сметаны

50 мл растительного масла

170 г муки

50 г какао

50 мл рома, коньяка или виски

1 ч.л. разрыхлителя

2 груши

100 г черного шоколада

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром, добавить сметану, просеянную с разрыхлителем муку, какао-порошок, растительное масло и алкоголь. Перемешать, чтобы получилось однородное тесто. Грушу очистить и нарезать небольшими кубиками. Добавить в тесто, аккуратно перемешать. Вылить тесто в подготовленную форму диаметром 22-24 см. Сверху выложить кусочки шоколада, слегка окуная их в тесто. Форму отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 40-45 минут. Готовый грушевый пирог остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Секреты приготовления пирога с грушами

Вместо растительного масла вы можете использовать растопленное сливочное;

Шоколад для пирога должен быть горьким;

В тесто можно добавить столовую ложку какао-порошка, а также специи – корицу и ваниль;

Груши можно нарезать не кубиками, а тонкими пластинками, и красиво разложить их на поверхности теста.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный шоколадный кекс. "Сегодня" также делились рецептом брауни с малиной.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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