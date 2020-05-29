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Как испечь шоколадный пирог с карамелью и орехами

Сегодня, 13:13

Рецепт шоколадного пирога с карамелью из ирисок

Хотите приготовить вкусный шоколадный пирог к чаю? Тогда возьмите на заметку этот необычный рецепт. По нему выпечка выходит пышной, сладкой, с гармоничным сочетанием шоколада и карамели.

Карамельная заливка из конфет покрывает мягким слоем поверхность пирога и частично пропитывает корж. А орехи делают вкус десерта еще более богатым.

Шоколадный пирог с карамелью

Шоколадный пирог с карамелью
Шоколадный пирог с карамелью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 318 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 3 яйца
  • 100 г сахара
  • 150 г сметаны
  • 80 г муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 1 щепотка соли
  • 1 щепотка соды
  • 2 ст.л. какао

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Для карамели:

  • 200–250 мл сливок жирностью 35%
  • 250 г ирисок или конфет "Коровка"
  • Грецкие орехи, фундук или миндаль – для украшения

Смотрите видео, как сделать шоколадную колбаску:

Способ приготовления:

  1. Миксером взбить яйца с солью и сахаром до пены. Добавить сметану и размешать.
  2. Насыпать соду, разрыхлитель, какао и муку. Перемешать.
  3. На дно формы диаметром 24-26 см положить кружок бумаги для выпечки.
  4. Тесто вылить в форму. Выпекать в разогретой до 200-220 °C духовке до готовности – 30-35 минут.
  5. Пока выпекается тесто, приготовить карамельную заливку. В небольшую кастрюльку налить сливки и положить конфеты. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, нагревать, пока конфеты не расплавятся.
  6. Готовый пирог достать из духовки и сразу вылить на него карамель. Сверху выложить кусочки грецких орехов.

Как подавать пирог

Оставить остывать до комнатной температуры, затем убрать в холодильник. Перед подачей вынуть пирог из формы и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога "Зебра" на кефире. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.

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Источник: Сегодня
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