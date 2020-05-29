Как испечь шоколадный пирог с карамелью и орехами
Рецепт шоколадного пирога с карамелью из ирисок
Хотите приготовить вкусный шоколадный пирог к чаю? Тогда возьмите на заметку этот необычный рецепт. По нему выпечка выходит пышной, сладкой, с гармоничным сочетанием шоколада и карамели.
Карамельная заливка из конфет покрывает мягким слоем поверхность пирога и частично пропитывает корж. А орехи делают вкус десерта еще более богатым.
Шоколадный пирог с карамелью
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 318 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 150 г сметаны
- 80 г муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1 щепотка соли
- 1 щепотка соды
- 2 ст.л. какао
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Для карамели:
- 200–250 мл сливок жирностью 35%
- 250 г ирисок или конфет "Коровка"
- Грецкие орехи, фундук или миндаль – для украшения
Смотрите видео, как сделать шоколадную колбаску:
Способ приготовления:
- Миксером взбить яйца с солью и сахаром до пены. Добавить сметану и размешать.
- Насыпать соду, разрыхлитель, какао и муку. Перемешать.
- На дно формы диаметром 24-26 см положить кружок бумаги для выпечки.
- Тесто вылить в форму. Выпекать в разогретой до 200-220 °C духовке до готовности – 30-35 минут.
- Пока выпекается тесто, приготовить карамельную заливку. В небольшую кастрюльку налить сливки и положить конфеты. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, нагревать, пока конфеты не расплавятся.
- Готовый пирог достать из духовки и сразу вылить на него карамель. Сверху выложить кусочки грецких орехов.
Как подавать пирог
Оставить остывать до комнатной температуры, затем убрать в холодильник. Перед подачей вынуть пирог из формы и разрезать на порционные куски.
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