Как испечь шоколадный пирог с карамелью и орехами

Рецепт шоколадного пирога с карамелью из ирисок

Хотите приготовить вкусный шоколадный пирог к чаю? Тогда возьмите на заметку этот необычный рецепт. По нему выпечка выходит пышной, сладкой, с гармоничным сочетанием шоколада и карамели.

Карамельная заливка из конфет покрывает мягким слоем поверхность пирога и частично пропитывает корж. А орехи делают вкус десерта еще более богатым.

Шоколадный пирог с карамелью

Шоколадный пирог с карамелью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

318 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

3 яйца

100 г сахара

150 г сметаны

80 г муки

2 ч.л. разрыхлителя

1 щепотка соли

1 щепотка соды

2 ст.л. какао

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Для карамели:

200–250 мл сливок жирностью 35%

250 г ирисок или конфет "Коровка"

Грецкие орехи, фундук или миндаль – для украшения

Смотрите видео, как сделать шоколадную колбаску:

Способ приготовления:

Миксером взбить яйца с солью и сахаром до пены. Добавить сметану и размешать. Насыпать соду, разрыхлитель, какао и муку. Перемешать. На дно формы диаметром 24-26 см положить кружок бумаги для выпечки. Тесто вылить в форму. Выпекать в разогретой до 200-220 °C духовке до готовности – 30-35 минут. Пока выпекается тесто, приготовить карамельную заливку. В небольшую кастрюльку налить сливки и положить конфеты. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, нагревать, пока конфеты не расплавятся. Готовый пирог достать из духовки и сразу вылить на него карамель. Сверху выложить кусочки грецких орехов.

Как подавать пирог

Оставить остывать до комнатной температуры, затем убрать в холодильник. Перед подачей вынуть пирог из формы и разрезать на порционные куски.

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