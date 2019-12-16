Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

Рецепт ленивого рулета из тонкого лаваша

Штрудель из лаваша с яблочной начинкой Фото: Depositphotos

Штрудель из лаваша с яблоками – это простое в приготовлении, но очень вкусное блюдо. В нем удачно сочетаются тонкое, хрустящее тесто и мягкая, тягучая начинка.

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Когда гости уже на пороге, а в холодильнике есть все ингредиенты, то уже через полчаса можно наслаждаться вместе с гостями вкусным, нежным и ароматным яблочным штруделем.

Когда гости уже на пороге, а в холодильнике есть все ингредиенты, то уже через полчаса можно наслаждаться вместе с гостями аппетитным яблочным рулетом.

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Штрудель из лаваша с яблоками

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

202 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для основы:

2 листа лаваша (100 г)

30 г сливочного масла

3 песочных печенья (или сухари из белого хлеба)

Для начинки:

400 г яблок (3 шт.)

30 г сливочного масла

30 г изюма

2-3 ст. л. сахара

2 ст. л лимонного сока

1 ч. л. ванильного сахара

0,5 ч. л. корицы

Способ приготовления:

Яблоки очистить, порезать маленькими тонкими кусочками, перемешать с лимонным соком. Положить на сковороду с растопленным сливочным маслом. Всыпать сахар, ванильный сахар, корицу и жарить до мягкости яблок. Добавить изюм, перемешать. Собрать штрудель. Развернуть лаваш, смазать растопленным маслом. Выложить яблоки и измельченное печенье. Свернуть в рулет. Положить на противень, обязательно смазать сверху оставшимся растопленным маслом. Поставить в разогретую до 200 ºС духовку, готовить 10-20 минут.

Как подавать штрудель из лаваша

Подавать рулет теплым, можно добавить по желанию шарик пломбира или ложку взбитых сливок.

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