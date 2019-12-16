Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

Рецепт ленивого рулета из тонкого лаваша

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Штрудель из лаваша с яблочной начинкой
Штрудель из лаваша с яблочной начинкой
Фото: Depositphotos

Штрудель из лаваша с яблоками – это простое в приготовлении, но очень вкусное блюдо. В нем удачно сочетаются тонкое, хрустящее тесто и мягкая, тягучая начинка.

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк с корицей:

Когда гости уже на пороге, а в холодильнике есть все ингредиенты, то уже через полчаса можно наслаждаться вместе с гостями аппетитным яблочным рулетом.

Читайте также:
Как испечь несладкий пирог из лаваша с брынзой

Штрудель из лаваша с яблоками

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 202 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для основы:

  • 2 листа лаваша (100 г)
  • 30 г сливочного масла
  • 3 песочных печенья (или сухари из белого хлеба)

Для начинки:

  • 400 г яблок (3 шт.)
  • 30 г сливочного масла
  • 30 г изюма
  • 2-3 ст. л. сахара
  • 2 ст. л лимонного сока
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 0,5 ч. л. корицы

Способ приготовления:

  1. Яблоки очистить, порезать маленькими тонкими кусочками, перемешать с лимонным соком. Положить на сковороду с растопленным сливочным маслом.
  2. Всыпать сахар, ванильный сахар, корицу и жарить до мягкости яблок. Добавить изюм, перемешать.
  3. Собрать штрудель. Развернуть лаваш, смазать растопленным маслом.
  4. Выложить яблоки и измельченное печенье. Свернуть в рулет.
  5. Положить на противень, обязательно смазать сверху оставшимся растопленным маслом.
  6. Поставить в разогретую до 200 ºС духовку, готовить 10-20 минут.

Как подавать штрудель из лаваша

Подавать рулет теплым, можно добавить по желанию шарик пломбира или ложку взбитых сливок.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить штрудель с тыквой от Татьяны Литвиновой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Постный салат на Новый год: "шуба" с морской капустой Как сделать дрожжевое тесто для пиццы: базовый рецепт Как сделать тыквенный мармелад в домашних условиях Как приготовить воздушный творожник: рецепт от Юлии Высоцкой
яблоки рецепт лаваш рулет штрудель
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 17:45Events

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Сегодня, 16:16Wellness

Чем полезны финики для здоровья

Сегодня, 13:39Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 12:36Шоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

Сегодня, 08:49Fun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

Вчера, 20:18Events

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

Вчера, 14:44Fun

15 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Вчера, 09:50Техно

Мобильный лоукост: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

Вчера, 09:19Fun

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото

Вчера, 09:18Fun

Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео

14 декабряFood

Самый вкусный и полезный салат: рецепт от Светланы Фус

14 декабряFun

Кот прославился в сети благодаря лишнему весу: забавные фото

14 декабряТехно

Sony показала первую игру для PlayStation 5: видео

14 декабряFun

14 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

14 декабряFun

Щенок чуть не убил хозяйку, лизнув ей ногу

13 декабряFood

"МастерШеф" 9 сезон 16 выпуск: кто покинул проект за шаг до финала

Новости партнеров

Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Софию Ротару выгнали из России - хотят запретить въезд
Софию Ротару выгнали из России - хотят запретить въезд
10 рецептов оформления стен обоями. Фото
10 рецептов оформления стен обоями. Фото
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете
Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете
Два козыря этой небольшой, но стильной квартиры
Два козыря этой небольшой, но стильной квартиры
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки