Как испечь скандинавский пирог с яблоками и изюмом от Юлии Высоцкой

В этом пироге мало теста, но много сочной фруктовой начинки

Яблочный пирог – настоящий символ осени! Юлия Высоцкая предлагает приготовить его по традиционному скандинавскому рецепту, который она привезла из Дании.

Кисло-сладкие яблоки, лимонный сок, корица, тростниковый сахар и нежное сливочное масло – эта яркая палитра ароматов и вкусов так и манит съесть еще один кусочек. К столу пирог подавайте со сливками или мороженым и не забудьте про ароматный горячий чай.

Скандинавский пирог с яблоками и изюмом

Яблочный пирог в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 40 минут

Калорийность:

635 ккал на порцию

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 250 г

Сливочное масло – 125 г

Ледяная вода – 60 мл

Соль морская – 5 г

Для начинки:

Яблоки – 9 шт.

Изюм – 80 г

Сахар – 70 г

Лимоны – 1/2 шт.

Корица – 1/2 ч. л.

Для крошки:

Грецкие орехи – 100 г

Сливочное масло – 90 г

Сахар коричневый – 80 г

Мука – 70 г

Корица – 1/4 г

Мускатный орех – 1 щепотка

Гвоздика молотая – 1 щепотка

Смотрите видео, как испечь яблочный хлеб:

Дополнительно:

Сливки жирные – 100 мл

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 180 °C. Изюм замочить. Приготовить тесто: муку смешать с солью, 125 г предварительно охлажденного сливочного масла нарезать мелкими кубиками, добавить к муке и вымешивать, понемногу вливая 60 мл ледяной воды. Когда тесто станет гладким и эластичным, убрать его в холодильник на 30 минут. Яблоки почистить и, удалив сердцевину, нарезать небольшими кубиками. Из половинки лимона выжать сок, полить нарезанные яблоки, добавить изюм, сахар и корицу, все перемешать. Охлажденное тесто выложить в форму и равномерно распределить, сделать несколько проколов вилкой, затем накрыть бумагой для выпечки, засыпать любыми бобовыми и выпекать в разогретой духовке 20 минут. Грецкие орехи порубить. Приготовить крошку: оставшееся сливочное масло растереть с коричневым сахаром, всыпать 70 г муки, корицу, мускатный орех и гвоздику, добавить грецкие орехи, все перемешать. Вынуть форму из духовки, убрать с коржа бумагу с бобовыми, выложить на него яблочную начинку, сверху равномерно посыпать сливочно-ореховой крошкой и выпекать пирог еще около часа.

Как подавать десерт

Холодные сливки взбить и подавать вместе с готовым пирогом.

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного пирога из слоеного теста, а также писали, как приготовить яблочный крамбл.

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