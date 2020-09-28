Как испечь скандинавский пирог с яблоками и изюмом от Юлии Высоцкой
В этом пироге мало теста, но много сочной фруктовой начинки
Яблочный пирог – настоящий символ осени! Юлия Высоцкая предлагает приготовить его по традиционному скандинавскому рецепту, который она привезла из Дании.
Кисло-сладкие яблоки, лимонный сок, корица, тростниковый сахар и нежное сливочное масло – эта яркая палитра ароматов и вкусов так и манит съесть еще один кусочек. К столу пирог подавайте со сливками или мороженым и не забудьте про ароматный горячий чай.
Скандинавский пирог с яблоками и изюмом
Время приготовления:
- 1 час 40 минут
Калорийность:
- 635 ккал на порцию
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 250 г
- Сливочное масло – 125 г
- Ледяная вода – 60 мл
- Соль морская – 5 г
Для начинки:
- Яблоки – 9 шт.
- Изюм – 80 г
- Сахар – 70 г
- Лимоны – 1/2 шт.
- Корица – 1/2 ч. л.
Для крошки:
- Грецкие орехи – 100 г
- Сливочное масло – 90 г
- Сахар коричневый – 80 г
- Мука – 70 г
- Корица – 1/4 г
- Мускатный орех – 1 щепотка
- Гвоздика молотая – 1 щепотка
Смотрите видео, как испечь яблочный хлеб:
Дополнительно:
- Сливки жирные – 100 мл
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 180 °C.
- Изюм замочить.
- Приготовить тесто: муку смешать с солью, 125 г предварительно охлажденного сливочного масла нарезать мелкими кубиками, добавить к муке и вымешивать, понемногу вливая 60 мл ледяной воды. Когда тесто станет гладким и эластичным, убрать его в холодильник на 30 минут.
- Яблоки почистить и, удалив сердцевину, нарезать небольшими кубиками. Из половинки лимона выжать сок, полить нарезанные яблоки, добавить изюм, сахар и корицу, все перемешать.
- Охлажденное тесто выложить в форму и равномерно распределить, сделать несколько проколов вилкой, затем накрыть бумагой для выпечки, засыпать любыми бобовыми и выпекать в разогретой духовке 20 минут.
- Грецкие орехи порубить.
- Приготовить крошку: оставшееся сливочное масло растереть с коричневым сахаром, всыпать 70 г муки, корицу, мускатный орех и гвоздику, добавить грецкие орехи, все перемешать.
- Вынуть форму из духовки, убрать с коржа бумагу с бобовыми, выложить на него яблочную начинку, сверху равномерно посыпать сливочно-ореховой крошкой и выпекать пирог еще около часа.
Как подавать десерт
Холодные сливки взбить и подавать вместе с готовым пирогом.
Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного пирога из слоеного теста, а также писали, как приготовить яблочный крамбл.
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