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Как испечь сладкий банановый хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим вкусный банановый хлеб в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 13:10

Если у вас остались перезревшие бананы, приготовьте из них сладкий банановый кекс к чаю. Это очень простая и вкусная домашняя выпечка, которая требует минимум времени и сил.

Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Банановый хлеб

Банановый хлеб в духовке
Банановый хлеб в духовке
Фото: Unsplash

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 326 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 банана
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г муки
  • 90 г сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Разомните спелые бананы в пюре.
  2. Добавьте яйца, сахар и тщательно перемешайте.
  3. Смешайте просеянную муку, соль и разрыхлитель.
  4. Замесите тесто, выложите его в прямоугольную форму для кекса (ее нужно предварительно смазать маслом и присыпать мукой). Сделайте углубление в центре.
  5. Выпекайте в разогретой до 140 ºС духовке около 20-30 минут. Готовность проверьте зубочисткой.

На заметку

Вы можете заморозить банановое пюре, немного дать ему оттаять и подавать как мороженое. Дети обожают такой десерт.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать так, чтобы бананы не темнели. "Сегодня" также рассказывали о пользе бананов.

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Источник: Сегодня
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