Как испечь сладкий банановый хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим вкусный банановый хлеб в духовке

Если у вас остались перезревшие бананы, приготовьте из них сладкий банановый кекс к чаю. Это очень простая и вкусная домашняя выпечка, которая требует минимум времени и сил.

Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Банановый хлеб

Банановый хлеб в духовке Фото: Unsplash

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

326 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 банана

100 г сливочного масла

100 г муки

90 г сахара

1 ч.л. разрыхлителя

Соль

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Способ приготовления:

Разомните спелые бананы в пюре. Добавьте яйца, сахар и тщательно перемешайте. Смешайте просеянную муку, соль и разрыхлитель. Замесите тесто, выложите его в прямоугольную форму для кекса (ее нужно предварительно смазать маслом и присыпать мукой). Сделайте углубление в центре. Выпекайте в разогретой до 140 ºС духовке около 20-30 минут. Готовность проверьте зубочисткой.

На заметку

Вы можете заморозить банановое пюре, немного дать ему оттаять и подавать как мороженое. Дети обожают такой десерт.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать так, чтобы бананы не темнели. "Сегодня" также рассказывали о пользе бананов.

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