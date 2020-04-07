Как испечь сладкий банановый хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа
Готовим вкусный банановый хлеб в духовке
Если у вас остались перезревшие бананы, приготовьте из них сладкий банановый кекс к чаю. Это очень простая и вкусная домашняя выпечка, которая требует минимум времени и сил.
Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Банановый хлеб
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 326 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 банана
- 100 г сливочного масла
- 100 г муки
- 90 г сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- Соль
Способ приготовления:
- Разомните спелые бананы в пюре.
- Добавьте яйца, сахар и тщательно перемешайте.
- Смешайте просеянную муку, соль и разрыхлитель.
- Замесите тесто, выложите его в прямоугольную форму для кекса (ее нужно предварительно смазать маслом и присыпать мукой). Сделайте углубление в центре.
- Выпекайте в разогретой до 140 ºС духовке около 20-30 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
На заметку
Вы можете заморозить банановое пюре, немного дать ему оттаять и подавать как мороженое. Дети обожают такой десерт.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать так, чтобы бананы не темнели. "Сегодня" также рассказывали о пользе бананов.
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Источник: Сегодня