Как испечь сладкий тыквенный хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим ароматный тыквенный хлеб в духовке

Тыквенный хлеб – на самом деле, это тыквенный кекс. Он готовится с добавлением пряностей и черного шоколада, поэтому получается безумно ароматным.

Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Тыквенный хлеб в духовке

Тыквенный хлеб с пряностями и шоколадом Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 ст.л. семян льна

300 г цельнозерновой муки

2 ч.л. разрыхлителя

0.5 ч.л. соды

200 г тыквенного пюре

100 г сахара

100 г черного шоколада

2 ч.л. корицы

0.5 ч.л. мускатного ореха

Ванильный сахар – по вкусу

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Способ приготовления:

Измельчите семена льна в блендере или кофемолке. Залейте небольшим количеством воды и дать настояться. Просейте муку, добавьте корицу, разрыхлитель, соду, мускатный орех и ванильный сахар. Добавьте растительное масло к тыквенному пюре, перемешайте. Влейте немного воды. Смешайте мучную и тыквенную смеси, добавьте льняные семечки. В конце добавьте измельченный шоколад. Отправьте тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой, и выпекайте при 170 ºС примерно 35 минут.

На заметку

Чтобы сделать тыквенное пюре, запеките кусочки тыквы в фольге в духовке до мягкости, а затем измельчите с помощью вилки или блендера.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба.

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