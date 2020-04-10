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Как испечь сладкий тыквенный хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим ароматный тыквенный хлеб в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 13:00

Тыквенный хлеб – на самом деле, это тыквенный кекс. Он готовится с добавлением пряностей и черного шоколада, поэтому получается безумно ароматным.

Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Тыквенный хлеб в духовке

Тыквенный хлеб с пряностями и шоколадом
Тыквенный хлеб с пряностями и шоколадом
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 4 ст.л. семян льна
  • 300 г цельнозерновой муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 0.5 ч.л. соды
  • 200 г тыквенного пюре
  • 100 г сахара
  • 100 г черного шоколада
  • 2 ч.л. корицы
  • 0.5 ч.л. мускатного ореха
  • Ванильный сахар – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Измельчите семена льна в блендере или кофемолке. Залейте небольшим количеством воды и дать настояться.
  2. Просейте муку, добавьте корицу, разрыхлитель, соду, мускатный орех и ванильный сахар.
  3. Добавьте растительное масло к тыквенному пюре, перемешайте. Влейте немного воды.
  4. Смешайте мучную и тыквенную смеси, добавьте льняные семечки.
  5. В конце добавьте измельченный шоколад.
  6. Отправьте тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой, и выпекайте при 170 ºС примерно 35 минут.

На заметку

Чтобы сделать тыквенное пюре, запеките кусочки тыквы в фольге в духовке до мягкости, а затем измельчите с помощью вилки или блендера.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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