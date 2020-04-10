Как испечь сладкий тыквенный хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа
Готовим ароматный тыквенный хлеб в духовке
Тыквенный хлеб – на самом деле, это тыквенный кекс. Он готовится с добавлением пряностей и черного шоколада, поэтому получается безумно ароматным.
Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Тыквенный хлеб в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 ст.л. семян льна
- 300 г цельнозерновой муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 0.5 ч.л. соды
- 200 г тыквенного пюре
- 100 г сахара
- 100 г черного шоколада
- 2 ч.л. корицы
- 0.5 ч.л. мускатного ореха
- Ванильный сахар – по вкусу
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Способ приготовления:
- Измельчите семена льна в блендере или кофемолке. Залейте небольшим количеством воды и дать настояться.
- Просейте муку, добавьте корицу, разрыхлитель, соду, мускатный орех и ванильный сахар.
- Добавьте растительное масло к тыквенному пюре, перемешайте. Влейте немного воды.
- Смешайте мучную и тыквенную смеси, добавьте льняные семечки.
- В конце добавьте измельченный шоколад.
- Отправьте тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой, и выпекайте при 170 ºС примерно 35 минут.
На заметку
Чтобы сделать тыквенное пюре, запеките кусочки тыквы в фольге в духовке до мягкости, а затем измельчите с помощью вилки или блендера.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба.
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Источник: Сегодня