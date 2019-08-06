Как испечь сливовый пирог: рецепт от Юлии Высоцкой
Готовим пирог со сливами и фундуком в духовке
Летний пирог со сливами и орехами станет отличным дополнением к домашнему чаепитию. Его можно подавать как теплым, так и охлажденным.
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"Здесь нет секретов, получается всегда и у всех. Впрочем, есть одна тонкость: чем слаще сливы, тем лучше. Сахар кладите на свой вкус — его может понадобиться меньше, если сливы сладкие", – говорит Юлия Высоцкая.
Сливовый пирог с орехами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 18 слив
- 1 стакан фундука
- 1 стакан муки
- 3 яйца
- 150 г сливочного масла
- 1/2 стакана сахара
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
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Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогрейте до 170 С.
- Фундук измельчите в блендере.
- Сливы помойте и крупно нарежьте мякоть.
- Мягкое сливочное масло взбейте вместе с сахаром в пышный светлый крем.
- Продолжая взбивать, по одному добавьте яйца.
- Добавьте измельченный фундук, муку и разрыхлитель, перемешайте.
- В конце добавьте нарезанные сливы и перемешайте ложкой.
- Смажьте форму сливочным маслом, выложите в нее тесто.
- Выпекайте пирог в разогретой духовке 40-45 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
- Перед подачей сливовый пирог остудите. По желанию посыпьте просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом сливового пирога в мультиварке.
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Источник: Сегодня