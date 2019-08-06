Как испечь сливовый пирог: рецепт от Юлии Высоцкой

Готовим пирог со сливами и фундуком в духовке

Пирог со сливами и орехами Фото: Depositphotos

Летний пирог со сливами и орехами станет отличным дополнением к домашнему чаепитию. Его можно подавать как теплым, так и охлажденным.

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"Здесь нет секретов, получается всегда и у всех. Впрочем, есть одна тонкость: чем слаще сливы, тем лучше. Сахар кладите на свой вкус — его может понадобиться меньше, если сливы сладкие", – говорит Юлия Высоцкая.

Сливовый пирог с орехами

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

18 слив

1 стакан фундука

1 стакан муки

3 яйца

150 г сливочного масла

1/2 стакана сахара

1/2 ч. л. разрыхлителя

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Способ приготовления:

Духовку предварительно разогрейте до 170 С. Фундук измельчите в блендере. Сливы помойте и крупно нарежьте мякоть. Мягкое сливочное масло взбейте вместе с сахаром в пышный светлый крем. Продолжая взбивать, по одному добавьте яйца. Добавьте измельченный фундук, муку и разрыхлитель, перемешайте. В конце добавьте нарезанные сливы и перемешайте ложкой. Смажьте форму сливочным маслом, выложите в нее тесто. Выпекайте пирог в разогретой духовке 40-45 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Перед подачей сливовый пирог остудите. По желанию посыпьте просеянной сахарной пудрой.

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