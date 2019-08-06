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Как испечь сливовый пирог: рецепт от Юлии Высоцкой

Готовим пирог со сливами и фундуком в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25
Пирог со сливами и орехами
Пирог со сливами и орехами
Фото: Depositphotos

Летний пирог со сливами и орехами станет отличным дополнением к домашнему чаепитию. Его можно подавать как теплым, так и охлажденным. 

Смотрите видео, как приготовить сливовое вино:

"Здесь нет секретов, получается всегда и у всех. Впрочем, есть одна тонкость: чем слаще сливы, тем лучше. Сахар кладите на свой вкус — его может понадобиться меньше, если сливы сладкие", – говорит Юлия Высоцкая.

Сливовый пирог с орехами

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 18 слив
  • 1 стакан фундука
  • 1 стакан муки
  • 3 яйца
  • 150 г сливочного масла
  • 1/2 стакана сахара
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя

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Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогрейте до 170 С.
  2. Фундук измельчите в блендере.
  3. Сливы помойте и крупно нарежьте мякоть. 
  4. Мягкое сливочное масло взбейте вместе с сахаром в пышный светлый крем.
  5. Продолжая взбивать, по одному добавьте яйца.
  6. Добавьте измельченный фундук, муку и разрыхлитель, перемешайте.
  7. В конце добавьте нарезанные сливы и перемешайте ложкой. 
  8. Смажьте форму сливочным маслом, выложите в нее тесто.
  9. Выпекайте пирог в разогретой духовке 40-45 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
  10. Перед подачей сливовый пирог остудите. По желанию посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом сливового пирога в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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