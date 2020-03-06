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Как испечь сочный постный пирог с замороженными ягодами

Рецепт вкусного пирога в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 16:31

Великий пост перед Пасхой – один из самых строгих. В 2020 году он пройдет со 2 марта по 18 апреля. В течение семи недель православным христианами нельзя будет употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко и яйца.

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Что же тогда испечь вкусного к чаю? Мы предлагаем приготовить сочный пирог из заварного теста с ягодной начинкой.

Постный пирог с ягодной начинкой

Пирог с ягодами в духовке
Пирог с ягодами в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 325 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Мука — 200 г
  • Горячая вода — 100 мл
  • Сахар – 100 г
  • Ванильный сахар — 1 пакетик
  • Растительнoе маслo — 3 ст. л.
  • Соль — 1/4 ч. л.
  • Разрыxлитель — 1 ч. л.
  • Замороженная черная смородина — 400 г
  • Крахмал — 1 ст. л.
  • Панировочные сухари — 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Муку смешать с разрыхлителем и солью, просеять в глубокую миску, добавить столовую ложку сахара и масло, перемешать, чтобы получилась смесь, напоминающая хлебные крошки.
  2. Добавить теплую воду, замесить тесто, при необходимости добавить еще муки. Тесто положить в пакет и оставить на час.
  3. Черную смородину смешать с оставшимся сахаром и крахмалом.
  4. Форму диаметром 20 см смазать маслом.
  5. Тесто разделить на две части. Одна часть должна быть больше, другая – меньше.
  6. Из большей части раскатать круг, выложить в форму и сделать высокий бортик.
  7. Дно присыпать панировочными сухарями – они впитают лишнюю влагу и тесто не размокнет.
  8. Из второго куска теста раскатать круг и уложить на ягоды. Края хорошо защипнуть.
  9. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течении 35-40 минут.
  10. Затем переложить пирог на решетку и дать немного остыть.

Полезный совет

В начинку можно добавить любые другие ягоды – вишню, чернику, малину, клубнику, ежевику.

Смотрите видео, как сделать галету с фруктовой начинкой:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить постные банановые оладьи. "Сегодня" также писали, как испечь постный кофейный пирог с яблоками.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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