Как испечь сочный постный пирог с замороженными ягодами
Рецепт вкусного пирога в духовке
Великий пост перед Пасхой – один из самых строгих. В 2020 году он пройдет со 2 марта по 18 апреля. В течение семи недель православным христианами нельзя будет употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко и яйца.
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Что же тогда испечь вкусного к чаю? Мы предлагаем приготовить сочный пирог из заварного теста с ягодной начинкой.
Постный пирог с ягодной начинкой
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 325 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Мука — 200 г
- Горячая вода — 100 мл
- Сахар – 100 г
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Растительнoе маслo — 3 ст. л.
- Соль — 1/4 ч. л.
- Разрыxлитель — 1 ч. л.
- Замороженная черная смородина — 400 г
- Крахмал — 1 ст. л.
- Панировочные сухари — 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Муку смешать с разрыхлителем и солью, просеять в глубокую миску, добавить столовую ложку сахара и масло, перемешать, чтобы получилась смесь, напоминающая хлебные крошки.
- Добавить теплую воду, замесить тесто, при необходимости добавить еще муки. Тесто положить в пакет и оставить на час.
- Черную смородину смешать с оставшимся сахаром и крахмалом.
- Форму диаметром 20 см смазать маслом.
- Тесто разделить на две части. Одна часть должна быть больше, другая – меньше.
- Из большей части раскатать круг, выложить в форму и сделать высокий бортик.
- Дно присыпать панировочными сухарями – они впитают лишнюю влагу и тесто не размокнет.
- Из второго куска теста раскатать круг и уложить на ягоды. Края хорошо защипнуть.
- Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течении 35-40 минут.
- Затем переложить пирог на решетку и дать немного остыть.
Полезный совет
В начинку можно добавить любые другие ягоды – вишню, чернику, малину, клубнику, ежевику.
Смотрите видео, как сделать галету с фруктовой начинкой:
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