Как испечь сочный постный пирог с замороженными ягодами

Рецепт вкусного пирога в духовке

Великий пост перед Пасхой – один из самых строгих. В 2020 году он пройдет со 2 марта по 18 апреля. В течение семи недель православным христианами нельзя будет употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко и яйца.

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Что же тогда испечь вкусного к чаю? Мы предлагаем приготовить сочный пирог из заварного теста с ягодной начинкой.

Постный пирог с ягодной начинкой

Пирог с ягодами в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

325 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Мука — 200 г

Горячая вода — 100 мл

Сахар – 100 г

Ванильный сахар — 1 пакетик

Растительнoе маслo — 3 ст. л.

Соль — 1/4 ч. л.

Разрыxлитель — 1 ч. л.

Замороженная черная смородина — 400 г

Крахмал — 1 ст. л.

Панировочные сухари — 2 ч. л.

Способ приготовления:

Муку смешать с разрыхлителем и солью, просеять в глубокую миску, добавить столовую ложку сахара и масло, перемешать, чтобы получилась смесь, напоминающая хлебные крошки. Добавить теплую воду, замесить тесто, при необходимости добавить еще муки. Тесто положить в пакет и оставить на час. Черную смородину смешать с оставшимся сахаром и крахмалом. Форму диаметром 20 см смазать маслом. Тесто разделить на две части. Одна часть должна быть больше, другая – меньше. Из большей части раскатать круг, выложить в форму и сделать высокий бортик. Дно присыпать панировочными сухарями – они впитают лишнюю влагу и тесто не размокнет. Из второго куска теста раскатать круг и уложить на ягоды. Края хорошо защипнуть. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течении 35-40 минут. Затем переложить пирог на решетку и дать немного остыть.

Полезный совет

В начинку можно добавить любые другие ягоды – вишню, чернику, малину, клубнику, ежевику.

Смотрите видео, как сделать галету с фруктовой начинкой:

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Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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