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Как испечь соленое печенье с фетой и прованскими травами

Сегодня, 15:13

Рецепт аппетитного печенья с сыром в духовке

Печенье с фетой и прованскими травами – это отличная закуска к пиву. Кроме этого, вы можете разрезать его пополам и сделать сэндвич с жареным яйцом, беконом и сыром на завтрак.

Обязательно переложите выпечку на решетку для охлаждения сразу после того, как вытащите ее из духовки, чтобы она не отсырела.

Выпекайте столько печенья, сколько сможете есть за сутки. Остальное можно заморозить в сыром виде и приготовить позже. Смазывайте заготовки яйцом непосредственно перед выпечкой и пеките на 2-3 минуты больше, чем указано в рецепте.

Соленое печенье с фетой и прованскими травами

Фото: popsugar.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 242 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 чашки (285 г) муки
  • 1 столовая ложка разрыхлителя
  • 1 1/2 чайной ложки соли
  • 1 столовая ложка прованских трав
  • 170 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками
  • 1/2 стакана холодной пахты
  • 1 холодное очень большое яйцо
  • 200 г сыра фета
  • 1 яйцо, взбитое с 1 столовой ложкой воды

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 222 ºС и застелите противень пергаментной бумагой.
  2. Перемешайте муку, разрыхлитель, соль и прованские травы в большой миске. Добавьте нарезанное кубиками масло и перетирайте руками, пока смесь не станет похожей на хлебные крошки.
  3. Перемешайте пахту и яйцо в небольшой миске и вылейте в смесь из сливочного масла и муки. Аккуратно замесите тесто, в конце добавьте фету.
  4. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 1 см. Разрежьте на 8 равных прямоугольников для большого печенья или на 16 треугольников для среднего.
  5. Смажьте печенье яйцом, взбитым с водой. Выпекайте в течение 17-20 минут или до тех пор, пока оно не подрумянится.
  6. Слегка остудите на решетке перед подачей.

На заметку

Если у вас нет пахты, сделать самому "кислое" молоко довольно легко, и оно заменит пахту в любом рецепте. Налейте 1 ст. ложку лимонного сока или уксуса в стеклянную мерную кружку, а затем долейте молока, чтобы получить 225 мл жидкости. Перемешайте и дайте постоять минут 5 до загустения.

Смотрите видео, как испечь сырное печенье с кунжутом:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить самое вкусное печенье с кунжутом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом американского печенья с конфетами.

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Источник: Сегодня
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