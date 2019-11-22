Как испечь соленое печенье с творогом
Рецепт несладкого печенья от Даши Малаховой
Печенье может быть не только десертным, но и соленым. Несладкое творожное печенье с кунжутом и тмином можно подать как к чаю и кофе, так и к супу, бульону или даже пиву.
Смотрите видео, как приготовить сырное печенье по рецепту Григория Германа:
В этом рецепте главное – взять сухой, но нежный творог. Так тесто получится идеальной консистенции.
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Соленое творожное печенье
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 312 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г творога
- 100 г мягкого сливочного масла
- 135 г муки
- Щепотка кардамона
- 1 ч. ложка соли
- 1/2 ч. ложки разрыхлителя
- Мак
- Белый и черный кунжут
- Тмин
Способ приготовления:
- Творог разотрите со сливочным маслом, солью и кардамоном.
- Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам. При необходимости можно добавить еще немного муки.
- Сформируйте из теста колбаску, разрежьте как на ленивые вареники и пальцами сформируйте "лепешки".
- Посыпьте черным и белым кунжутом, тмином и маком.
- Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 180 ºС.
Полезный совет
В качестве посыпки вы можете использовать другие ингредиенты, например, льняные или подсолнечные семечки, колотые орехи или сушеные травы.
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