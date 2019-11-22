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Как испечь соленое печенье с творогом

Рецепт несладкого печенья от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:09
Творожное печенье: рецепт с фото
Творожное печенье: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Печенье может быть не только десертным, но и соленым. Несладкое творожное печенье с кунжутом и тмином можно подать как к чаю и кофе, так и к супу, бульону или даже пиву.

Смотрите видео, как приготовить сырное печенье по рецепту Григория Германа:

В этом рецепте главное – взять сухой, но нежный творог. Так тесто получится идеальной консистенции.

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Соленое творожное печенье

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 312 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г творога
  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 135 г муки
  • Щепотка кардамона
  • 1 ч. ложка соли
  • 1/2 ч. ложки разрыхлителя
  • Мак
  • Белый и черный кунжут
  • Тмин

Способ приготовления:

  1. Творог разотрите со сливочным маслом, солью и кардамоном.
  2. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам. При необходимости можно добавить еще немного муки.
  3. Сформируйте из теста колбаску, разрежьте как на ленивые вареники и пальцами сформируйте "лепешки".
  4. Посыпьте черным и белым кунжутом, тмином и маком.
  5. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 180 ºС.

Полезный совет

В качестве посыпки вы можете использовать другие ингредиенты, например, льняные или подсолнечные семечки, колотые орехи или сушеные травы.

Напомним, ранее мы писали, как сделать ореховое печенье с миндальными лепестками. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного печенья с трещинками от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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