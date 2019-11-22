Как испечь соленое печенье с творогом

Рецепт несладкого печенья от Даши Малаховой

Творожное печенье: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Печенье может быть не только десертным, но и соленым. Несладкое творожное печенье с кунжутом и тмином можно подать как к чаю и кофе, так и к супу, бульону или даже пиву.

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В этом рецепте главное – взять сухой, но нежный творог. Так тесто получится идеальной консистенции.

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Соленое творожное печенье

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

312 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г творога

100 г мягкого сливочного масла

135 г муки

Щепотка кардамона

1 ч. ложка соли

1/2 ч. ложки разрыхлителя

Мак

Белый и черный кунжут

Тмин

Способ приготовления:

Творог разотрите со сливочным маслом, солью и кардамоном. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам. При необходимости можно добавить еще немного муки. Сформируйте из теста колбаску, разрежьте как на ленивые вареники и пальцами сформируйте "лепешки". Посыпьте черным и белым кунжутом, тмином и маком. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 180 ºС.

Полезный совет

В качестве посыпки вы можете использовать другие ингредиенты, например, льняные или подсолнечные семечки, колотые орехи или сушеные травы.

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