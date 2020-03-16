Как испечь сытный киш с ветчиной, ананасами и сыром

Рецепт несладкого пирога от Даши Малаховой

Киш с ветчиной, сыром и ананасами можно сделать на завтрак, обед или ужин. Главное, что готовится он невероятно просто. И, само собой, это еще и очень вкусно!

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Вы можете ускорить процесс, если возьмете магазинное слоеное тесто. Его нужно обязательно разморозить перед приготовлением.

Киш с ветчиной и ананасами

Пирог с ветчиной и ананасами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

395 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

125 г сливочного масла

250 г муки

1 яйцо

Щепотка соли

1-2 ст. ложки холодной воды

Для начинки:

Яйца

Сливки

Ветчина

Сыр

Ананас

Соль, перец

Способ приготовления:

Замесите тесто для основы: смешайте тертое сливочное масло с мукой, перетерев в крошку. Добавьте яйцо, соль, пару ложек ледяной воды и замесите тесто. Заверните в пленку и положите в холодильник на 30 минут. Раскатайте по размеру формы. Выложите тесто, сделайте проколы вилкой, всыпьте груз (сухую фасоль или горох) и поставьте в духовку на 15 минут при температуре 200 ºС. Взбейте миксером яйца со сливками. Приправьте солью и перцем. Нарежьте кубиками ветчину, сыр и ананас. Выложите начинку в подготовленную основу киша и залейте яично-сливочной смесью. Выпекайте в течение 20 минут при температуре 180 ºС.

Как подавать киш

Пирог можно есть как теплым, так и холодным. После выпечки дайте ему постоять 15-20 минут, прежде чем разрезать на куски.

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Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрый киш из слоеного теста с грибами. "Сегодня" также делились рецептом киша с курицей, грибами и сыром.

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