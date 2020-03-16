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Как испечь сытный киш с ветчиной, ананасами и сыром

Рецепт несладкого пирога от Даши Малаховой

Ирина Павлина
Сегодня, 18:45

Киш с ветчиной, сыром и ананасами можно сделать на завтрак, обед или ужин. Главное, что готовится он невероятно просто. И, само собой, это еще и очень вкусно!

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Вы можете ускорить процесс, если возьмете магазинное слоеное тесто. Его нужно обязательно разморозить перед приготовлением.

Киш с ветчиной и ананасами

Пирог с ветчиной и ананасами
Пирог с ветчиной и ананасами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 395 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 125 г сливочного масла
  • 250 г муки
  • 1 яйцо
  • Щепотка соли
  • 1-2 ст. ложки холодной воды

Для начинки:

  • Яйца
  • Сливки
  • Ветчина
  • Сыр
  • Ананас
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Замесите тесто для основы: смешайте тертое сливочное масло с мукой, перетерев в крошку. Добавьте яйцо, соль, пару ложек ледяной воды и замесите тесто.
  2. Заверните в пленку и положите в холодильник на 30 минут. Раскатайте по размеру формы.
  3. Выложите тесто, сделайте проколы вилкой, всыпьте груз (сухую фасоль или горох) и поставьте в духовку на 15 минут при температуре 200 ºС.
  4. Взбейте миксером яйца со сливками. Приправьте солью и перцем.
  5. Нарежьте кубиками ветчину, сыр и ананас. Выложите начинку в подготовленную основу киша и залейте яично-сливочной смесью. Выпекайте в течение 20 минут при температуре 180 ºС.

Как подавать киш

Пирог можно есть как теплым, так и холодным. После выпечки дайте ему постоять 15-20 минут, прежде чем разрезать на куски.

Смотрите видео, как приготовить киш с брокколи:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрый киш из слоеного теста с грибами. "Сегодня" также делились рецептом киша с курицей, грибами и сыром.

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Источник: Сегодня
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