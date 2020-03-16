Как испечь сытный киш с ветчиной, ананасами и сыром
Рецепт несладкого пирога от Даши Малаховой
Киш с ветчиной, сыром и ананасами можно сделать на завтрак, обед или ужин. Главное, что готовится он невероятно просто. И, само собой, это еще и очень вкусно!
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Вы можете ускорить процесс, если возьмете магазинное слоеное тесто. Его нужно обязательно разморозить перед приготовлением.
Киш с ветчиной и ананасами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 395 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 125 г сливочного масла
- 250 г муки
- 1 яйцо
- Щепотка соли
- 1-2 ст. ложки холодной воды
Для начинки:
- Яйца
- Сливки
- Ветчина
- Сыр
- Ананас
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Замесите тесто для основы: смешайте тертое сливочное масло с мукой, перетерев в крошку. Добавьте яйцо, соль, пару ложек ледяной воды и замесите тесто.
- Заверните в пленку и положите в холодильник на 30 минут. Раскатайте по размеру формы.
- Выложите тесто, сделайте проколы вилкой, всыпьте груз (сухую фасоль или горох) и поставьте в духовку на 15 минут при температуре 200 ºС.
- Взбейте миксером яйца со сливками. Приправьте солью и перцем.
- Нарежьте кубиками ветчину, сыр и ананас. Выложите начинку в подготовленную основу киша и залейте яично-сливочной смесью. Выпекайте в течение 20 минут при температуре 180 ºС.
Как подавать киш
Пирог можно есть как теплым, так и холодным. После выпечки дайте ему постоять 15-20 минут, прежде чем разрезать на куски.
Смотрите видео, как приготовить киш с брокколи:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрый киш из слоеного теста с грибами. "Сегодня" также делились рецептом киша с курицей, грибами и сыром.
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