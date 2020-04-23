Как испечь сытный пирог с картофелем, луком и сыром
Рецепт вкусного пирога из слоеного теста
Аппетитный луковый пирог из слоеного теста с картошкой и сыром получается очень нежным и сочным. Домашние будут в восторге от такой выпечки.
Вы можете приготовить пирог вечером, а утром разогреть его и подать на завтрак.
Луковый пирог с сыром и картошкой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 200 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 ст.л. оливкового масла
- 3 луковицы
- 250 г готового слоеного теста
- 3 вареных картофелины
- 150 г твердого сыра
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Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºС.
- Лук очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами.
- Влейте в сковороду оливковое масло и тушите в ней нарезанный лук на маленьком огне, пока лук не станет мягким и слегка карамелизированным.
- Положите размороженное слоеное тесто в подготовленную форму для выпечки, выложите сверху лук, оставив свободное место по краям.
- Порежьте картофель четвертинками и выложите на лук, щедро присыпьте тертым сыром.
- Запекайте в течение 20-25 минут.
- Когда пирог подрумянится, достаньте его из духовки и подавайте на стол.
На заметку
Вы можете посыпать готовую выпечку рукколой.
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Источник: Сегодня