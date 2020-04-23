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Как испечь сытный пирог с картофелем, луком и сыром

Рецепт вкусного пирога из слоеного теста

Ирина Павлина
Сегодня, 13:54

Аппетитный луковый пирог из слоеного теста с картошкой и сыром получается очень нежным и сочным. Домашние будут в восторге от такой выпечки.

Вы можете приготовить пирог вечером, а утром разогреть его и подать на завтрак.

Луковый пирог с сыром и картошкой

Луковый пирог с сыром
Луковый пирог с сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 200 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 ст.л. оливкового масла
  • 3 луковицы
  • 250 г готового слоеного теста
  • 3 вареных картофелины
  • 150 г твердого сыра

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºС.
  2. Лук очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами.
  3. Влейте в сковороду оливковое масло и тушите в ней нарезанный лук на маленьком огне, пока лук не станет мягким и слегка карамелизированным.
  4. Положите размороженное слоеное тесто в подготовленную форму для выпечки, выложите сверху лук, оставив свободное место по краям.
  5. Порежьте картофель четвертинками и выложите на лук, щедро присыпьте тертым сыром.
  6. Запекайте в течение 20-25 минут.
  7. Когда пирог подрумянится, достаньте его из духовки и подавайте на стол.

На заметку

Вы можете посыпать готовую выпечку рукколой.

Смотрите видео, как испечь французский киш:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный пирог с лососем и грибами. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как испечь киш с курицей и кабачками.

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Источник: Сегодня
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