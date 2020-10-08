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Как испечь тарт с грушей и заварным кремом

Сегодня, 11:39

Рецепт простого и очень вкусного грушевого пирога

В этом осеннем пироге удачно сочетаются хрустящее песочное тесто, нежный заварной крем и сочные груши.

Идеально, если вы приготовите этот десерт за день до подачи: в холодильнике он остынет и станет волшебно вкусным.

Тарт с грушей и заварным кремом

Пирог с грушами и заварным кремом
Пирог с грушами и заварным кремом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 257 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 100 г сливочного масла
  • 2 ст. л. с горкой сахара
  • Щепотка соли
  • 200-250 г муки
  • 1 яйцо
  • 2-3 ст. л. молока

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Для начинки:

  • 3-4 груши
  • 2-3 ст. л. с горкой сахара
  • 3 ст. л. воды
  • Сок 0,5 лимона

Для заварного крема:

  • 4 желтка
  • 500 мл молока
  • 50 г сахара
  • 50 г сахарной пудры
  • 50 г муки
  • 1 пакетик ванильного сахара

Смотрите видео, как приготовить грушевое повидло:

Способ приготовления:

  1. Приготовить тесто. Масло растереть с сахаром и солью. Добавить муку и хорошо перемешать до получения мелкой крошки. Добавить яйцо и молоко, собрать в шар. Распределить тесто по форме (24 см), дно наколоть вилкой и убрать в холодильник на 30-60 минут.
  2. Сделать начинку. Груши очистить от кожицы и сердцевины. Порезать их на кусочки и полить лимонным соком. В сковородке нагреть сахар с водой. Когда сахар растворится, добавить груши и обжарить по 5-6 минут с двух сторон. Остудить.
  3. Сварить заварной крем. Молоко с сахаром довести до кипения. Желтки смешать с сахарной пудрой и мукой. Влить молоко к желткам, хорошо перемешать. Остудить.
  4. На тесто выложить крем, на крем выложить груши и слегка утопить их. Выпекать при 180 ºС около 40 минут.

Как подавать десерт

Перед тем как нарезать, пирог нужно хорошо охладить.

Напомним, ранее мы делились рецептом лучших заготовок из груши на зиму, а также писали, как приготовить груши в красном вине.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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